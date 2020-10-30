Как эффективно жить и работать, если вы — сова

Причина не в лени. Дело в вашем хронотипе – он определяет нашу склонность спать в определенное время в пределах 24-часового периода. У каждого хронотипа собственный график. Если его нарушить или попытаться жить по чужому расписанию, вы не сможете максимально эффективно использовать свою энергию и потенциал.

Эксперты и авторы книг о продуктивности советуют вставать раньше, чтобы успеть как можно больше. Многие успешные люди действительно просыпаются очень рано . Но если вы – сова, то выполнить этот совет бывает очень трудно.

Почему совой быть хорошо

Американский психолог Майкл Дж. Бреус, который специализируется на медицине сна, считает, что совы более творческие и склонны нестандартно мыслить.

Ученые из Мадридского университета выяснили, что люди, которые предпочитают вечерний и ночной образ жизни, лучше справляются с тестами на индуктивные рассуждения, связанные с инновационным мышлением. Возможно, дело в том, что совам приходится искать нестандартные решения в мире, ориентированном на жаворонков.

Почему совой быть трудно

Мир преимущественно учитывает интересы тех, кто просыпается рано. В результате совы чаще страдают от хронического джетлага, более склонны к депрессии и употребляют больше алкоголя и никотина.

Даже мозг сов и жаворонков выглядит иначе: согласно исследованиям, белое вещество сов находится в худшем состоянии, чем у жаворонков.

Исследование, посвященное связям между хронотипом, заболеваемостью и смертностью, показало, что вне зависимости от продолжительности сна, совы чаще страдают от психических расстройств и имеют повышенный риск заболеваемости и смертности. Ученые отмечают, что риск смертности у вечерних хронотипов может объясняться хроническим несоответствием внутреннего психологического режима и внешне навязанного графика работы и социальной жизни.

Проблема не в том, что вы сова. Проблема в том, что окружающий мир создан для жаворонков.

Как быть высокоэффективной совой

Если сова пытается приспособиться к режиму жаворонков, она рискует заработать бессонницу. Не нужно менять хронотип насильно, вместо этого лучше поработать над графиком. Вот как это сделать, чтобы повысить эффективность.

Принять свой хронотип

Многие совы с детства считают себя ленивыми и неспособными — они слышат это от родителей, учителей и коллег-жаворонков. Вы не измените мнение окружающих, если не будете верить в себя и не научитесь использовать сильные стороны.

Изменить график

Организуйте жизнь с учетом вашего хронотипа. Эти шаги помогут привести рабочие часы и расписание в соответствие с вашими возможностями:

поговорите с начальником и коллегами. Необязательно объяснять, что вы — сова. Достаточно сказать: «Мне бы хотелось начинать и заканчивать рабочий день позже других, потому что так я буду продуктивнее». Если вы будете приходить в офис, выполнять работу и не пропускать встречи, изменение графика не будет проблемой;

используйте все возможности гибкого графика. Управлять рабочими часами — огромное преимущество. Однако большинство коллег будут приходить в офис и уходить раньше вас, что может вызвать некоторые затруднения;

работайте удаленно. Договоритесь работать из дома хотя бы один день в неделю. Если начальник не соглашается, попросите у него один-два дня для эксперимента. Так вы докажете, что вы можете работать удаленно так же эффективно или даже эффективнее, чем в офисе;

Договоритесь работать из дома хотя бы один день в неделю. Если начальник не соглашается, попросите у него один-два дня для эксперимента. Так вы докажете, что вы можете работать удаленно так же эффективно или даже эффективнее, чем в офисе; блокируйте утренние часы в календаре. Избежать каждого утреннего собрания не получится, но вы можете блокировать первые 2-3 часа рабочего дня в Outlook. Тогда при планировании встреч с вашим участием вы всегда будете недоступны по утрам;

начните работать на себя. Если у вас свой бизнес, вы сами контролируете время. Но учитывайте, что у вас появятся другие трудности — например, ответственность за все процессы;

не соглашайтесь на работу, которая вам не подходит. Если есть возможность, старайтесь отказаться от работы, на которой вам потребуется рано вставать по утрам. Соответствие биологическим часам — такой же важный фактор, как навыки, опыт, образование или зарплата.

Приспособиться

Как только вы смогли адаптировать график к своему хронотипу, пора работать и быть продуктивным. Вот что поможет этого добиться:

придумайте утренний ритуал и придерживаться его. Забота о себе — прерогатива не только жаворонков. Уделяйте себе время по утрам, чтобы определить цели на день, добиваться успехов и лучше выполнять работу;

используйте ночное время. Пик продуктивности совы приходится на темное время суток, и ваша задача — воспользоваться этим;

найдите правильное рабочее место. Если в ваших силах выбрать, откуда работать, обеспечьте себе хорошие условия. Иногда дома может быть много отвлекающих факторов, и лучше будет отправиться в коворкинг, кафе или библиотеку. Там вы обеспечите себе тишину и покой, а также увидите, как много сов живет в вашем городе;

планируйте следующий день перед сном. Это полезно для всех и необходимо для сов. Неважно, насколько вас устраивает режим сна, вы будете чувствовать себя беспокойнее, если начнете рабочий день позже. Чтобы справиться с этим чувством, планируйте рабочий день заранее. Это также поможет концентрироваться и не отвлекаться на срочные задания;

осознайте цену. Чтобы быть высокоэффективной совой, приходится идти на жертвы. Когда остальные уже отдыхают, вам нужно работать. Скорее всего, вы не сможете найти компанию после долгого рабочего дня, потому все остальные уже будут спать. В итоге вам придется часто отказываться от встреч с друзьями в вечернее время;

следите за режимом сна. Быть совой не означает не иметь графика. По данным Национального института болезней сердца, легких и крови США, отсутствие режима сна повышает риск метаболических заболеваний.

Быть совой — нормально

Большинство из этих советов субъективны, главное — прислушиваться к себе. Даже если рекомендации вам не подойдут, помните:

Вы не одиноки. Жаворонками являются около 40% населения. Остальные — совы или усредненный тип. У многих людей такие же проблемы, как у вас.

Вы не ленивы. Это ваша природа, и этому есть научное подтверждение.

У вас есть возможности. Даже если вы думаете, что это не так. Небольшое изменение графика может принести ощутимый результат. Ваша задача — воспользоваться им.

Вы можете быть продуктивным и успешным. Неважно, когда вы ложитесь спать и просыпаетесь — важно, что вы последовательны и выполняете свою работу. Помните, кто вы и используйте сильные стороны.

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Фото на обложке: MichaelaS / Shutterstock