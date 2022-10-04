Ни мелодии, ни слов: почему шум волн и дождя стал хитом в музыкальной индустрии

В этих треках нет мелодии или текста, и под них не потанцевать. Но не позволяйте сбить себя с толку: белый шум — последнее крупное явление в музыкальной индустрии. В прошлом году на стримингах появилось множество треков, состоящих исключительно из шипения, гудения, жужжания и прочих радиопомех, а также звуков дождя, океанских волн и потрескивания костров.

Некоторые записи принесли создателям миллионы фунтов стерлингов. Звукозаписывающие и технологические компании уже обратили на это внимание. Apple включает фоновый шум в качестве опции в следующей ОС Mac, а инфлюенсеры продвигают в TikTok «розовый шум» и «коричневый шум» — звуки с более низкими частотами, которые звучат как ветер или шелест листьев, — чтобы помочь учащимся с концентрацией в начале учебного года.

Поклонники этих звуков говорят, что если слушать их на умеренной громкости, они помогают лучше учиться, засыпать и медитировать. И экономика стримингов дает возможность на этом заработать.

Если зациклить 90-секундный трек White Noise Baby Sleep Clean White Noise («Чистый белый шум, чтобы спать как младенец») на 7 часов, получится 280 воспроизведений. По состоянию на прошлую пятницу у него было 837 млн прослушиваний, что, по оценкам, принесло $2,5 млн роялти. Главный трек в плейлисте Rain Sounds («Звуки дождя») от Spotify насчитывает более 100 млн прослушиваний.

Для сравнения, трек в стиле дэнс-поп Pink Noise, над которым Лаура Мвула трудилась три года, набрал всего 541 тысячу прослушиваний.

«Меня всегда смущало, что все треки получают одинаковое отношение, — комментирует Том Грей, гитарист Gomez и основатель BrokenRecord, кампании за увеличение выплат от стриминга для артистов. — Это кажется демократичным на каком-то уровне, но это не учитывает реальную ценность, которую получает слушатель».

Он сравнивает это с инцидентом 2018 года, когда болгарская компания создала около 1200 премиум-аккаунтов в Spotify и воспроизводила с них 500 треков по кругу. Новостной ресурс Music Business Worldwide подсчитал, что затраты составляли $12 тысяч в месяц, а доход от схемы приносил $415 тысяч в месяц за один из плейлистов, пока Spotify не удалила большинство треков.

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«Есть удивительные артисты, работающие в области звукового дизайна, но многое из того, о чем мы говорим, — это не это, это просто кто-то высовывает микрофон из окна», — говорит Грей.

Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, Tidal и другие стриминговые сервисы платят роялти примерно таким же образом. Они выделяют общую сумму роялти, которая затем делится между дистрибьюторами, звукозаписывающими лейблами, артистами звукозаписи и авторами песен. Это означает, что Мвула получит от Spotify меньше, чем White Noise Baby Sleep, хотя большая часть роялти достанется крупным звукозаписывающим компаниям.

«Это просто отнимает деньги у вещей, имеющих культурную ценность, потому что все это поступает из одного источника, — говорит Грей. — Для этого должен быть другой пул средств».

Трудно понять, кого считать автором фонового шума. Spotify указывает, что авторство трека White Noise Baby Sleep принадлежит Эрику Эрикссону. Среди других его работ на стриминге Industrial Fan Sound («Звуки промышленного фена») и Best Rain Sounds («Лучшие звуки дождя»).

Понять, кто такой Эрикссон и является ли он частью более крупной организации, не так просто. Однако в прошлом году блог OneZero на Medium установил, что имена многих авторов —псевдонимы, за которыми скрываются компании.

Большинство создателей фонового шума или функциональной музыки предпочитают не обсуждать свою работу публично. Однако Патрик Зайда, соучредитель Lullify Music Group в Нэшвилле, отмечает, что этот бизнес вырастает из создания традиционной музыки:

«Раньше я сочинял танцевальную музыку и хип-хоп-биты, а мой партнер играл в метал-группах. Когда мне перевалило за 30, я понял, что вся эта история с диджейством не состоялась. Мы увидели нишу, в которой люди искали музыку, и начали составлять плейлисты».

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Плейлисты — это точки входа для артистов, которые хотят получить доступ к Spotify. Зайда вспоминает, что они получили множество заявок и начали расширяться.

Он понял, что тому, кто хочет принять расслабляющую ванну, все равно, какой у музыки источник: «Люди просто говорят: ”Алекса, включи мне какую-нибудь расслабляющую музыку"». Хитрость в том, чтобы продать плейлист, используя методы поисковой оптимизации.

Он признает, что можно просто высунуть микрофон из окна во время ливня, но он перфекционист, и «мы стараемся предоставить людям наилучший пользовательский опыт, поэтому мы микшируем и мастерим каждый трек так же, как если бы мы пытались сделать трек для победы Грэмми».

«Моя философия заключается в том, что дело не в количестве, мы стремимся к качеству», — говорит Зайда.

Кэтрин Лавдей, профессор нейропсихологии Вестминстерского университета, объясняет:

«Музыка может быть мощным способом управления сложной системой внимания мозга. Когда мы глубоко погружены в задачу, включается система вторичного внимания, которая постоянно сканирует наше окружение в поисках любых новых, интересных или непредсказуемых звуков, вроде кашля или разговора поблизости». По ее словам, низкий уровень шума может помочь замаскировать эти проблемы:

«Фоновая музыка особенно хороша для этого — регулярные повторяющиеся звуки, достаточно разнообразные, чтобы поддерживать нашу систему бдительности включенной, но не настороженной, и широкие частотные диапазоны, которые маскируют другие отвлекающие звуки, оставляя место для нашего внутреннего голоса».

Представитель Spotify комментирует: «Мы не даем оценку музыке, которую выбирают слушатели. Мы знаем, что есть спрос на музыку, специально созданную для определенных случаев или мероприятий. Эта музыка, как и вся другая музыка на Spotify, лицензирована правообладателями, и мы платим им лицензионный сбор».

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