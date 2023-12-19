Неожиданная проблема Nvidia: слишком довольные и обеспеченные сотрудники

За последние 5 лет акции Nvidia выросли примерно на 1200%. Небывалый успех привел к неожиданному результату: старожилы компании теряют мотивацию, и в команде растет напряжение.

Стремительный взлет Nvidia в этом году привел к тому, что некоторые из сотрудников с длительным стажем, владеющих большим опционом, недостаточно усердны.

Это достаточно серьезная проблема, чтобы CEO Nvidia Дженсен Хуанг почувствовал необходимость рассмотреть ее. Как пишет Business Insider, на внутреннем совещании в прошлом месяце глава компании выбрал из предварительно полученного списка вопрос о сотрудниках, которые находятся в режиме «полупенсии».

Хуанг ответил, что работа в Nvidia похожа на «добровольный спорт», и каждый должен действовать так, будто он «CEO» своего собственного времени. Он признал, что некоторые находятся в Nvidia очень давно и шутливо пожурил их, отметив, что это личный выбор взрослого человека и каждый должен сам определять, насколько усердно он работает, но делать это ответственно.

Многие сотрудники Nvidia стали невероятно богаты после того, как акции компании выросли примерно на 1200% за последние пять лет. Одним из неожиданных побочных результатов этого успеха стало растущее напряжение между сотрудниками, когда некоторые сотрудники считают, что старожилы просто недостаточно усердны.

Business Insider поговорил с 13 нынешними сотрудниками и двумя специалистами по персоналу, знакомыми с репутацией компании.

Хуанг основал Nvidia в 1993 году и пользуется невероятной поддержкой сотрудников. В то же время они недовольны культурой, чрезмерно ориентированной на сотрудников, довольно отстраненным стилем управления и почти доминирующим положением компании, которого она недавно добилась на сложном рынке чипов.

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Возможно, новоиспеченные миллионеры, разбогатевшие на акциях Nvidia, просто менее мотивированы работать так же усердно.

Рано или поздно напряжение внутри Nvidia может стать серьезным риском. Сейчас компания испытывает давление со стороны регуляторов, а также сталкивается с конкуренцией со стороны конкурирующих разработчиков чипов AMD и Intel, а также других крупных технологических компаний, таких как Amazon и Microsoft.

«Заработать увольнение труднее, чем получить работу»

В определенный момент практически каждая технологическая компания сталкивается с похожей проблемой: старые сотрудники, которые понимают, как все устроено в компании, начинают работать по инерции.

В Кремниевой долине даже есть специальная фраза rest and vest (англ. «вложи и лежи»), которая используется по отношению к тем, кто получает зарплату, особенно ничего не делая и выжидая момента, когда сможет обналичить опцион.

Nvidia известна своей культурой, ориентированной на сотрудников, но это может усугубить ситуацию.

В неспокойные времена компания старается избежать увольнений. Так, в начале пандемии в 2020 году и обвала криптовалют 2022 года, когда акции Nvidia сильно колебались, Хуанг неоднократно заверял сотрудников, что увольнений не будет. Последнее официальное сокращение рабочих мест произошло 15 лет назад, в 2008 году, в разгар финансового кризиса.

Согласно корпоративной истории, высшее руководство сократило себе зарплату на время простоя, чтобы уменьшить последствия для рядовых сотрудников. Один из работников рассказал, что в 2022 году они получили дополнительные опционы, чтобы компенсировать ущерб от снижения цены акций Nvidia.

Сотрудники Nvidia также редко участвуют в планах повышения производительности, в отличие от некоторых ее конкурентов, таких как Amazon. Рассказывают, что если кто-то не справляется с работой, компания попытается найти для этого человека новую команду, вместо того чтобы быстро переводить его на план коучинга или увольнять. На собраниях Хуанг часто говорит сотрудникам, что он не хочет никого увольнять.

Хотя этот тип культуры может порождать сильную лояльность, он может привести к тому, что некоторые люди воспользуются этим в своих интересах.

«Здесь заработать увольнение труднее, чем получить работу», — сказал один из сотрудников.

На данный момент у людей просто нет причин увольняться.

Джим Херд, CEO компании по поиску руководителей Herd Freed Hartz, признается, что, по его опыту, в Nvidia текучесть персонала меньше, чем у других технологических компаний. По его словам, Nvidia создала «очень сильную культуру», которая способствует удовлетворенности сотрудников, и сейчас у них просто нет стимула искать другие возможности.

«У Nvidia должен по-прежнему быть более низкий уровень текучки, чем у аналогичных компаний. Сейчас ажиотажи и финансовая выгода слишком велики, чтобы увольняться» — отмечает Херд.

«Никакой конкуренции»

Взрывной спрос на передовые чипы Nvidia лишь укрепляет удовлетворенность команды. В этом году графические процессоры Nvidia стали одним из самых востребованных технологических продуктов, поскольку на их базе работают множество сервисов ИИ вроде ChatGPT.

Такая популярность облегчает работу некоторым сотрудникам Nvidia. Как признается один из инсайдеров, теперь у Nvidia больше рычагов воздействия на клиентов, чем когда-либо, поскольку облачные провайдеры и компании, занимающиеся искусственным интеллектом, отчаянно стремились заполучить ее графические процессоры.

Потенциальные клиенты с готовностью отвечают на звонки, а текущие клиенты готовы тратить больше денег на технологию Nvidia, что значительно отличается даже от прошлогоднего показателя.

Одно из подтверждений этого изменения содержится в последнем финансовом отчете Nvidia. В 3 кв. (с августа по октябрь 2023 года) выручка Nvidia составила $18,1 млрд, что на целых 207% больше, чем $5,9 млрд за аналогичный период прошлого года. Этот рост произошел почти органично за счет увеличения операционных расходов, таких как НИОКР и маркетинг, всего на 15% ($3,0 млрд в этом году против $2,6 млрд в прошлом).

Несмотря на растущее число компаний, выпускающих собственные чипы, сотрудники Nvidia говорят, что пока не ощущают давления конкуренции. Например, Amazon и Microsoft недавно представили новые чипы, которые напрямую конкурируют с собственными продуктами Nvidia. Однако три сотрудника Nvidia сообщили, что эти чипы никогда не упоминались в разговорах с клиентами из-за, по их мнению, превосходной производительности Nvidia.

«У нас нет конкурентов. Но команда постепенно раздувается. Есть те, кто не делает ничего», — говорит один из сотрудников Nvidia.

CEO, похоже, обеспокоен тем, что преимущества Nvidia повлияют на сотрудников. На последних общих собраниях Хуанг говорил подчиненным, что фондовый рынок неумолим и что от компании стоимостью в $1 трлн ожидают стабильно высоких результатов.

«Я просыпаюсь встревоженным и озабоченным»

Другим фактором может быть относительно свободный стиль управления Nvidia.

В апреле на подкасте No Priors Хуанг рассказал, что у него более 40 прямых подчиненных, что необычно много для любого CEO, потому что это сокращает ненужные уровни в компании. По его словам, непосредственные подчиненные обладают «отличной деловой хваткой» и «прекрасным видением», поэтому не слишком нуждаются в его указаниях или советах.

Nvidia также допускает удаленную работу на полный рабочий день и предоставляет неограниченный отпуск, включая два общекорпоративных «бесплатных дня» в квартал.

Новообретенное богатство сотрудников Nvidia также может сказываться на мотивации.

По некоторым подсчетам, за счет стремительного роста акций менеджеры среднего звена в Nvidia теперь зарабатывают на опционах более $1 млн в год.

Как и многие технологические компании, Nvidia выплачивает сотрудникам часть вознаграждения в виде акций компании, которые в этом году выросли в цене примерно на 230%.

«Акции будут расти, и в будущем денег будет больше, — отметил один из инсайдеров. — У каждого есть гордость за Nvidia»

Впрочем, в команде считают, что богатство не смогло вскружить им голову. В отличие от миллионеров, которые сколотили состояние благодаря биткоину и покупали себе дорогие автомобили и дома, сотрудники Nvidia, беседовавшие с Business Insider, отмечают, что придерживаются относительно скромного образа жизни и вместо покупки нового Lamborghini выплачивают ипотеку или кредит за образование.

Благодаря всему этому Хуанг пользуется исключительной поддержкой как CEO. Каждый сотрудник Nvidia, с которым беседовал Business Insider, продемонстрировал полное доверие его управлению.

По данным Glassdoor, рейтинг одобрения Хуанга составляет 98%, что намного выше, чем у некоторых его коллег в Alphabet (81%), Amazon (69%) и Meta* (54%).

Даже несмотря на успех, Хуанг думает о будущем и часто говорит, что помнит о возможности в один прекрасный день обанкротиться.

В прошлом месяце во время саммита DealBook Хуанг признался, что его опыт столкновения с «реальными трудностями» во время работы в Nvidia заставил его быть «отчасти отчаянным и отчасти вдохновленным» неопределенностью.

«Я не просыпаюсь гордым и уверенным в себе. Я просыпаюсь встревоженным и озабоченным», — говорит Хуанг.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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