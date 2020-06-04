Ян Хуэйянь: что известно о самой богатой женщине Китая

Мировая статистика показывает, что даже в XXI веке разница между зарплатами мужчин и женщин остается весьма ощутимой. То же самое касается и карьерного роста. Как добиться успеха в таких условиях? Изучим историю Ян Хуэйянь — самой богатой жительницы Китая.

37-летняя Ян входит в десятку богатейших женщин мира по версии Forbes. Она намного моложе, чем большинство других женщин-миллиардеров. Ян развивает бизнес в сфере недвижимости: ей принадлежат 57% акций Country Garden Holdings, которая строит жилье и управляет отелями по всей стране.

Сама компания появилась относительно недавно — в 1992 году. Отец Ян был одним из сооснователей Country Garden Holdings. Еще подростком его младшая дочь заинтересовалась бизнесом, начала посещать совещания и учиться азам управления. В 2005 году Ян получила большую часть акций отца, а еще через два года ее впервые назвали одной из богатейших женщин Китая. Тогда ей было 25, и она до сих пор сохраняет титул самой молодой из китайских миллиардеров.

Фото: androidinvest.com

Кроме того, Ян является председателем образовательного холдинга Bright Scholar Education Holdings. Эта публичная компания — крупнейший китайский оператор международных образовательных проектов и двуязычных школ, работающих по системе K-12 (то есть от детского сада до 12 класса школы — прим. ред.). В них работают носители английского языка из многих стран мира. Деятельность Bright Scholar охватывает учебные заведения от детских садов до школ, а также организацию внеклассных занятий, зарубежных образовательных туров, лагерей и внедрение различных образовательных технологий. Ян закончила Университет штата Огайо и мотивирует других студентов получать международное образование и становиться успешными специалистами.

Образование для нее очень важно. Отец Ян родом из бедной семьи. Будучи подростком, он был вынужден заниматься сельским хозяйством вместо того, чтобы ходить в школу. Он учился позже, когда получил стипендию. Так у будущего миллиардера появился шанс построить собственный бизнес и забыть о бедности.

Ян Хуэйянь — человек непубличный. О ее личной жизни мало что известно, кроме того, что она замужем уже 13 лет. Хотя в Китае больше всего успешных женщин-предпринимателей в мире (60%), ей удается сохранять первенство в рейтинге самых богатых женщин страны уже семь лет подряд. Сейчас ее чистый капитал составляет $20,8 млрд. В 2018 году стоимость акций компании Country Garden Holdings выросла так быстро, что всего за четыре дня активы Ян увеличились на $2 млрд.

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