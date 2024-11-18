Что такое оборачиваемость товара и как ее посчитать

И наиболее важным показателем для любого производства или магазина является то, как быстро получается продать готовую продукцию. В статье расскажем, как посчитать оборачиваемость товара, чтобы получить положительные результаты от его реализации в будущем.

Грамотное ведение бизнеса — залог того, что он всегда будет приносить прибыль владельцу. И здесь от предпринимателя потребуется не только тщательный анализ рынка в целом, но и подведение итогов работы внутри предприятия.

Что такое оборачиваемость товара?

Эта величина показывает, за сколько дней в среднем можно полностью реализовать весь имеющийся товар на складе.

При этом нет четкой цифры, которая указывала бы на хорошую оборачиваемость, так как этот процесс происходит по-разному и на него влияют многие факторы.

Это может быть и ассортимент магазина, и стоимость товара, а также наличие конкурентов.

Однако для грамотного ведения бизнеса показатель оборачиваемости товара в днях важно уметь правильно рассчитывать. Он поможет определиться с объемами закупок в будущем, а также грамотно распределить полученную прибыль.

Какие понятия используются для расчета оборачиваемости?

О том, как рассчитать оборачиваемость товара, важно знать каждому предпринимателю. Ведь полученная величина поможет сделать правильные выводы и определиться с будущими объемами закупок.

И для этого понадобятся некоторые показатели:

величина среднего объема запасов за определенный период времени, получить которую можно путем сложения показателей на начало расчетного периода и на его конец, а затем полученный результат разделить на 2 (СЗ);

количество дней в расчетном периоде (Д);

общее количество товара, которое находится в ассортименте;

средняя стоимость одной единицы товара в этот период;

объем продаж (ОП).

При расчетах важно использовать только проверенные цифры, иначе можно будет получить искаженный результат.

Как правильно рассчитать оборачиваемость товара?

Зная все необходимые показатели, можно использовать следующую формулу оборачиваемости товара в днях:

ОТ= СЗ × Д / ОП

Например, в расчетном периоде, равном 30 дням, средняя стоимость запасов товара составила 40 тыс. рублей. При этом сумма продаж за это время достигла 160 тыс. рублей. Исходя из этих данных оборачиваемость товара составила 7,5 дня.

То есть полностью реализовать его можно за этот период. Эта величина носит усредненный характер и может иметь незначительные отклонения, показывая высокие показатели в начале расчетного периода и более низкие в конце.

При этом средняя оборачиваемость товара за более длительный период вычисляется так: для этого нужно сложить показатели за каждый отдельный период между собой и разделить их на 2.

Так, для расчета среднего показателя за год нужно сложить вместе 12 величин за каждый отдельный месяц и поделить их. Это поможет оценить обстановку за весь период в целом, а также отследить динамику развития ситуации с реализацией готовой продукции и внести нужные изменения.

Если рассматривать на примере, то можно увидеть, что показатель оборачиваемости товара некой компании за 30 дней составлял 4,5. Однако за год средний показатель снизился до 3. Это означает, что он менялся и где-то был достаточно высоким, а в некоторые месяцы значительно снижался.

Для чего нужно рассчитывать оборачиваемость товара?

Это нужно, чтобы четко понимать, какое количество товара нужно приобрести в будущем, а также интервал этих закупок. Кроме того, этот показатель поможет вычислить и тот товар, который не пользуется спросом и очень часто остается на складах невостребованным.

Для производителя готовой продукции эти расчеты помогут увидеть потребности конечного потребителя и, возможно, скорректировать ассортимент, чтобы значительно повысить доходы предприятия, а также стабилизировать ситуацию на нем.

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Особенно часто такой расчет необходим в магазинах, чтобы постоянно поддерживать ассортимент и не снижать показатели спроса и предложения.

Так, увидеть, например, пустые полки в магазине сейчас можно очень редко. А все потому, что специалисты постоянно отслеживают реализацию товара и вовремя реагируют на изменения.

В чем разница между оборачиваемостью товара и коэффициентом оборачиваемости?

Коэффициент оборачиваемости товара — величина, которая указывает на количество оборотов товара за определенный период времени. При этом посчитать можно и коэффициент оборачиваемости капитала компании, кредиторской задолженности, а также запасов.

И чем ниже такой показатель, тем неэффективнее работает бизнес.

По сути дела, он отображает то, с какой скоростью используются ресурсы предприятия.

Чтобы определить оборачиваемость товара, понадобятся иные значения. И она укажет на то, за сколько дней в определенный период он был полностью распродан. Однако обе эти величины тесно взаимосвязаны между собой и требуют постоянного контроля и анализа для более эффективного управления бизнесом.

Как провести анализ оборачиваемости товара?

Для того чтобы провести грамотный анализ показателя оборачиваемости товара, прежде всего надо выбрать расчетный период. Причем лучше выбирать небольшие промежутки времени, так расчет будет более результативным.

Эта величина может зависеть от сезона, например, в случае с определенной группой продуктов или одежды. Более точное его значение можно получить путем вычислений показателей за месяц и только потом — уже за весь год.

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Кроме того, расчет нужно производить по каждому товару отдельно. То есть не использовать, например, общее количество картофеля, капусты и сметаны, чтобы понять, как быстро продается картофель в магазине.

Этот анализ поможет внести некоторые изменения в закупки готовой продукции или производство, например сделав упор на определенные категории в сезон.

Но больше всего он помогает оптимизировать использование денежных средств компании. Ведь нереализованный вовремя товар выводит из оборота часть средств, на которые также можно было бы приобрести товар для последующей продажи.

Есть ли нормы оборачиваемости товара?

Нет определенных норм, которые указывали бы на хорошую оборачиваемость товара. Они устанавливаются индивидуально с учетом специфики товара, а также особенностей производства.

Некоторые категории товаров не пользуются ежедневным спросом и могут несколько месяцев простоять на витрине магазина. При этом нельзя будет и сказать, что оборачиваемость такого товара плохая.

Как правило, такое происходит в магазинах мебели или бытовой техники. А вот у продуктов питания оборачиваемость товара происходит довольно быстро. Однако нередко на полках магазина можно найти просроченный товар, который не был распродан.

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На то, как быстро будет реализована готовая продукция, может влиять множество факторов. Это стоимость самого товара, его количество и наличие конкуренции в регионе, размеры города и численность его населения, а также баланс между спросом и предложением.

Именно поэтому расчет оборачиваемости товара производится отдельно для каждой категории и предприятия. И сравнивать показатели, а также устанавливать норму можно будет только с учетом собственного опыта.

Показатель оборачиваемости товара имеет огромное значение для развития бизнеса в целом. Он не только показывает, насколько востребована готовая продукция на конкретном предприятии или в магазине, но и отображает положение бизнеса в целом.

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Чем больше нереализованного товара остается на складах, тем меньше с каждым разом предприятие вкладывает в производство будущей продукции или ее закупки. Поэтому постоянный контроль, в том числе и этого показателя, позволяет увидеть динамику развития ситуации и принять все необходимые меры по ее исправлению. Это поможет удерживать бизнес в стабильном положении длительное время.

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