История Omex: кто производит оборудование для «умных» магазинов в Москве

Рассказываем, как Omex участвует в создании «умных» магазинов и где производит оборудование с технологиями интернета вещей.

Технологии «умных» магазинов позволяют ритейлерам автоматизировать многие процессы — наполнять полки, менять ценники, уменьшать очереди и экономить на ресурсах. Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» компания Omex решает последнюю проблему — помогает компаниям экономить на электроэнергии.

В «умном» магазине большинство задач решаются автоматически с помощью современных технологий. IoT-датчики способны определить, когда у товара истекает срок годности, на какой полке не осталось продуктов, а также позволяют оперативно менять ценники и оплачивать покупки без очередей на кассах.

«Умные» магазины — перспективное направление для разработок. По данным MarketsandMarkets, объем рынка интернета вещей в ритейле вырастет с $14.5 млрд в 2020 году до $35.5 млрд в 2025. Одни из главных причин — снижение цены оборудования, активное внедрение технологий цифровых платежей, а также желание клиентов делать покупки быстрее и удобнее.

Одно из направлений применения интернета вещей для ритейла — контроль расхода ресурсов. Этим и занимается компания Omex.

Интернет вещей для холодильников

Omex помогает российским ритейлерам внедрять интернет вещей в свои торговые сети. Компания производит холодильные комплексы с датчиками, которые следят за использованием оборудования на торговых площадках.

Схематично процесс заключается в следующем: за счет системы мониторинга со всевозможными датчиками и контроллерами регулируется включение и выключение кондиционеров, вентиляторов, тепловых завес, освещения и холодильников. В результате каждая торговая точка снижает свои энергозатраты на 5%, что в сумме дает ощутимый экономический эффект.

Во всем энергокомплексе магазина на генерацию низких температур тратится более 60% всей энергии. Логично, что поставкой комплексных решений занялся именно специалист в области холодильных установок и коммерческого холодильного оборудования. Витрины-холодильники от резидента ОЭЗ «Технополис Москва» можно встретить в супермаркетах X5 Retail Group, SPAR, «Интерторг», «Карусель», «Верный», «Ашан» и других сетях. Компания оснастила технологичным оборудованием 100 магазинов торговой сети «Пятерочка».

Российское производство

У Omex уже есть две производственные площадки и складской комплекс в Подмосковье. Но спрос на продукцию компании стал выше объемов производства, поэтому руководство решило построить завод в Алабушево.

«Новый завод позволит нам существенно нарастить производственные мощности и значительно расширить ассортимент выпускаемой продукции. В планах — запуск импортозамещающего производства полугерметичных компрессоров, 95% которых на данный момент закупаются за рубежом», — говорит генеральный директор Григорий Карнеев.

Также компания планирует расширить выпуск морозильных и холодильных витрин, центральных холодильных машин различной комплектации и назначения, кассетных модульных агрегатов, компрессорно-конденсаторных блоков и другого оборудования.

Для Omex расширение производства — это и усиление присутствия на рынке. Доля рынка компании в коммерческом холодильном оборудовании сегодня порядка 10%, и за счет новых возможностей Omex рассчитывает ее увеличить. Производство одних только новых витрин для супермаркетов пока еще на действующей площадке, а далее в Алабушево, превысит 10 тысяч единиц. А с расширением проектного и конструкторского бюро, которое отвечает за инновации и разработки, скорость выхода новинок возрастет.

Внутри «умного» холодильника

Путь в ОЭЗ «Технополис Москва»

Вопрос, где разместить новые мощности, Omex решила довольно быстро. «Изучили, какие меры поддержки сегодня предлагаются бизнесу, узнали об особой экономической зоне Москвы. Сначала подумали, что будет сложно, начали изучать информацию, подготовили необходимые документы, направили бизнес-план. Переговоры, встречи… Шаг за шагом к маю 2020 года компания получила статус резидента ОЭЗ “Технополис Москва”», — отмечает Григорий Карнеев.

Условия работы в Алабушево резидент посчитал выгодными во всех отношениях. «Рядом большой город с инженерными специалистами, нет проблем с логистикой, и вообще это великолепная площадка», — добавляет руководитель маркетинга компании Арсен Мелконян.

Благодаря статусу резидента компания может ежегодно существенно экономить на налогах и других обязательных платежах: ей доступна сниженная ставка налога на прибыль, беспошлинный импорт и нулевая ставка на имущество и транспорт.

В данный момент резидент столичной ОЭЗ завершает проектирование завода и находится на стадии получения разрешительной документации.





Фото на обложке и в материале предоставлены компанией