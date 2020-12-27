«Бизнес заботится о развитии даже в кризис»: как запустить онлайн-банк для предпринимателей меньше чем за год

Уходящий год выдался нелегким — многие предприятия были вынуждены отказаться от прежних планов развития, сократить штат или вовсе закрыться. Но были и те, кто смог запустить новые проекты — причем не самые простые.

Елена Баранова, директор департамента цифрового бизнеса «Металлинвестбанка»

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«Металлинвестбанк» на рынке банковских услуг работает уже довольно давно. Как появилась идея цифрового банка именно для предпринимателей?

Банк присутствует на рынке с 1993 года, в нем работает уникальная команда специалистов, хорошо знающая сегмент крупного бизнеса. Запрос от корпоративных клиентов на большую цифровизацию сервисов совпал с желанием банка расширить сегмент клиентов, приглашаемых на обслуживание.

Запустив цифровой банк, мы хотим дать клиентам не только то, что уже есть у других банков, но и что-то новое. Мы объединили онлайн-сервисы, дистанционные каналы обслуживания, выпустили мобильное приложение для бизнеса и корпоративную карту, развернули СРМ-систему. Это позволит обслуживать не только крупные компании, но и более мелкие, работающие с ними в связке, а это — поставщики и покупатели, компании, входящие в холдинг, и просто индивидуальные предприниматели, которым нужен качественный банковский сервис.

Наша задача — сделать удобный цифровой сервис для предпринимателей, платформу для ведения бизнеса. В METIB мы предлагаем весь спектр банковских продуктов и сервисы сторонних компаний: например, онлайн бухгалтерию, управление финансами, выставление электронных счетов, интернет-эквайринг, онлайн-регистрацию бизнеса.

Получается, онлайн-банк вы сделали меньше чем за год: придумали, реализовали, запустили?

За девять месяцев. Основная команда вышла в январе, а в марте случилась пандемия. Мы уже имели опыт запуска онлайн-банков, понимали, как работать на дистанционке. Поэтому отреагировали очень быстро и перешли на дистанционную работу в течение одной недели.

Самым сложным в этот период было договориться с партнерами: все работают дистанционно, у многих болеют ключевые сотрудники. А нам надо делать конкурентоспособный сервис на «разогретом» рынке.

Во-первых, нужен был базовый набор услуг, к которому малый бизнес уже привык. Это хорошее мобильное приложение, веб-кабинет, плюс онлайн-регистрация бизнеса, расчетно-кассовое обслуживание, эквайринг, валютный контроль, онлайн-бухгалтерия.

Но и какую-то изюминку нам тоже хотелось предложить. Нашли интересный сервис «Финансовый директор». Наши партнеры три года создавали продукт, в котором масса полезных функций – планирование и бюджетирование в режиме «план\факт», контроль за воронками продаж, прогнозирование финансовых потоков, предупреждение о кассовых разрывах и многое другое. И вся эта информация собирается автоматически из учетной системы и предоставляется в наглядной понятной форме. Фактически «Финансовый директор» может заменить для небольшой компании наемного финансового директора.

Сколько предпринимателей уже воспользовались онлайн-банкингом?

Мы открываем счета каждый день. В первые дни было так: клиент начинал регистрацию, мы всей командой смотрели в CRM, как клиент идет по процессу, радовались каждому открытому счету. Сейчас с нами уже более 500 клиентов, мы настроили точки контроля качества и работаем над эффективностью процессов. На 2021 год у нас очень амбициозные планы, мы разворачиваем команду в Москве и регионах.

Обращали ли вы внимание на то, в каких регионах больше всего людей пользуются услугами вашего онлайн-банкинга? Как выбираете приоритетные регионы?

Да, это преимущественно крупные города. Но мы не делаем из этого ограничений, у нас есть клиенты и из небольших городов. При выборе новых регионов смотрим, где больше всего регистрируется новых компаний, в каких городах сконцентрирован бизнес и главное — насколько мы можем обеспечить качество сервиса. Например, мы пока не работаем на Дальнем Востоке. Из-за расстояния и разницы часовых поясов для него нужно делать круглосуточную поддержку.

Вашим клиентом может стать предприниматель, который ведет свой бизнес не в тех регионах, в которых есть ваш бэк-офис?

Бэк-офис у нас централизованный — часть команды в Москве, часть в Белгороде. Для открытия счета нам важно встретиться с клиентом для идентификации. Поэтому в городах, где нет офисов банка, мы высаживаем команду по принципу «хоум-бейс»: у сотрудника есть CRM-система, он получает заявку и встречается с клиентом. В этом формате мы продолжим активно расширять географию нашего присутствия в 2021 году.

Допустим, я хочу открыть счет в вашем банке и пользоваться онлайн-банком. Что мне нужно сделать, чтобы стать вашим клиентом?

Зайти на сайт сервиса, нажать кнопку «Открыть счет», а дальше ввести номер телефона и подтвердить его по СМС. Так вы зарегистрируетесь в личном кабинете.

После подтверждения номера телефона вы вводите ОГРН или ИНН компании. Параллельно мы автоматически проверяем данные в скоринг-системе. Если всё хорошо, вы вносите данные генерального директора. Можно сфотографировать паспорт либо ввести данные вручную. После этого система автоматически проверит введенную информацию и предложит выбрать удобное место встречи. А дальше вам позвонит наш сотрудник и назначит встречу с клиентским менеджером.

На встрече вы подписываете документы и получаете корпоративную карту. Все, вы уже клиент банка, можете скачивать приложение и пользоваться счетом. По любым вопросам вы можете общаться с нами либо по телефону, либо в чате в приложении.

На что вы опирались при запуске онлайн-банка?

Основная команда имеет опыт запуска онлайн-банка, поэтому опирались на те знания и ошибки, которые уже были сделаны в предыдущих проектах. Мы понимали, как сделать удобное мобильное приложение, что клиентам малого бизнеса интересно. На каждый прототип экрана тратили много времени, чтобы на выходе получился продукт, которым мы сами хотим пользоваться.

Что такое бизнес-карта? Зачем она нужна? И какие преимущества получает клиент, пользуясь бизнес-картой?

Бизнес-карта – это фактически ключ к расчетному счету. Если нужно сделать небольшое снятие наличных денег, можно воспользоваться этой картой. Если нужно оплатить представительские расходы — например, пошли с партнером в ресторан — можно воспользоваться этой картой. Если нужно внести выручку на счет, с помощью карты вы можете это сделать в банкомате. Плюс по карте доступны скидки и привилегии от компании VISA и ее партнеров.

На карте есть ограничения, чтобы клиенты не использовали для бесконтрольного вывода наличных денег — у нас лимит на снятия до 500 тыс. рублей в месяц.

Какие новые сервисы планируете запустить? И планируете ли как-то апгрейдить приложение и онлайн-банк?

Конечно, у нас есть план запуска новых сервисов и добавления функциональности в мобильное и веб-приложение, например удобные конверсионные операции, размещение депозита.

Если сейчас посмотреть мобильные приложения всех банков, они похожи на большую витрину, в них легко запутаться. Мы не хотим идти по такому пути, будем в первую очередь уделять внимание удобству и персональному сервису. Для нашего сегмента это очень важно: доступность менеджера, оперативное решение вопросов, положительные эмоции. Значит, нужна служба поддержки, которая решала бы каждый вопрос клиента и делала это оперативно.

Клиенты не прощают некомпетентность или медлительность — все инвестиции на привлечение можно потерять одной некорректной консультацией. Поэтому в 2021 году будем уделять максимум внимания формированию индивидуального сервиса.

Расскажите подробнее о «Финансовом директоре» и «Онлайн-бухгалтерии».

Ключевая возможность «Финансового директора» — управленческая отчетность за семь минут. В чем суть: генеральный директор или владелец не всегда знает ситуацию в бизнесе. Вы говорите бухгалтеру сделать отчеты — получите баланс и стандартный набор типовых отчетов, реальную оценку эффективности бизнеса по данным формам не получить.

Наш сервис позволяет понять фактическое положение с финансами компании по ключевым показателям эффективности — их там более 300. Может, у вас склад переполнен товаром и надо изменить частоту поставок, порядок оплаты, цену товара или работать с эффективностью службы продаж. Иными словами, сервис покажет, в каких изменениях нуждается модель вашего бизнеса именно сейчас.

«Финансовый директор» интегрируется с системами учета, что очень удобно — не надо вносить данные руками. Есть гибкие тарифы — можно подстроить под себя, и главное — можно протестировать сервис бесплатно и посмотреть, принесет это пользу или нет.

«Онлайн-бухгалтерия» может заменить бухгалтера?

«Онлайн-бухгалтерия» — это инструмент для самостоятельного ведения учета через интернет. Вы не зависите от своего местонахождения, главное — чтобы был доступ в интернет. Также вы сможете воспользоваться помощью аналитиков от сервиса при заполнении первичных документов, формировании отчетов. При необходимости «Второй пилот» будет контролировать правильность ведения учета и давать советы по исправлению ошибок. Служба поддержки представлена не одним человеком, а командой экспертов.

С помощью каких инструментов планируете получать обратную связь от клиентов?

Здесь все стандартно — с помощью опросов и личного общения. Например, мы провели вебинар по «Финансовому директору» — клиенты задавали вопросы и высказывали пожелания. Сотрудники службы продаж встречаются с клиентами лично, объясняют возможности сервиса и помогают выбрать правильный продукт. Служба поддержки общается с клиентами по телефону и в чате. Все это дает нам много ценной информации к размышлению. К сожалению, в период пандемии сложно проводить очные мероприятия, но мы уже планируем на 2021 вебинары и встречи в офлайне.

Поделитесь, с какими итогами подходите к концу 2020. Заметили ли вы изменения в потребностях ваших клиентов? Как планируете развивать сервис в следующем году?

За короткий срок мы создали онлайн-банк для предпринимателей. Для меня это гордость и главный итог 2020 года. У нас уже много активных клиентов, есть положительная обратная связь, мы понимаем куда двигаться, исходя из потребностей наших клиентов и наших планов.

Я очень рада, что малый и средний бизнес находит в себе силы выживать и планировать свое развитие, ему интересны продукты, которые рассчитаны на рост компании. Мы со своей стороны готовы оказывать им своевременную поддержку. В следующем году помимо новых сервисов от наших партнеров мы будем добавлять продукты, позволяющие финансировать бизнес. Кроме того, мы хотим больше работать с холдингами, для этого нужен новый функционал в нашем мобильном приложении.

В преддверии Нового года я желаю всем предпринимателям быть сильными, искать новые возможности, быть открытыми к изменениям. Пусть ваш бизнес кратно растет вместе с нами!



Беседовала Елена Мачула

Фото на обложке: TippaPatt / Shutterstock