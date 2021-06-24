Пять финтех-трендов, за которыми стоит следить в этом году

Аналитики Visa выделили пять финтех-трендов, которые продолжат преобразовывать российскую экономику — от необанкинга до персонализации данных в реальном времени.

Аналитики международной платежной системы Visa проанализировали особенности развития российского банковского и платежного рынка, смежных областей розничной торговли и назвали пять финтех-трендов в 2021 году. Исследование имеется в распоряжении RB.RU.

Во-первых, активно развиваются необанки и нишевые платежные сервисы для «цифрового поколения» и профессиональных сообществ.

Они предлагают встроенные PFM-сервисы, зарплатные проекты для МСБ и микробизнеса, вариативные лендинговые программы (аванс, рассрочка, овердрафт) и «легкие» банковские продукты;

Среди российских финтех-стартапов в этом направлении работают мобильный банк Blanc, приложение CoinKeeper, сервис «Деньги Вперед» и Cosmovisa.

Вторым трендом, по мнению аналитиков Visa, является развитие партнерских продуктов в Retailtech. Проще говоря, это лидогенерация: от ритейла к банку и наоборот, маркетплейсы программ лояльности, Big Data и персонализация в режиме реального времени.

Российский сервисы, которые работают в этом направлении — Digift, Qrooto, инструмент Pay2U, платформа Datafuel.

Третий тренд — так называемые встроенные финансы, которые позволяют интегрировать платформы для BaaS-, PaaS и CaaS-продуктов, white label разработки, партнерство на базе API Low-Code и No-Code (LCDP).

Примеры среди российских стартапов — QPlatform, Fondy, HappyLend, Any Query.

Услуги и продукты по подписке, такие как рекуррентные платежи, сервисы для управления подписками, разработка white label подписных продуктов также невероятно востребованы.

Российские CloudPayments, Ainox, Arenter, «Подпишись.рф» предлагают те или иные услуги в этом направлении.

И, наконец, пятым трендом стали блокчейн-платежи, которые предполагают платформенные и коробочные решения для расчетов и платежей на блокчейне, токенизация программ лояльности.

Решения в сфере блокчейн-платежей среди российских стартапов предлагают Waves, Teko, Factorin и Erachain.

Эти пять направлений исследователи отбирали с учетом социально-экономических рисков в России и мире к этому году, розничного и корпоративного портретов клиента платежных услуг, существующих на рынке продуктовых направлений и оценки их привлекательности для пользователя, особенностей взаимодействия банков и ритейлеров, успешных кейсов, платежных продуктов, а также влияния информационных технологий и интернета.

Стартапы отбирались по соответствию одному ключевому тренду и размеру выручки — в приоритете были проекты с выручкой от $10 млн до $100 млн.

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Фото: Rawpixel/Depositphotos