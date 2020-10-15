Три совета Уоррена Баффета для начинающих предпринимателей

Один из самых успешных инвесторов и бизнесменов современности Уоррен Баффет — пример для многих предпринимателей. Его советы и инвестиционные стратегии десятилетиями не теряют актуальности. В 2006 году Баффет выпустил памятку для менеджеров своей компании Berkshire Hathaway. Вот три главных совета из памятки, которые будут полезны любому стартапу.

По мнению Баффета, за каждой успешной компанией стоят крепкая репутация, твердые моральные ценности и способность быстро исправлять ошибки. Разберем подробнее эти советы.

Поставить в приоритет репутацию компании

Открытие собственного дела — довольно опасное начинание. Большие суммы денег и потенциальное влияние часто сопряжены с высоким уровнем риска. И чем выше ставки, тем большее давление испытывает предприниматель, что часто побуждает его следовать за толпой, отбросив собственные убеждения.

Для Уоррена Баффета репутация и ценности компании — главный приоритет. Он говорит: «Чтобы заработать хорошую репутацию потребуется целых 20 лет, и всего пять минут, чтобы ее разрушить. Я отношусь с пониманием к тем фирмам, которые теряют деньги. Однако я буду безжалостен к тем, кто потерял хоть каплю репутации».

Когда дело доходит до построения хорошего бизнеса, необходимы моральные принципы и прочная репутация.

«Так делают все» — одни из самых страшных слов для стартапа, по мнению Баффета, и не повод ставить репутацию под угрозу.

Чтобы избавиться от этой установки, необходимо определить основные ценности компании и никогда от них не отступаться.

Создать культуру честных инноваций

Избегать принципа «так делают все» нужно не только руководителю, но и всем сотрудникам компании. Если во главе бизнеса стоят моральные принципы, значит и преданность делу должна стать частью корпоративной культуры.

Многие предприниматели придерживаются более высоких стандартов, чем они требуют от своих сотрудников и компании в целом, часто закрывая глаза на происходящее и рассуждая: «Я не принимал это решение» или «Я не контролирую их действий».

Не стоит отказываться от морального лидерства в компании — вместо этого лучше постараться создать культуру честных инноваций. По словам Баффета, именно она будет определять поведение бизнеса и его будущий успех в большей степени, чем какой-либо набор правил.

«Позиция представителя компании по отношению к различным вопросам, которая выражается как поведением, так и словами, — главный фактор в развитии культуры бизнеса. А культура определяет поведение организации в большей степени, чем должностные инструкции».

Инновации имеют первостепенное значение для предпринимательства, однако они должны укреплять репутацию компании, а не ставить ее под угрозу.

Быстро исправлять ошибки

Баффет признает, что с ростом и успехом приходит неизбежное: в какой-то момент кто-нибудь обязательно сделает то, что не соответствует стандартам компании. Другими словами, один из сотрудников может сделать то, что «делают другие».

Все люди рано или поздно совершают ошибки. Совершенство недостижимо, а поэтому главная задача успешного предпринимателя — как можно быстрее вернуться на правильный путь, немедленно приступив к решению проблемы.

«Возможно, прямо сейчас один из сотрудников компании совершает какую-либо ошибку. Это неизбежно: у нас работает более 200 000 человек, и шансы на то, что за день не произойдет ни одного нарушения, равны нулю. Однако последствия можно свести к минимуму, если сразу приступить к решению проблемы».

Устранить каждую ошибку невозможно. Неправильный выбор часто приводит к далеко идущим последствиям. Главное — минимизировать негативное влияние обдуманными решениями, проявив себя как достойный предприниматель.

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