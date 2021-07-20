Как выделить пустые ячейки и ошибки в Google Таблицах

В Google Таблицах можно найти различные полезные функции, упрощающие ввод и анализ данных. Одна из таких функций — условное форматирование. С его помощью можно быстро найти необходимые ячейки — например, те, что содержат ошибки.
Автоматическое выделение пустых ячеек
Форматирование пустых ячеек в Google Таблицах можно изменить всего за несколько кликов. Перейдите в Google Таблицы, войдите в аккаунт и откройте нужный файл.
Выделите ячейки, к которым хотите применить форматирование. Это можно сделать, зажав курсор на первой ячейке и перетащив его на остальные.
Затем в меню выберите «Формат» — «Условное форматирование».
Скриншот: Howtogeek
Сбоку откроется панель «Правила условного форматирования». Далее необходимо нажать «Добавить правило».
Скриншот: Howtogeek
Убедитесь, что вы находитесь на вкладке «Один цвет».
В верхней части боковой панели подтвердите ячейки, к которым вы хотите применить правило, в поле «Применить к диапазону». При необходимости вы можете внести изменения.
Скриншот: Howtogeek
Затем перейдите в раздел «Правила форматирования» и в выпадающем меню выберите «Не содержит данных».
Скриншот: Howtogeek
Вы также можете выбрать стиль форматирования для выделения пустых ячеек. В конце нажмите кнопку «Готово».
Скриншот: Howtogeek
Теперь пустые ячейки в выбранном диапазоне будут автоматически выделяться выбранным цветом.
Скриншот: Howtogeek
Автоматическое выделение ошибок
Чтобы разметить ячейки с ошибками, необходимо выполнить аналогичные действия. Однако в сервисе нет встроенной опции для этого, поэтому нужно будет создать своего рода функцию.
В меню выберите «Формат» — «Условное форматирование» и перейдите на вкладку «Один цвет» в верхней части боковой панели.
Скриншот: Howtogeek
Подтвердите ячейки в поле «Применить к диапазону».
Скриншот: Howtogeek
В выпадающем меню выберите «Ваша формула». В поле введите =ЕСЛИОШИБКА(A1) (=ISERROR(A1)) и в круглых скобках укажите свой диапазон ячеек.
Скриншот: Howtogeek
В разделе «Формат» настройте стиль для ячеек с ошибками. После этого нажмите кнопку «Готово». Теперь ячейки с ошибками будут выделены выбранной заливкой или шрифтом.
Фото на обложке: BigTunaOnline /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Сервис Together Price позволяет делить стоимость подписок с незнакомцами
- 2 Россияне пожаловались на трудности в поиске работы — исследование
- 3 Каждый третий россиянин мечтает вздремнуть в офисе — исследование
- 4 10 привычек, которые помогут достичь финансовой свободы за пять лет
- 5 Как продемонстрировать высокий эмоциональный интеллект на собеседовании