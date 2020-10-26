Четыре устаревших правила, от которых предпринимателям пора отказаться

Чтобы выжить, бизнес должен уметь адаптироваться к новым условиям и отказываться от неэффективных методов работы. Владелица юридической компании Розанна Берарди рассказывает, какие традиционные подходы в бизнесе больше не работают — и чем их можно заменить.

Во время пандемии предпринимателям приходится принимать трудные решения и отвечать на новые вызовы: как организовать работу компании на удаленке, как продавать товары на фоне режима самоизоляции, как привлечь клиентов в условиях снижения потребительских доходов.

Работа с восьми до пяти

Пандемия коронавируса потребовала новых подходов к организации рабочего процесса. Речь идет об удаленной работе большинства сотрудников, общении и переговорах с помощью сервисов видеосвязи, повышении информационной безопасности компании.

Многие предприниматели оказались к этому не готовы и решили сохранить привычный распорядок, в том числе восьмичасовый рабочий день с фиксированным временем начала и конца работы.

Но будем честными, работа «с восьми до пяти» никогда не была эффективной, а во время пандемии она приносит больше вреда, чем пользы.

Принцип «мы всегда так делали» мешает бизнесу. Руководители должны быть гибкими и приспосабливаться к обстоятельствам.

Новое правило: часы активности.

Вместо стандартного графика работы определите часы активности, в которые сотрудники должны быть на связи. Прислушайтесь к мнению коллектива: возможно, у разных специалистов будут разные часы активности. Неважно, во сколько ваши сотрудники начинают работать, важна их эффективность.

Стандартная 40-часовая рабочая неделя

Я люблю напоминать предпринимателям, что концепции восьмичасового рабочего дня больше 200 лет. Английский предприниматель и социалист Роберт Оуэн предложил ее еще в 1810 году. Формула звучала так: «восемь часов труда, восемь часов отдыха, восемь часов сна». Концепция стала мейнстримом на Западе к началу 1920-х годов и до сих пор сохраняет популярность.

Однако за двести лет многое изменилось, так почему же мы до сих пор придерживаемся идеи начала девятнадцатого века? Исследования показывают, что короткий рабочий день и короткая рабочая неделя помогают повысить производительность и улучшить качество жизни сотрудников. А довольные специалисты хорошо работают и приносят прибыль компании.

Новое правило: гибкий график.

Оцените, насколько эффективен восьмичасовой рабочий день для вашей компании. Помогает ли он развивать бизнес или все дело в удобстве, потому что так легче контролировать сотрудников?

Исследователи выяснили, что продуктивность сотрудников выше, если они сами определяют свой график и работают меньше стандартных восьми часов в день пять дней в неделю.

Это заблуждение, что за восемь часов можно сделать больше, чем за шесть: просто в первом случае на ту же задачу уйдет больше времени.

В компаниях с гибким графиком работы сотрудники чувствуют себя лучше и работают более эффективно. Соответственно, растет производительность труда и прибыль бизнеса.

Слишком много контроля

Что мешает предпринимателям предложить сотрудникам гибкий график или работу из дома? Одна из распространенных причин — страх потерять контроль.

Руководители опасаются, что вместо работы над проектами сотрудники будут смотреть сериалы на Netflix.

Сотрудники в офисе и системы фиксации рабочего времени создают иллюзию контроля и предприниматель считает, что все заняты делом. Но это вопрос ответственности сотрудников и вашего доверия к ним.

Новое правило: ответственность каждого сотрудника за общий результат.

Возможно, стоит нанять сотрудников, которым вы сможете доверять и которых не придется постоянно контролировать. Каждый специалист должен понимать ответственность за проект, над которым работает. Для этого сотрудникам необходимо четко знать свои обязанности и задачи. Как и вам: если вы не знаете, что делает команда, проблема может быть не в ней.

Организуйте рабочий процесс таким образом, чтобы каждый сотрудник понимал общие цели и свой вклад в их достижение. Не впадайте в крайности: не давайте команде полную автономность и не становитесь микроменеджером, который пытается уследить за всеми деталями.

Определите ключевые показатели работы для команды и устраивайте еженедельные проверки с обсуждением результатов. Пусть сотрудники расскажут о том, над чем работали в течение недели, что получилось, а что — нет.

Быть только хорошим менеджером

Есть разница между менеджером и лидером. Надо не только управлять командой, но и заниматься стратегическими задачами. Кроме того, важно дать команде определенную степень автономности. Постоянное управление требует много времени и сил, которых у вас может не быть.

Новое правило: быть лидером.

Будьте не просто менеджером, попробуйте стать лидером. Научитесь действовать на опережение и предугадывать, как будут развиваться события. Будьте гибкими и изобретательными. Подумайте, как сделать работу команды более автономной без потери эффективности. Спросите себя: что я могу сделать лучше как лидер?

Помните: надо делать не то, что удобно для вас. Принимайте решения, которые помогут развитию бизнеса и удовлетворят запросы ваших клиентов.

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