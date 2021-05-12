Эффект владения: как подсознание мешает нам быть объективными и принимать взвешенные решения

Часто мы принимаем решения неосознанно. Когда мы тратим на обдумывание идеи много усилий и времени, отказаться от нее бывает тяжело. Ученые объясняют это влиянием эффекта владения: мы больше ценим то, что нам уже принадлежит. Однако объективно оценивать все варианты возможно. Вот как это сделать.

Что влияет на наш выбор

В ходе многолетнего исследования участников просили обдумать приобретение кассетного магнитофона. Одна группа сначала написала список «за», а после — «против». Остальные участники действовали в обратном порядке.

Спустя несколько недель все испытуемые сообщили, что их мнение по-прежнему соответствовало списку аргументов, который они записали первым. Первоначальные инвестиции в мысли закрепились в подсознании и не покидали людей.

Психологи описывают это состояние разными терминами: эффект владения, боязнь потери, принцип перехода права собственности и предубеждение статус-кво. Вне зависимости от того, как мы это называем, принцип все тот же: то, чем мы владеем, кажется нам ценнее, чем то, чего у нас нет.

Отсюда и происходит классический принцип бизнес-переговоров: дать и взять. Но этот эффект имеет и более скрытые проявления.

Не позволяйте подсознанию решать за вас

Предлагая идею или развивая точку зрения, мы как бы инвестируем в нее. Чем больше времени, мыслей и усилий потрачено, тем ценнее она для нас. Это естественный эффект человеческого эго.

Но даже если идею предложит кто-то другой, в тот же момент, когда мы ее поддерживаем, мы тоже в нее инвестируем. После этого мы сопротивляемся любым попыткам ее опровергнуть.

Дэн Ариели, профессор поведенческой экономики в Университете Дьюка, предупреждает: побороть эффект владения очень трудно, даже если мы полностью осознаем его. Значит ли это, что мы беззащитны перед врожденными предубеждениями?

Не совсем.

Справиться с вредными привычками помогут следующие ментальные трюки.

Не пишите отдельные списки «за» или «против». Вместо этого после каждого аргумента в пользу идеи добавляйте противоположную точку зрения. Таким образом, вы сможете сохранять нейтральную позицию.

Вместо этого после каждого аргумента в пользу идеи добавляйте противоположную точку зрения. Таким образом, вы сможете сохранять нейтральную позицию. Высказывая мысль, используйте фразы вроде «Гипотетически говоря…» или «Пока это только сырая идея…». Так вы поможете подсознанию помедлить с принятием решения, пока тщательно его не продумаете.

Так вы поможете подсознанию помедлить с принятием решения, пока тщательно его не продумаете. Для оценки новой идеи разделите команду на две группы. Пусть одна подготовит список аргументов «за», а другая — «против». Отдельные участники могут поддержать сторону, которую они защищали, но группа в целом сможет сохранять баланс и объективность.

Пусть одна подготовит список аргументов «за», а другая — «против». Отдельные участники могут поддержать сторону, которую они защищали, но группа в целом сможет сохранять баланс и объективность. Позвольте самым молодым членам команды высказаться первыми. Чем младше человек, тем легче с ним спорить, а, значит, получится рассмотреть разные мнения. Однако это работает только в случае, если старшие коллеги не показывают свое одобрение или неодобрение (даже неявно).

Эти приемы помогут не ограничивать собственное любопытство, учитывать все аргументы и не прекращать обсуждения своевременно. Это убережет от поспешных и неверных решений.

Если оценить, как работает наше подсознание, и разработать стратегии по восстановлению баланса, мы сможем управлять своим мышлением. Самодисциплина помогает стать объективнее и не упускать возможности, которые находятся прямо перед нами.

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