Европейский стартап разрабатывает установку для производства кислорода из лунного грунта

Бельгийский стартап Space Applications Services разрабатывает установку для производства кислорода из лунного грунта. Она будет отправлена на Луну в рамках миссии Европейского космического агентства (ЕКА) в 2025 году.

Space Applications Services строит три экспериментальных реактора по контракту с ЕКА, о котором было объявлено 12 мая. Они улучшат процесс производства кислорода и будут протестированы на Луне в рамках миссии In-situ Resource Utilization (ISRU), запланированной на 2025 год.

Кислородная установка будет использовать технологию FFC-Cambridge. Она была разработана в конце 1990-х годов для прямого извлечения титана из оксида титана, который встречается в таких минералах, как рутил и анатаз. Технология была названа в честь ее создателей: Джорджа Чена (George Chen), Дерека Фрея (Derek Fray) и Томаса Фартинга (Thomas Farthing), а также Кембриджского университета в Англии, в котором они работали. Для отделения чистого металла от руды FFC-Cambridge использует электролиз.

Метод предусматривает разделение лунного реголита, содержащего до 45% кислорода, на металлические сплавы и чистый кислород. Лунный грунт сыграет роль катода — электрода, через который электрический ток поступает в электролитическую ячейку, выделяя при этом кислород.

Доставка кислорода с Земли оптимальна для краткосрочных полетов, тогда как локальное производство кислорода, считают сторонники исследования, позволит человеку долгое время находиться на любом небесном теле. Металлическим сплавам, которые будут оставаться после производства кислорода, также найдется применение: из них можно будет создавать компоненты для лунной или марсианской базы, например с помощью 3D-печати.

Помимо технологии FFC-Cambridge, Space Applications Services изучает еще один метод извлечения кислорода из лунного грунта — восстановление ильменита водородом. Ильменит — богатая титаном руда, обнаруженная в некоторых районах Луны. При таком методе реголит вместе с газообразным водородом нужно нагреть в закрытом контейнере. Под действием тепла кислород из ильменита реагирует с водородом и выделяет водяной пар, который затем можно разделить на кислород и водород.

Производимые на Луне кислород и водород также могут применяться в качестве топлива для полетов вглубь Солнечной системы, например на Марс.

Space Applications Services недавно завершила ранний этап разработки оборудования для миссии 2025 года. Согласно заявлению представителей компании, оно впервые продемонстрирует комплексное производство кислорода и воды из лунных ресурсов.

ЕКА планирует закупать у коммерческих поставщиков все необходимое для миссии ISRU, в том числе связь, транспортные средства и услуги для управления миссией.

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