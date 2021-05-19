Цена единственного туристического билета в космос достигла $2,4 млн – Blue Origin

Цена билета на космический корабль New Shepard от Blue Origin Джефа Безоса в ходе открытого аукциона достигла $2,4 млн и продолжает расти. До этого аукцион был закрытым, в нем поучаствовали 5200 претендентов.

Прямая трансляцию ставок ведется на сайте Blue Origin. По данным на 18:30 мск, максимальная ставка составляет $2,4 млн.

Фото: Blue Origin

Ранее, по планам компании, аукцион велся в закрытом режиме. В нем приняли участие 5200 претендентов из 136 стран. До 10 июня будет проходить открытый аукцион, а 12 июня состоится его финальная часть.

Первый полет New Shepard запланирован на 20 июля. Вместе с экипажем в космос отправится один турист, который может купить билет на аукционе.

Blue Origin планирует отправлять людей в космическое путешествие на шестиместных аппаратах New Shepard. Корабль рассчитан на полет в суборбитальное пространство на расстояние 100 км и оборудован шестью смотровыми окнами. Возвращать туристов на Землю планируется с помощью парашюта.

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Фото на обложке: Youtube.com / Blue Origin