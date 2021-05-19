Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Цена единственного туристического билета в космос достигла $2,4 млн – Blue Origin

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Цена билета на космический корабль New Shepard от Blue Origin Джефа Безоса в ходе открытого аукциона достигла $2,4 млн и продолжает расти. До этого аукцион был закрытым, в нем поучаствовали 5200 претендентов.

Цена единственного туристического билета в космос достигла $2,4 млн – Blue Origin

Прямая трансляцию ставок ведется на сайте Blue Origin. По данным на 18:30 мск, максимальная ставка составляет $2,4 млн.

Фото: Blue Origin

Ранее, по планам компании, аукцион велся в закрытом режиме. В нем приняли участие 5200 претендентов из 136 стран. До 10 июня будет проходить открытый аукцион, а 12 июня состоится его финальная часть.

Первый полет New Shepard запланирован на 20 июля. Вместе с экипажем в космос отправится один турист, который может купить билет на аукционе.

Blue Origin планирует отправлять людей в космическое путешествие на шестиместных аппаратах New Shepard. Корабль рассчитан на полет в суборбитальное пространство на расстояние 100 км и оборудован шестью смотровыми окнами. Возвращать туристов на Землю планируется с помощью парашюта.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Youtube.com / Blue Origin

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 В Москве пройдет встреча на тему покорения Марса
  2. 2 «Роскосмос» выставил на продажу космический корабль
  3. 3 «Приостановить космическую деятельность лет на десять»: почему проблему орбитального мусора больше нельзя игнорировать
  4. 4 Всерьез и надолго? Есть ли будущее у космической рекламы
  5. 5 6 уроков Безоса: чему стоит поучиться у Amazon в условиях коронакризиса
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

20 мая 2021

Хакатон Program boost в сфере edtech

21 мая 2021

VTBxMGNT Хакатон

21 мая 2021

Sovcombank Challenge 2021

Все ВОЗМОЖНОСТИ