Падение радио и рост стриминга: как пандемия изменила формат прослушивания аудио

Удаленная работа избавила нас от необходимости ездить на работу и подарила больше свободного времени. По данным MRC Data и Nielsen Music, после начала всемирной изоляции в марте 2020 года 60% потребителей стали чаще взаимодействовать с технологиями индустрии развлечений. Это повлияло и на то, как мы слушаем музыку: популярность музыкальных сервисов возросла по сравнению с обычным радиовещанием.

Масштабный переход на удаленный формат работы кардинально изменил привычки миллионов людей: если раньше по дороге на работу они слушали поп-музыку и разговорные радио, теперь просят цифровых помощников включить плейлист по своим предпочтениям.

Работа из дома также дает больше времени для развлечений.

По данным MRC Data и Nielsen Music, после начала всемирной изоляции в марте 2020 года 60% потребителей стали чаще взаимодействовать с технологиями индустрии развлечений.

Около четверти опрошенных оформили как минимум одну подписку на сервис, а 38% из них подписались на новую музыкальную платформу.

Изменились не только способы прослушивания, но и популярные стили музыки. Поскольку новых альбомов стало выходить меньше, высокие позиции поп-треков на Spotify заняли более старые песни. Это отражает не только снижение количества новых релизов, но и стремление к более комфортной и знакомой музыке.

По данным Alpha Data, спустя неделю после начала всемирной изоляции в марте 2020 года популярность поп-музыки, репа, R&B и латиноамериканских треков упала ниже среднего показателя. С другой стороны, возросли прослушивания классической, народной и детской музыки. Как сообщал Spotify, теперь люди намного чаще стали включать плейлисты для готовки и уборки, а не те, что предназначены для встреч и вечеринок.

По данным eMarketer, рост домашнего прослушивания также связан с активным использованием умных колонок — в апреле 2020 года оно увеличилось на 34%. Они наиболее популярны среди молодых людей от 18 до 29 лет — 42% представителей этой возрастной группы утверждают, что стали чаще использовать колонки. Для таких сервисов, как Spotify, Amazon Music и Apple Music, это дало значительные преимущества.

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С другой стороны, радиовещательные компании значительно пострадали: количество их прослушиваний снизилось, так как люди стали использовать личный транспорт намного реже. К тому же, кризис в таких секторах, как путешествия и гостиничный бизнес, привел к падению доходов от рекламы.

Коронавирус также затронул и индустрию подкастов. По данным Voxnest, на начало пандемии в США количество их прослушиваний, которое определяется как одна минута воспроизведения в течение 24-часового периода, снизилось на 20%. Это было вызвано сокращением поездок. Однако в то же время в Европе этот показатель увеличился на 53%, так как местная аудитория поддерживает этот формат и в домашней обстановке.

К тому же, записать подкаст дома намного легче, чем создавать музыку, у слушателей появилось еще больше нового контента.

Главный вопрос лишь в том, сохранятся ли эти тенденции после выхода новых альбомов и возобновления поездок.

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