Нам пора расстаться: как и когда стоит прекратить сотрудничество с фрилансером

Обращаясь к фрилансерам, бизнес может сэкономить время и деньги, не жертвуя качеством работы. Однако нередки ситуации, когда сотрудничество приходится прервать. Рассказываем, как это сделать с минимальными рисками.
Главные причины для прекращения работы с фрилансерами
Как правило, разногласия вызваны одной из следующих распространенных причин:
- работа сдается с опозданием (или не выполняется совсем);
- трудности с коммуникацией;
- низкое качество работы;
- непонимание или отказ следовать инструкциям или процедурам.
Предпринимательница и писательница Лора Бриггс приводит еще один пример — когда фрилансер драматизирует и пытается менять условия, например, просит о срочной оплате, ссылаясь на обстоятельства личной жизни. Однако каждый сам устанавливает границы допустимого. Если подрядчик их нарушает, сотрудничество с ним лучше прекратить.
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Вне зависимости от того, с какой причиной вы столкнулись, лучшее решение — заранее обезопасить себя при составлении договора. Добавьте пункт с условиями расторжения, чтобы иметь возможность сразу отказаться от неэффективного исполнителя.
Убедитесь, что сделали все возможное
Иногда фрилансер просто не подходит для проекта. В других случаях заказчик может извлечь из опыт и применить его в будущем. Если речь не идет об откровенном непрофессионализме или игнорировании, убедитесь, что у исполнителя есть возможность исправить ситуацию. Для этого сверьтесь со списком.
- Спрашивали ли вы у фрилансера, почему что-то пошло не так? Понимает ли он, в чем суть проблем?
- Предоставили ли вы инструкции и документацию, из которых было бы ясно, каким должен быть результат?
- Давали ли вы качественную и своевременную обратную связь?
- Получил ли фрилансер возможность исправить проблему?
Не исключайте и неопределенность, которая возникает при работе онлайн. Переписку можно истолковать разными способами, и не всегда просто уловить, чего хочет клиент, будь то публикация в блоге, стратегия для социальных сетей, сайт или логотип. Полноценные взаимные отношения предполагают, что фрилансер умеет задавать вопросы и использует фидбэк, чтобы вносить правки.
Фиксируйте все взаимодействие
Даже если ваши отношения с фрилансером отличаются от традиционного общения работодателя и подчиненного, не забывайте фиксировать предоставленную обратную связь и попытки исправить ошибки. Лучше всего делать это в письменной форме, например на платформе управления проектом или через email.
Это не только облегчит работу фрилансера, но и поможет вам решиться прекратить сотрудничество, зная, что вы сделали все возможное. Приведем несколько примеров того, как можно документировать недочеты в email.
- « Как уже отмечалось в письме от 31 января, в предложенных публикациях много опечаток. Мы обсуждали, что перед отправкой стоит внимательно вычитывать работу или использовать для проверки инструмент вроде Grammarly. В последней статье встречаются те же опечатки. Как упоминалось ранее, для нас важно получать тексты, которые потребуют минимальных правок».
- «Меня беспокоит, что для логотипа используются шрифты, которые выглядят недостаточно профессионально. Как мы обсуждали во время сегодняшнего звонка, мы должны придерживаться шрифтов, которые выражают наш опыт и престиж. Пожалуйста, обратитесь ко мне, если потребуется помощь или совет в этом вопросе».
- «Чтобы выполнить маркетинговые задачи, нам требуется соблюдать дедлайны. Последние два проекта были сданы на 6 дней раньше. Пожалуйста, сразу предупреждайте, если в будущем не сможете выполнить работу в срок».
Оцените, сколько времени тратите
Каждый раз, когда вам приходится несколько часов вносить правки, или чувствуете разочарование, не зная, когда будет завершен проект, вы теряете время. Одна из главных причин для работы с фрилансерами — экономить время и использовать внешние ресурсы. Но иногда мы тратим на это слишком много усилий.
Если с фрилансером слишком тяжело сотрудничать, пора расстаться.
Подготовьтесь к разговору
Не торопитесь сжигать мосты, если на то нет оснований. Действуйте профессионально и твердо. Эти советы помогут подготовиться и избежать нежелательных последствий.
- Определите, как поступить с незаконченной работой.
- Назначьте финальный день для сдачи проекта.
- Будьте готовы быстро изменить пароли или доступ исполнителя к ресурсам.
- Сообщите, что прекращаете сотрудничество. Не углубляйтесь в детали, если не чувствуете в этом необходимости, и постарайтесь избежать конфликта. Однако если у вас есть честный отзыв, озвучьте его.
- Подготовьте запасной план. Есть шанс, что, узнав о расторжении отношений, фрилансер выполнит оставшуюся работу некачественно или не завершит ее.
Фрилансер — это не штатный сотрудник, но это не означает, что взаимодействие с ним не должно соответствовать вашим стандартам. Эти советы позволят сберечь время и ресурсы, а также расстаться с подрядчиком так, чтобы оставить себе возможность для дальнейшего сотрудничества.
Фото на обложке: Unsplash
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