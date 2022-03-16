Нам пора расстаться: как и когда стоит прекратить сотрудничество с фрилансером

Обращаясь к фрилансерам, бизнес может сэкономить время и деньги, не жертвуя качеством работы. Однако нередки ситуации, когда сотрудничество приходится прервать. Рассказываем, как это сделать с минимальными рисками.

Главные причины для прекращения работы с фрилансерами

Как правило, разногласия вызваны одной из следующих распространенных причин:

работа сдается с опозданием (или не выполняется совсем);

трудности с коммуникацией;

низкое качество работы;

непонимание или отказ следовать инструкциям или процедурам.

Предпринимательница и писательница Лора Бриггс приводит еще один пример — когда фрилансер драматизирует и пытается менять условия, например, просит о срочной оплате, ссылаясь на обстоятельства личной жизни. Однако каждый сам устанавливает границы допустимого. Если подрядчик их нарушает, сотрудничество с ним лучше прекратить.

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Вне зависимости от того, с какой причиной вы столкнулись, лучшее решение — заранее обезопасить себя при составлении договора. Добавьте пункт с условиями расторжения, чтобы иметь возможность сразу отказаться от неэффективного исполнителя.

Убедитесь, что сделали все возможное

Иногда фрилансер просто не подходит для проекта. В других случаях заказчик может извлечь из опыт и применить его в будущем. Если речь не идет об откровенном непрофессионализме или игнорировании, убедитесь, что у исполнителя есть возможность исправить ситуацию. Для этого сверьтесь со списком.

Спрашивали ли вы у фрилансера, почему что-то пошло не так? Понимает ли он, в чем суть проблем?

Предоставили ли вы инструкции и документацию, из которых было бы ясно, каким должен быть результат?

Давали ли вы качественную и своевременную обратную связь?

Получил ли фрилансер возможность исправить проблему?

Не исключайте и неопределенность, которая возникает при работе онлайн. Переписку можно истолковать разными способами, и не всегда просто уловить, чего хочет клиент, будь то публикация в блоге, стратегия для социальных сетей, сайт или логотип. Полноценные взаимные отношения предполагают, что фрилансер умеет задавать вопросы и использует фидбэк, чтобы вносить правки.

Фиксируйте все взаимодействие

Даже если ваши отношения с фрилансером отличаются от традиционного общения работодателя и подчиненного, не забывайте фиксировать предоставленную обратную связь и попытки исправить ошибки. Лучше всего делать это в письменной форме, например на платформе управления проектом или через email.

Это не только облегчит работу фрилансера, но и поможет вам решиться прекратить сотрудничество, зная, что вы сделали все возможное. Приведем несколько примеров того, как можно документировать недочеты в email.

« Как уже отмечалось в письме от 31 января, в предложенных публикациях много опечаток. Мы обсуждали, что перед отправкой стоит внимательно вычитывать работу или использовать для проверки инструмент вроде Grammarly. В последней статье встречаются те же опечатки. Как упоминалось ранее, для нас важно получать тексты, которые потребуют минимальных правок».

«Меня беспокоит, что для логотипа используются шрифты, которые выглядят недостаточно профессионально. Как мы обсуждали во время сегодняшнего звонка, мы должны придерживаться шрифтов, которые выражают наш опыт и престиж. Пожалуйста, обратитесь ко мне, если потребуется помощь или совет в этом вопросе».

«Чтобы выполнить маркетинговые задачи, нам требуется соблюдать дедлайны. Последние два проекта были сданы на 6 дней раньше. Пожалуйста, сразу предупреждайте, если в будущем не сможете выполнить работу в срок».

Оцените, сколько времени тратите

Каждый раз, когда вам приходится несколько часов вносить правки, или чувствуете разочарование, не зная, когда будет завершен проект, вы теряете время. Одна из главных причин для работы с фрилансерами — экономить время и использовать внешние ресурсы. Но иногда мы тратим на это слишком много усилий.

Если с фрилансером слишком тяжело сотрудничать, пора расстаться.

Подготовьтесь к разговору

Не торопитесь сжигать мосты, если на то нет оснований. Действуйте профессионально и твердо. Эти советы помогут подготовиться и избежать нежелательных последствий.

Определите, как поступить с незаконченной работой.

Назначьте финальный день для сдачи проекта.

Будьте готовы быстро изменить пароли или доступ исполнителя к ресурсам.

Сообщите, что прекращаете сотрудничество. Не углубляйтесь в детали, если не чувствуете в этом необходимости, и постарайтесь избежать конфликта. Однако если у вас есть честный отзыв, озвучьте его.

Подготовьте запасной план. Есть шанс, что, узнав о расторжении отношений, фрилансер выполнит оставшуюся работу некачественно или не завершит ее.

Фрилансер — это не штатный сотрудник, но это не означает, что взаимодействие с ним не должно соответствовать вашим стандартам. Эти советы позволят сберечь время и ресурсы, а также расстаться с подрядчиком так, чтобы оставить себе возможность для дальнейшего сотрудничества.

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