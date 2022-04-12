Как работает микрочип-имплант, позволяющий расплачиваться за товары рукой

Впервые человеку имплантировали микрочип еще в 1998 году, но лишь за последнее десятилетие это стало доступно массовому покупателю. Заинтересованность в технологии растет, но многих она по-прежнему пугает. Разбираемся, как работают чипы-импланты, насколько они безопасны и какие перспективы их ждут в будущем.

37-летний охранник из Нидерландов Патрик Паумен привлекает к себе внимание каждый раз, когда оплачивает покупки в магазинах и ресторанах.

Для этого мужчине не нужна ни банковская карта, ни смартфон — ему достаточно подвести левую руку к бесконтактному карт-ридеру. Крошечный светодиод под его кожей мгновенно загорается, и платеж проходит. «Реакция кассиров бесценна», — рассказывает Паумен.

Эту способность Паумен приобрел в 2019 году, когда имплантировал себе под кожу микрочип для бесконтактных платежей размером чуть больше рисового зерна. «Процедура не болезненнее, чем, когда вас щипают за кожу», — утверждает Паумен.

Фото в тексте: Патрик Паумен

В прошлом году британо-польская Walletmor стала первой компанией, которая начала продавать вживляемые платежные чипы, как заявляют ее представители. По словам основателя и CEO Walletmor Войтека Папроты, чип Walletmor работает везде, где принимают бесконтактные платежи. Он весит меньше 1 г и представляет собой крошечный микрочип с антенной, заключенный в биополимер (природный материал, похожий на пластик).

Папрота добавляет, что чип полностью безопасен и одобрен регуляторами, а также работает сразу после имплантации и не перемещается под кожей. Он не имеет срока годности и не нуждается в батарее и любом другом источнике питания. По заявлениям компании, она продала свыше 500 таких устройств.

Walletmor использует технологию NFC (near-field communication) — систему бесконтактных платежей, применяемую в смартфонах. Другие платежные импланты работают на RFID (radio-frequency identification), которая обычно используется в физических бесконтактных дебетовых и кредитных картах.

Несмотря на то, что все больше людей начинают задумываться об имплантации чипов, многих эта идея по-прежнему пугает. Паумен заявляет, что у него не было никаких беспокойств, поскольку чипы-импланты «применяют ту же технологию, что люди используют на повседневной основе» — от электронных ключей до банковских карт.

Как утверждает Паумен, дальность считывания ограничена небольшой катушкой антенны внутри импланта. Чип работает только в пределах электромагнитного поля совместимого ридера RFID или NFC. Он добавляет, что не обеспокоен возможностью отслеживать его местоположение.

Фото в тексте: Патрик Паумен

«Чипы RFID используются для животных, чтобы идентифицировать их, если они потерялись, — рассказывает Паумен. — Однако установить их местонахождение с помощью импланта RFID невозможно — потерянное животное нужно найти физически. Затем сканируется все тело, чтобы найти и считать чип RFID».

Паумен называет себя «биохакером» — человеком, который оснащает свое тело технологиями, чтобы улучшить его производительность. Всего он установил себе 32 импланта, в том числе чипы для открывания дверей и встроенные магниты.

Потенциальная угроза конфиденциальности

Главное беспокойство заключается в том, станут ли эти чипы более продвинутыми в будущем и будут ли они содержать личные данные. Как будет защищена эта информация? Можно ли будет отслеживать местоположение владельца чипа?

Эксперт по финансовым технологиям Теодора Лау утверждает, что платежные чипы-импланты — лишь «продолжение интернета вещей», то есть еще один способ обмена данными. Тем не менее она считает, что выгоду (скорость и удобство оплаты) следует сопоставить с рисками, особенно когда имплантируемые чипы будут содержать больше личной информации.

Нада Какабадзе, профессор политики, управления и этики бизнес-школы Henley Business School при Редингском университете, также настороженно относится к более продвинутым встраиваемым чипам, которые могут появиться в будущем.

Рентгеновский снимок импланта Walletmor. Фото в тексте: Walletmor

«У этой технологии есть и темная сторона, которой могут злоупотреблять», — говорит она. Какабадзе обеспокоена тем, кто будет владеть данными человека и иметь к ним доступ, а также задается вопросом, насколько этично чипировать людей как животных.

Некоторые все же считают эти опасения необоснованными — например, Стивен Нортам, доцент в области инноваций и предпринимательства Винчестерского университета. Помимо научной работы, он также основал компанию BioTeq, создающую бесконтактные чипы-импланты с 2017 года.

Устройства BioTeq предназначены для людей с ограниченными возможностями и помогают автоматически открывать двери. По словам Нортама, запросы на установку поступают ежедневно, и компания уже имплантировала свыше 500 чипов в Великобритании.

Нортам считает, что технология не несет никаких рисков, поскольку в течение многих лет она использовалась для животных, а сами чипы — «очень маленькие и инертные объекты».

Паумен — человек с 32 чипами-имплантами — утверждает, что всегда найдутся люди, которые не хотят модифицировать свое тело. «Мы должны уважать их выбор, а они должны уважать нас как биохакеров», — считает он.

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Фото на обложке: Breslavtsev Oleg / Shutterstock