Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Правило пика и конца: как оставить положительное впечатление о продукте, даже если он не идеален

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

Пользователи редко запоминают весь опыт взаимодействия с продуктом — в их памяти остаются лишь самые яркие моменты и то, как все закончилось. Так работает правило пика и конца, согласно которому мы оцениваем прошлые события, основываясь на том, как чувствовали себя на пике и в конце.

Рассмотрим три способа, как применить это в маркетинге.

Правило пика и конца: как оставить положительное впечатление о продукте, даже если он не идеален

Сведите к минимуму негативные моменты

Это простой способ оставить приятные впечатления о продукте.

Например, Amazon обрабатывает жалобы клиентов быстро и без лишней суеты: даже если товар поврежден, прибыл с задержкой или не оправдал ожиданий, это редко превращается в отрицательный пик.

Сделайте прощание приятным

Важны не только пиковые моменты, но и то, как все закончилось. Плохое «прощание» — огромная ошибка с точки зрения клиентского опыта.

Читайте по теме:

Что такое эвристика доступности и как она помогает увеличить продажи

Что такое эффект Зейгарник и как его применяют в маркетинге

Так, раньше отменить подписку на New York Times нельзя было в интернете — требовалось позвонить по телефону или написать в специальном чате. Такой процесс делал последнее взаимодействие максимально негативным.

Чтобы в будущем люди захотели снова использовать продукт, сделайте так, чтобы от него было легко отказаться. Также покажите, что будете рады их возвращению.

Правильно составляйте подарочные наборы

Исследование, проведенное в 2008 году Эми До, Александром Рупертом и Джорджем Вулфордом, обнаружило, что на впечатление потребителей влияло то, в каком порядке они получали два бесплатных подарка. Если худший подарок следовал за лучшим, опыт был более негативным.

Поэтому при оформлении подарка важно учитывать правило пика и конца.

  • Убедитесь, что в наборе нет «негативных» продуктов. Если часть подарка вызывает у покупателя плохие эмоции, это отрицательно повлияет на весь опыт.
  • Если один из продуктов явно превосходит другие, лучше всего подарить его в последнюю очередь.

Источник.

Фото на обложке: Ground Picture / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Growth Product Manager: чем отличается от маркетолога и какие навыки ему нужны
  2. 2 Поколение Z и его отношение к окружающей среде: какие аспекты учитывать брендам
  3. 3 Автоворонка продаж, UGC-контент и ChatGPT. Маркетинговые инструменты для бизнес-канала в Telegram
  4. 4 Зачем пиарщикам вести свой Telegram-канал и как делать это лучше
  5. 5 «Дело не только в лидах»: как увеличить прибыль без лишних расходов на маркетинг
RB в Telegram
Больше полезного контента в Telegram
Подписывайтесь!

ВОЗМОЖНОСТИ

04 августа 2023

Магистратура AI Talent Hub от ИТМО и Napoleon IT

07 августа 2023

Цифровой прорыв. Новосибирск

07 августа 2023

Начни игру

Все ВОЗМОЖНОСТИ