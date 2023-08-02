Правило пика и конца: как оставить положительное впечатление о продукте, даже если он не идеален

Пользователи редко запоминают весь опыт взаимодействия с продуктом — в их памяти остаются лишь самые яркие моменты и то, как все закончилось. Так работает правило пика и конца, согласно которому мы оцениваем прошлые события, основываясь на том, как чувствовали себя на пике и в конце.
Рассмотрим три способа, как применить это в маркетинге.
Сведите к минимуму негативные моменты
Это простой способ оставить приятные впечатления о продукте.
Например, Amazon обрабатывает жалобы клиентов быстро и без лишней суеты: даже если товар поврежден, прибыл с задержкой или не оправдал ожиданий, это редко превращается в отрицательный пик.
Сделайте прощание приятным
Важны не только пиковые моменты, но и то, как все закончилось. Плохое «прощание» — огромная ошибка с точки зрения клиентского опыта.
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Так, раньше отменить подписку на New York Times нельзя было в интернете — требовалось позвонить по телефону или написать в специальном чате. Такой процесс делал последнее взаимодействие максимально негативным.
Чтобы в будущем люди захотели снова использовать продукт, сделайте так, чтобы от него было легко отказаться. Также покажите, что будете рады их возвращению.
Правильно составляйте подарочные наборы
Исследование, проведенное в 2008 году Эми До, Александром Рупертом и Джорджем Вулфордом, обнаружило, что на впечатление потребителей влияло то, в каком порядке они получали два бесплатных подарка. Если худший подарок следовал за лучшим, опыт был более негативным.
Поэтому при оформлении подарка важно учитывать правило пика и конца.
- Убедитесь, что в наборе нет «негативных» продуктов. Если часть подарка вызывает у покупателя плохие эмоции, это отрицательно повлияет на весь опыт.
- Если один из продуктов явно превосходит другие, лучше всего подарить его в последнюю очередь.
Фото на обложке: Ground Picture /
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