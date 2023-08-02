Пользователи редко запоминают весь опыт взаимодействия с продуктом — в их памяти остаются лишь самые яркие моменты и то, как все закончилось. Так работает правило пика и конца, согласно которому мы оцениваем прошлые события, основываясь на том, как чувствовали себя на пике и в конце.

Рассмотрим три способа, как применить это в маркетинге.

Правило пика и конца: как оставить положительное впечатление о продукте, даже если он не идеален