Peloton планирует добавить видеоигру в свое приложение

Peloton вступает в видеоигровой бизнес. Вчера компания анонсировала свою новую идею, которая должна побудить людей заниматься спортом: видеоигру, встроенную в приложение, под предварительным названием Lanebreak. Она будет доступна только подписчикам и владельцам велосипедов Peloton.

В рамках игры человеку нужно менять частоту вращения педалей и сопротивление, чтобы достигать различных целей и управлять крутящимся колесом на экране. Игроки могут выбирать уровень сложности, фоновую музыку и протяженность трассы.

Фото в тексте: Peloton

Lanebreak предлагает три типа испытаний и способов заработать очки.

Pickups — возможность получать очки, пока вы находитесь на рекомендованной дорожке.

Streams — вознаграждения в зависимости от частоты вращения педалей.

Breakers — вознаграждения в зависимости от потраченной энергии.

Бета-версия игры появится позднее в этом году и будет доступна лишь определенному числу пользователей. Компания пока не рассказала о том, что вступить в группу бета-тестеров.

Нововведение показывает: Peloton открыта к новым типам контента. Недавно Netflix также решила добавить видеоигры в свой сервис. По-видимому, обе компании понимают, что разнообразный контент поможет дольше удерживать пользователей в приложении.

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