Как справиться с перегруженным списком дел и не сойти с ума: 5 советов

В наши дни пустой список дел также сложно представить, как и жизнь без смартфона и соцсетей. Порой одна только мысль о предстоящей работе может вселить страх и спровоцировать стресс. Вот несколько советов, которые помогут грамотно управлять рабочей нагрузкой и отстаивать свои профессиональные границы.

Начинайте с важного

Одна из главных проблем длинных списков дел — это невозможность приступить к выполнению задач. Порой так сложно понять, за что браться в первую очередь, что в итоге ни одна задача не выполняется до конца.

Попробуйте начать с самых приоритетных задач и не думайте о том, что вам предстоит делать дальше. Так вы сможете сосредоточиться на конкретном деле и постепенно перейти к следующим задачам.

Ищите компромисс

Постоянно растущий список дел, вероятно, говорит о недостаточной эффективности. Иногда очень важно найти компромисс между нагрузкой и точностью. Такой подход позволяет прикладывать определенное количество усилий для достижения желаемого результата, при этом не переусердствовать.

Возможно, в списке дел есть вещи, которые можно сделать быстрее и с меньшими затратами, но качество работы не должно страдать. Также стоит узнать у руководителя, какие задачи не требуют вашего первостепенного внимания и какие можно завершить позже.

Организуйте список

Попробуйте расставить дела в соответствии с количеством доступного времени, приоритетности задач и необходимых усилий. Так вы сможете быстро определиться, какие дела соответствуют имеющемуся у вас временному блоку и умственных ресурсов.

Без подобной организации вы можете потратить много времени просто глядя на свою повестку дня и выясняя, что вам следует делать дальше.

Учитесь делегировать

Если вам все еще не хватает времени для выполнения всех задач, пора найти другие способы сократить список. Есть ли какие-то задачи, которые вы можете передать коллегам? Часто бывает, что при повышении мы продолжаем выполнять прежние обязанности.

Однако не стоит переживать за то, что другие менее компетентны в этом. Очень важно давать сотрудникам возможность изучить новые навыки. Таким образом, вам необходимо найти время, чтобы пересмотреть список и выделить задачи, которых, вероятно, не должно в нем быть.

Просите о помощи

Наконец, если вы по-прежнему не справляетесь с рабочей нагрузкой, необходимо поговорить об этом с начальником. Возможно, он просто не в курсе всего объема задач, которые вам необходимо выполнять ежедневно. Говорить вслух о том, что вы не справляетесь — это совершенно нормально.

Руководитель может научить вас более эффективно выполнять рабочие обязанности или поручит дела вашим коллегам. Не бойтесь отстаивать свои интересы.

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