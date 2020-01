Как руководителю построить личный бренд в соцсетях

Никогда не забуду, как впервые осознала влияние соцсетей на работу. Это был 2007 год, тогда я на автомате постила в Twitter вдохновляющие цитаты, статистику и призывы к действиям на сайте своей компании. Однажды я оказалась на встрече с нашим COO, на которой он пожаловался, что конкуренты сделали больше публикаций в медиа по нашей теме, чем мы. По сути, он хотел знать: почему X получил больше интервью, чем мы?

Вернувшись в кабинет, я начала разбираться. Я нашла каждую конкурирующую компанию и их руководителей — и подписалась на них в Twitter. Я посмотрела, за чьими обновлениями они следят, и также подписалась на людей и организации, которые имели отношение к нам.

То, что началось как исследование конкурентов, в конечном счете стало откровением о том, как моя компания использует соцсети для коммуникации и маркетинга. Те конкуренты, на которых я подписалась, были одними из самых громких имен в сфере филантропии. И я заметила, что они быстро подписались в ответ и начали делиться нашим контентом.

Именно тогда я поняла, что сила соцсетей не в публикации контента, а в установлении связей и развитии отношений с другими людьми.

Личное использование соцсетей сейчас важно как никогда. Можно просто публиковать ссылки на пресс-релизы вашей компании, но почему кто-то должен подписываться на это? У вас есть уникальная возможность не только сообщать новости о вашем бизнесе, но и развивать многоплановые отношения с вашей аудиторией.

Создание стратегического плана для личных соцсетей может показаться непростой задачей. К ее решению можно привлечь вашу команду по коммуникациям и маркетингу, но только следует убедиться, что каждый пост выражает мысль именно так, как ее выразили бы вы.

Люди подписываются на бизнес-лидеров по разным причинам: интерес к продукту или услуге, актуальная проблематика или еще что-то общее. На страницах руководителей компаний отражается не только их профессиональная жизнь, но также личные интересы и взгляды, и именно это может привлечь аудиторию.

Пример еженедельного плана публикаций в соцсетях

Понедельник: поделитесь ссылкой на статью, которую вы прочитали на выходных и которая показалась вам интересной, и расскажите, почему она важна.

Вторник: публично поблагодарите одного из своих сотрудников за отличную работу.

Среда: подпишитесь на нового человека и заведите с ним разговор.

Четверг: расскажите, каким из достижений своей компании на этой неделе вы гордитесь больше всего.

Пятница: расскажите что-нибудь личное о том, что вы сделали на этой неделе или планируете сделать в выходные.

Разумеется, публиковать записи строго по дням недели необязательно. Важно научиться понимать уместность того или иного типа контента и использовать соцсети не только на базовом уровне. Посты могут включать в себя все: от ссылок, видео и фотографий до вопросов, опросов и предложений.

CEO, с которыми я работала, говорят, что эти подсказки избавили их от сомнений по поводу того, что и когда публиковать, научили более гибко пользоваться соцсетями, показали, как клиенты относятся к их компаниям и помогли построить новые деловые отношения.

Вам также необходимо разработать план реагирования на обращения клиентов, запросы средств массовой информации и другие входящие сообщения. Рекомендую прибегнуть к помощи специалистов по коммуникациям, которые смогут обрабатывать все отклики.

Одним из CEO с хорошо узнаваемым стилем поведения в соцсетях является Джон Легер из T-Mobile. Он известен тем, что борется с конкурентами, прибегая к разным методам — начиная от дружелюбных подкалываний, заканчивая неприкрытым троллингом. Конечно, его манера подойдет не всем, но Легеру она принесла примерно 6 млн подписчиков в Twitter.

Его записи — это комбинация контента и призывов к действию, касающихся T-Mobile, фотографий его собаки, ссылок на забавные статьи, а также прямых трансляций готовки по его знаменитым рецептам #SlowCookerSunday.

Нужно ли и вам размещать посты так часто? Нет, но нужно определиться, какие типы контента вам ближе и когда их лучше публиковать.

Личный подход к ведению соцсетей может быть разным. Так, Элисон Бодор, CEO Американского института замороженных продуктов, публикует как профессиональный контент (посты о безопасности продуктов и новых членах института), так и личный (посты об обедах для детей и походах в магазин). Но в итоге получается онлайн-экосистема, которая отражает культуру и укрепляет фирменный стиль организации под управлением Бодор.

CEO Американской ассоциации пенсионеров Джо Энн Дженкинс регулярно пишет в Twitter о проблемах пожилых американцев. Она даже придумала хештег #DisruptAging, чтобы бороться с эйджистскими стереотипами в интернете. И хотя у нее есть команда талантливых специалистов по коммуникациям, которая помогает вести соцсети, Дженкинс с самого начала работы показала, что она знает, как их использовать и может оперативно публиковать посты. У нее в кабинете есть отдельный монитор, который в режиме реального времени показывает, что люди говорят об ассоциации и проблемах, над которыми она работает.

Один из способов найти правильные тон, содержание и частоту записей — это последовать примеру CEO компаний, которые вам небезразличны. Изучите, как они смешивают личное с профессиональным и взаимодействуют с подписчиками.

Джен Готч обнаружила, что посты на личные темы в соцсетях принесли ей огромный рост — как индивидуальный, так в бизнесе. Ее искренний аккаунт в Instagram познакомил Готч с тысячами людей, которые пытались найти баланс между лидерством и психическим здоровьем. Сегодня, в дополнение к своему успешному лайфстайл-бренду ban.do, Готч ведет подкаст под названием Jen Gotch Is OK... Sometimes и пишет книгу.

«Большую часть жизни я боролась с депрессией, тревогой, биполярным расстройством и синдромом дефицита внимания. В последние пару лет я намеренно использовала свои страницы в соцсетях, чтобы открыто обсуждать психические заболевания, пытаться устранить стигматизацию людей с ними и помогать подписчикам чувствовать себя менее одиноко. Этот уровень доверительности нашел отклик у моей аудитории в Instagram, и она с энтузиазмом поощряла его. Осознание положительного влияния моего блога невероятно вдохновляло. Я подумала: ″Как я могу задействовать это в своем бизнесе ban.do?″ — естественным результатом моих усилий стала коллекция Jen Gotch x Iconery. Это линия ожерелий, призванная устранить стигматизацию людей с психическими заболеваниями и начать открытое обсуждение этой проблемы. Коллекция послужила стимулом для демонстрации наших истинных ценностей. Мы всегда были сосредоточены на веселье, но в то же время мы представляем нечто гораздо большее. Мы существуем, чтобы помогать людям быть самими собой, и поощряем личное и профессиональное совершенствование. Мы также помогаем людям чувствовать себя менее одиноко в их борьбе, предлагая открыто говорить о ней», — рассказала Готч.

Мы советуем нашим клиентам-руководителям думать о соцсетях как о коктейльной вечеринке. Если вы читаете свой твит или пост в Facebook, и он не похож на вашу манеру речи, измените его в соответствии с вашим личным стилем. И убедитесь, что пост располагает к обсуждению. Лучше всего это подтвердят комментарии под ним.

Личные страницы в соцсетях, которые ведутся с умом, показывают, кто вы и что вас волнует. Люди, которым интересны ваши мысли, будут следить за обновлениями и взаимодействовать с вами. И, если вы были искренними со своей аудиторией, она охотнее вас поддержит, если вы окажетесь в кризисной ситуации.

В конце концов, речь идет не о получении миллиона подписчиков. Речь идет о создании связи с нужными людьми — теми, кого волнуют проблемы, которые небезразличны и вам.

