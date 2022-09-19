Метавселенную спасут виртуальные питомцы. Эти стартапы уже разрабатывают цифровых кошек и собак

Сейчас, на заре появления Web3.0 , новая волна стартапов привлекает инвестиции, чтобы привести наших пушистых друзей в метавселенную. Рассказываем о самых ярких проектах в этой области и их версиях цифрового «друга человека».

Первые версии метавселенной часто критикуют из-за ощущения искусственности. Чтобы «оживить» виртуальное пространство, стартапы предлагают добавить в них виртуальных животных. Это далеко не новая идея: с тех пор, как мы вышли в интернет, нам пытаются продать пиксельные копии реальных питомцев.

Чего стоит только «виртуальный питомец» тамагочи — на март 2021 года в мире было продано 83 млн игрушек.

Еще один пример — игра-симулятор домашних животных Nintendogs; портативная консольная игра Nintendo DS (которая была снята с производства в 2014 году) разошлась тиражом в 24 млн экземпляров. Она пришлась по вкусу пользователям, которые не могли завести себе настоящую собаку.

Связанные консолью

Сьюзан Каммингс — сооснователь компании Tiny Rebel Games, которая недавно закрыла посевный раунд на $7 млн для создания Petaverse Network (от сочетания англ. pet — домашнее животное и universe — Вселенная). Проект разрабатывает ИИ-кошек, которые, как обещает компания, будут совместимы с разными метавселенными.

Идея в том, что питомец может сопровождать владельца в виртуальном пространстве, куда бы он ни отправился — от рабочей встречи до сражения с древним драконом. Она говорит, что по сравнению с предыдущими успехами, такими как Nintendogs, метавселенная имеет одно большое преимущество: эти животные не ограничены конкретным аппаратным обеспечением.

«Проблема с Nintendogs заключается в том, что они навсегда привязаны к [Nintendo] DS… Такая жалость, что их нельзя было отделить от этого устройства», — вспоминает Каммингс. Кроме того, это упущенная возможность для бизнеса.

Скриншот: RTGame

Итак, если Nintendo смогла продать 24 млн копий Nintendogs за те несколько лет, что существовал проект, Tiny Rebel Games создает виртуальных питомцев, которые, как обещают, будут использоваться в течение десятилетий. Для этого они добиваются, чтобы их метаживотных могли воссоздать разные команды разработчиков, работающие на разных платформах, независимо от того, как изменится технология.

«Их ДНК — их душа — они останутся прежними. Даже их воспоминания о том, как они решают проблемы. Так что представьте, что в будущем у вашего ребенка или внука будет, по сути, эта цифровая семейная реликвия — как настоящий физический питомец, который просто продолжает жить», — объясняет Каммингс.

Она добавляет, что это станет возможным, поскольку к каждому животному прикрепят легко читаемые метаданные с характеристиками и личными качествами. Сторонние разработчики также смогут использовать Petacore, систему ИИ Tiny Rebel Games, которая обеспечит одинаковые движения и поведение кошек на разных платформах.

Пользователи смогут покупать их как NFT в формате дропов (единоразовая продажа ограниченной партии токенов), но Каммингс говорит, что стремятся создать полностью «массовый рынок» по мере взросления Web3.0. Вероятно, это будет означать, что в будущем их будет легче приобрести.

Ваш новый лучший друг

Менее очевидный бизнес-кейс для домашних животных в метавселенной — помимо покупки и продажи NFT — состоит в том, чтобы сделать саму метавселенную более привлекательной. На сегодняшний день виртуальные пространства критикуют за ощущение пустоты и неловкости. Но стартап под названием Digital Dogs считает, что сможет предложить решение.

Израильская компания, основанная в июле 2021 года, разрабатывает межплатформенных ИИ-щенков для виртуальных миров, цифровых игр и социальных платформ.

По словам сооснователя и CEO Итая Хасида, эти собаки не предназначены для замены пушистого друга. Это скорее компаньоны для пользователей метавселенной, которые могут стать поводом начать разговор — чего, по его мнению, не хватает.

«Разбить лед и создать вовлеченность в виртуальном пространстве — довольно серьезная проблема», — признает Хасид.

Идея также возникла из личного опыта Хасида, у которого есть лабрадор по кличке Рози.

«Я везде брал ее с собой. Все подходили, чтобы погладить ее, и это открывало возможность для разговора, — рассуждает Хасид. — Если мы сможем каким-то образом имитировать преимущества наличия домашних животных и перенести их в виртуальные пространства, они сделают нас менее одинокими».

Скриншот: Sifted.eu

Виртуальные собаки защищаются как NFT на блокчейне Ethereum и привязаны к цифровому кошельку пользователя. Это означает, что, как и животные Petaverse, каждый из них будет обладать уникальными визуальными и личностными чертами. Их даже можно будет дрессировать, как настоящих собак.

«Сначала люди этого не понимали и говорили: "Зачем мне заменять свою собаку из реальной жизни?”. Идея не обязательно состоит в том, чтобы создать отношения с животным... но если у вас есть питомец, и у меня есть питомец, у нас появится тема для разговора», — объясняет он.

Как и в случае с Petaverse, важнее всего будет обеспечить совместимость между приложениями: это позволит создавать дружеские отношения и удерживать пользователей, а питомцам — следовать за людьми между различными метавселенными.

Проект Digital Dogs уже получил предпосевное финансирование от венчурных компаний, которые специализируются на метавселенной, в том числе Outlier Ventures и MaxStealth, а также бизнес-ангела Рафи Гидрона. Сумма не раскрывается.

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В настоящее время компания готовит к выпуску 10 тысяч уникальных NFT, которые будут отправлены покупателям в виде эмбрионов в пробирках. Затем они пройдут «инкубационный процесс» продолжительностью в несколько недель, в ходе которого покупатели смогут поиграть в простые игры на определение черт характера. После этого у них появятся щенки с искусственным интеллектом.

Компания также подала заявку на патент, чтобы сделать виртуальных собак «умнее», позволяя им собирать данные о владельце. Это позволило бы им искать других владельцев, которые говорят на том же языке, и приводить к ним своих хозяев, подталкивая их к общению.

Спасут ли собаки метавселенную?

Digital Dogs и Tiny Rebel Games — не единственные проекты, которые пытаются «пометить территорию» в метавселенной. Над виртуальными питомцами также работают Cominted Labs из Флориды, гонконгская Matterless и BitPet из Осло.

Некоторые предполагают довольно простую бизнес-модель, например, поощрять пользователей тратить деньги на покупки в приложении на новые оттенки шерсти для кошки. Однако есть и те, кто считает, что цифровые питомцы добавят реальную ценность неприветливому виртуальному пространству.

«Эта отрасль довольно новая, и в ней не так много пользователей. Если я регистрируюсь, а моих друзей там нет, придется познакомиться с другими людьми, и это сложно, — объясняет Хасид. — Многие сдаются, и возникает своего рода проблема курицы и яйца».

Для Сьюзан Каммингс из Tiny Rebel Games питомцы в метавселенной — это идеальный способ воспользоваться обещанием Web3 позволить нам по-настоящему владеть нашим онлайн-имуществом.

«Вот что действительно взволновало нас в Web3.0: мы можем продать вам питомца сейчас, и через 30 лет он все равно будет что-то стоить», — говорит она.

До сих пор виртуальные питомцы существовали в рамках проприетарного оборудования и программного обеспечения. Если верить сторонникам Web3, вскоре метавселенная даст им свободу — и если это может сделать метавселенную немного менее неуклюжей, это большой плюс.

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Фото на обложке: yangtak / Shutterstock