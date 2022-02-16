90% россиян не знают, что такое метавселенная

Основная часть россиян — 90% — не знают, что такое метавселенные. Каждый пятый слышал этот термин, но не понимает его (23%), еще треть считают метавселенные вредными.

С термином больше всего знакомы опрошенные 18-24 лет и 25-34 лет (по 17%). Среди тех, кто старше 60 лет — о метавселенных знают всего 5%. Осведомленных о них мужчин вдвое больше, чем женщин (15% против 7%), сообщил РБК со ссылкой на результаты исследования ВЦИОМ.

Еще 27% хотели бы побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии. Больше всего человек, заинтересованных в таком опыте, среди молодежи 18–24 лет (56%). А 69% опрошенных не заинтересовались таким экспериментом.

Респонденты, имеющие представление о метавселенных, чаще говорили, что им было бы интересно попасть в виртуальную среду, по сравнению с теми опрошенными, которые не понимают этот термин или впервые его слышат (39, 29 и 24% соответственно).

Россияне 35-44 лет уверены, что создание метавсленных принесет больше вреда, чем пользы (45%). Среди последствий они назвали уход от реальности (37%), отсутствие живого общения (11%), деградацию (9%), мошенничество (6%).

Напротив, опрошенные, заявляющие о пользе метавселенных, считают, что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%)



Каждый пятый опрошенный выразил мнение, что создание метавселенных принесет пользу и вред в равной мере — 19%, а 18% считают, что от этого явления не будет ни вреда, ни пользы.

Концепция метавселенной привлекла к себе большое внимание в прошлом году, когда Facebook объявил, что в октябре поменяет название на Meta. О том, какие отрасли выиграют от развития метавселенных можно узнать здесь, а про основной компонент виртуальных миров вот тут.

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