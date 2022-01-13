Какие отрасли выиграют от развития метавселенных?

Следующим поколением интернета станет виртуальный мир, где люди будут взаимодействовать через трехмерные аватары, посещая виртуальные мероприятия, игры, концерты или спортивные состязания. Это потребует значительных вычислительных мощностей — и в первую очередь на этом заработают поставщики комплектующих и ключевых технологий.
Концепция метавселенной привлекла к себе большое внимание в прошлом году, когда Facebook объявил, что в октябре поменяет название на Meta.
По мнению аналитиков, от появления виртуальных миров, очевидно, выиграют техногиганты.
«Метавселенные действительно выгодны технологическим компаниям, — сказал главный инвестиционный директор DBS Bank Хоу Вей Фук. — Производители полупроводников будут явно в выигрыше, поскольку метавселенным потребуется много вычислительных мощностей».
Однако их выгода будет «неравномерна», говорится в отчете Morningstar, опубликованном на прошлой неделе.
«Поскольку многие задачи, которые решаются в метавселенной, связаны с обработкой огромного количества данных в реальном времени, это потребует использования в микросхемах передовых технологических узлов, которые доступны только TSMC, Samsung и Intel», — говорится в отчете.
Небольшие предприятия, такие как United Microelectronics Corporation, SMIC и GlobalFoundries, могут получить выгоду только от более дешевых частей цепочки поставок, таких как приборы питания и драйверы дисплеев, считает Morningstar.
В прошлом году акции чипмейкера Nvidia взлетели на 125% благодаря надеждам на метавселенные. Эксперт CNBC Джим Крамер выбрал Nvidia в качестве одной из четырех ключевых акций, которые инвесторы должны покупать, если хотят сделать ставку на успех метавселенной.
Другими важными областями, которые инвесторы могли бы рассмотреть с точки зрения ставки на развитие метавселенной, являются компании, поставляющие «ключевые кирпичики», такие как облачные вычисления, искусственный интеллект и графика видеоигр, говорится в декабрьском отчете банка Lombard Odier.
В виртуальной среде, где отсутствуют наличные, ключевую роль также могут сыграть технология блокчейна и криптовалюты. Блокчейн, поддерживающий невзаимозаменяемые токены, или NFT, может создать «интересную» экосистему для создания и монетизации цифрового контента, считают в банке.
«Они могут дать право на использование произведений искусства или владение объектами, созданными в метавселенной, открывая дверь в новую виртуальную экономику. В этой сфере человеческое творчество практически не имеет границ», — заявили в компании.
Материнская компания Facebook Meta, а также Apple, Microsoft и Google готовятся к выпуску новой аппаратуры и программного обеспечения для метавселенных.
С надеждой смотрят на метавселенные и в Китае. Крупнейший город страны, Шанхай, включил виртуальный мир в свой пятилетний план развития. Он предусматривает «поощрение применения метавселенной в таких областях, как государственные услуги, бизнес, социальные развлечения, промышленное производство, безопасность производства и видеоигры».
Фото на обложке: stockfour /
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