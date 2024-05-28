VR-концерты процветали во время пандемии. Новый стартап считает, что их время еще не ушло

Концерты в метавселенной — не просто эксперимент. Платформа Soundscape считает, что за ними будущее, и предлагает зрителям возможность оказаться на одной сцене с исполнителем, взаимодействие с виртуальными объектами и неограниченное количество просмотров. На ее площадках уже звучала музыка самых разных жанров — от рэпа и К-поп до классики.

Музыкальная VR-платформа сотрудничает с продюсером электронной музыки deadmau5, чтобы предложить неограниченное количество потоковых VR-концертов в музыкальной метавселенной компании.

Deadmau5 даст эксклюзивный виртуальный концерт протяженностью около часа, который будет доступен в «Сумеречной чаще», одной из шести вселенных платформы.

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Soundscape — первый крупный VR-опыт, созданный на базе Unreal Engine 5. Концерт доступен на Steam и совместим с ПК и большинством гарнитур виртуальной реальности. Аудиовизуальный движок улучшает эстетику и скорость ответа визуальных элементов во множественных гипериммерсивных мирах.

Продажи VR-гарнитур упали на 24%, что указывает на снижение спроса на этот вид развлечений, ставших популярными во время пандемии. Однако CPO Soundscape Бен Фергюсон считает, что у VR-концертов всё ещё впереди. «Музыкальная метавселенная не будет полностью оценена до 2030 года», — утверждает он.

Интерес к виртуальным концертам появился еще до пандемии. В 2019 году более 10 млн игроков Fornite смотрели выступление Marshello онлайн. В 2020 году музыкальные площадки с живой музыкой были закрыты, что ускорило тренд. Цифровые аватары Трэвиса Скотта, Арианы Гранде и Джастина Бибера, как и многих других артистов, выступали перед поклонниками в метавселенной.

Четыре года спустя многие исполнители продолжают использовать возможности метавселенной. Это артисты самых разных жанров: в виртуальной реальности уже выступали рэперы Doja Cat и Джек Харлоу, К-поп группа BlackPink и даже камерный оркестр Малера.

Уникальные точки обзора

В виртуальной реальности никто не загородит вам обзор — он будет идеальным с любого места. Зрители могут наслаждаться шоу с мест, которые не были бы доступны в жизни. Они могут зайти за кулисы или даже наблюдать за представлением со сцены.

«Когда нас не отвлекает толпа, мы можем сосредоточиться исключительно на восприятии артиста», — говорит Фергюсон.

Метавселенная позволяет создавать фантастическую цифровую реальность, выходящую за пределы ограничений реальных площадок. Это то, что Фергюсон называет «чувствующим техноискусством».

В демо-версии Soundscape представлена вселенная, в которой пользовательские аватары могут танцевать под музыку и стрелять огненными шарами и психоделическими огнями из рук.

Soundscape была основана в 2017 году. Ее штаб-квартира находится в Колорадо. Компания использует нестандартную бизнес-модель: вместо того, чтобы создавать имитацию реальных концертов в VR, она предлагает полный доступ и неограниченный стриминг по цене $39,99. Это позволяет пользователям получить более глубокий опыт восприятия музыки.

Однако нельзя недооценивать психологический опыт от посещения живых концертов, даже если они проходят в виртуальной реальности. Без социальных взаимодействий пользователи посещали бы такие мероприятия реже и не были бы так вовлечены в происходящее.

Дополнительные источники дохода для артистов

Хотя вовлеченность на виртуальных концертах трудно оценить, такие мероприятия — привлекательный источник дохода для исполнителей в эпоху, когда стриминговые сервисы платят копейки за показ.

«Многие удивляются, когда узнают, что потоковые сервисы, такие как Spotify платят около 0,003318 цента за одно прослушивание. Это означает, что для того чтобы заработать на треке $1 тыс., нужно, чтобы его прослушали примерно 315 тыс. пользователей», — сообщает Фергюсон.

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Он считает, что для того, чтобы трек начал принимать ощутимый доход, его должны прослушать «ошеломляющее количество» раз. Фергюсон добавляет, что Soundscape не распространяет музыкальные альбомы, в отличие от Spotify или Apple Music.

Фергюсон не рассказывает, что именно входит в соглашения Soundscape с исполнителями, однако подчеркивает, что «благодаря развитому сотрудничеству, лицензированию и партнерству, существует много способов для получения дохода».

«Не нужно платить промоутерам, никаких комиссионных сборов, оплаты билетов и аренды площадки, — заявляет он. — Мы устранили большинство расходов, возникающих на живых концертах из-за оплаты услуг посредников. Мы вернули эти деньги в карман артистам».

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Фото на обложке: Soundscape