Виртуальный брендформанс — зачем бизнесу создавать метавселенную в Roblox

Популярность метавселенных сегодня нельзя отрицать — этот термин хотя бы краем уха слышал каждый. Впервые это понятие появилось еще в начале 90-х, и вот уже пространство виртуальной реальности стало маркетинговым трендом: теперь это не просто очередная платформа для создания игр, а новый способ взаимодействия брендов с аудиторией.

Roblox’ология в двух словах

На излете восьмидесятых молодой выпускник Стэнфорда Дэвид Базуки основал компанию Knowledge Revolution, которая занималась разработкой ПО и параллельно экспериментировала с моделированием виртуальных объектов и ситуаций (например, аварии или взрывы).

Спустя время Дэвид принял решение о продаже компании и с головой погрузился в геймдев. В начале нулевых он познакомился с Эриком Касселем, вместе с которым придумал идею платформы виртуальных игр.

Официально компания начала свою работу в 2004 году, но первые полтора года шла активная разработка платформы и привлечение инвесторов. Релиз бета-версии Roblox для ПК состоялся лишь в 2006.

Roblox — это не просто онлайн игровая платформа, как принято считать. Это целая метавселенная, которая объединяет в себе множество игровых миров.

В этой вселенной пользователь может как создавать собственные миры, так и перемещаться по уже существующим, общаясь при этом с другими игроками и разработчиками. С момента создания авторы платформы добавили в нее множество полезных и вовлекающих пользователя расширений.

Так, например, всего спустя год после релиза в Roblox появилась анимация и собственная валюта, еще через пару лет появилась возможность модифицировать внешний вид своего персонажа. В 2012 году компания выпустила мобильные приложения для iOS, превратив Roblox в мультиплатформенный продукт.

Эффект не заставил себя долго ждать — аудитория платформы увеличивалась в геометрической прогрессии ежегодно. Кстати, пик роста пришелся на период пандемии, когда мы все были вынуждены оставаться дома и коммуникация полностью перешла в онлайн.

Roblox предоставил пользователям возможность не только взаимодействовать с другими игроками и восполнять недостаток общения — на платформе появились также и образовательные интерактивы, ориентированные на младшую аудиторию площадки.

5 шагов к построению метабизнеса

Шаг 1. Найдем свою целевую аудиторию.

В настоящий момент 55 млн. пользователей со всего мира посещают Roblox ежедневно. Россия занимает 3-е место в рейтинге основной аудитории платформы — общее количество посещений в день составляет 2 млн. человек.

По данным статистики, гендерное распределение выглядит так: 68.41% мужчины и 31.59% женщины. Быстрее всего растет группа пользователей в возрасте от 18 до 24 лет — 22% от всех зарегистрированных аккаунтов. Больше половины аудитории платформы старше 13 лет.

Шаг 2. Разберемся с местной метавалютой.

Robux (Робакс) — единственная валюта в Roblox, начиная с 2016 года. Ей пользуются как игроки, так и разработчики. На нее можно купить все предметы, которые создали разработчики платформы, а также контент и предметы, созданные другими пользователями. Каждый игрок может купить робаксы за реальные деньги, получить их от продажи своих предметов или оплатить Roblox Premium — тогда местные деньги будут зачисляться в фиксированном размере ежемесячно.

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Шаг 3. Изучим процесс процесс продаж.

Как уже упоминалось ранее, Roblox — это платформа, на которой каждый пользователь может создавать все, что угодно. Это могут быть игровые миры, а могут быть и различные предметы, которые заинтересуют других игроков. Предметы продаются в маркетплейсе только за робаксы или интегрируются в игровой мир, где пользователь может получить их бесплатно при прохождении уровня, что безусловно формирует позитивный опыт от общения с брендом.

Шаг 4. Запустим метарекламу.

Весной этого года Roblox начали тестировать рекламные возможности платформы: диджитал-билборды, видеорекламу и так называемые «порталы», которые позволяют игрокам перемещаться между локациями.

Результаты следующие: 10% пользователей вернулось в брендированную локацию после рекламы в «портале». Более того, Roblox отмечают, что 20% игроков выкупили предметы и аксессуары бренда на площадке, к которой присоединились через «портале».

Преимущества продвижения на платформе очевидны: реклама размещается внутри увлекательного игрового опыта, в который пользователь хочет погрузиться и провести там время, взаимодействуя с продуктами бренда.

Шаг 5. Создадим собственный цифровой мерч.

Roblox позволяет всем пользователям и брендам в том числе создавать свои предметы и размещать их на маркетплейсе для последующей продажи. Сама процедура достаточно проста: вы создаете предмет или аксессуар для аватара и загружаете его на модерацию. Для успешного одобрения платформой товар должен соответствовать политике рынка и общим рекомендациям:

нельзя создавать предметы, которые нарушают стандарты сообщества Roblox (например, имеют политический, религиозный или сексуальных характер);

в предметах нельзя использовать символику или иконографику Roblox;

неуникальные предметы, которые похожи на уже существующие, тоже не пройдут модерацию;

разработчики рекомендуют продавать только те предметы, на которые у вас есть разрешение (вы должны либо быть создателем предмета, либо владеть его IP-адресом, либо иметь подтверждающий документ от владельца, который дает вам право на его продажу);

если аксессуар будет чересчур скрывать сущность аватара или искажать пользовательский опыт, то его, вероятнее всего, не допустят к продаже.

После прохождения модерации необходимо создать миниатюру товара для карточки на маркетплейсе, установить цену, место продажи, количество доступных к покупке единиц и преимущества товара для аккаунтов Premium. Вот и все, ваш товар готов к выходу на рынок!

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Почему бизнесу стоит присмотреться к Roblox

Сегодня рынок виртуальных миров заполнен различными метавселенными на любой вкус и цвет. В чем-то они все похожи, но у каждой есть свой уникальный функционал, от которого зависит характер аудитории.

Для того, чтобы бизнесу выбрать оптимальную для своего бренда виртуальную реальность, нужно потратить уйму времени и ресурсов отдела маркетинга. Поэтому мы решили собрать для вас основные преимущества платформы Roblox и кратко прокомментировать каждую:

Доступность.

Roblox — это бесплатная платформа, пользователю достаточно пройти регистрацию и можно отправляться исследовать виртуальные миры. Когда вы анонсируете запуск собственной метавселенной, ваша аудитория без труда найдет в нее путь.

Низкий порог входа для разработчиков.

Платформа имеет понятный интерфейс и конструктор для создания плейсов, который легко освоить за пару-тройку дней. Безусловно, писать скрипты придется, но Roblox использует язык Lua, который настолько прост, что входит в топ языков программирования для детей.

Большой выбор игровых жанров.

В Roblox сейчас насчитывается порядка 40 млн. различных игры всевозможных жанров. Функционал платформы позволяет адаптировать игровые механики под креативные идеи и задачи бренда.

Так, например, Nike создал свой спортивный мир аркад, где игроки могли попробовать себя в разных видах спорта. А Gucci разработали целый город с магазинами, по которым пользователь мог побродить, изучить ассортимент и даже приобрести себе брендовую вещь.

Наличие бесплатного и платного функционала.

Каждый игрок платформы может приобрести себе Premium-аккаунт, который откроет его аватару дополнительные возможности: расширенный игровой функционал, дополнительные робаксы, эксклюзивные товары и др. Бренды могут сегментировать доступность контента в своем мире, создавая подобие закрытых клубов с преференциями для игроков с Premium.

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Какие бренды уже можно встретить в Roblox

Несмотря на то, что тренд на собственные метавселенные сравнительно молод, многие российские компании уже создали свою виртуальную реальность, и некоторые из них выбрали в качестве платформы именно Roblox. Рассмотрим, для каких бизнес-вертикалей метавселенные уже доказали свою пользу.

Телекоммуникации.

Компания «МегаФон» создала в Roblox интерактивный «MegaRunner» и четыре квеста по сверхскоростному интернету pre-5G. Задача пользователя — пройти полосу препятствий, собрать бонусы и прийти к финишу быстрее всех. С момента запуска активации участие приняло более 850 тыс. пользователей.

Оператор связи «Билайн» открыл в метавселенной собственный мир — «Биленд». Это виртуальное пространство, созданное по мотивам флагманского «Тарифа UP». В нем пользователи могут поиграть в мини-игры с маскотами и заработать внутреннюю валюту, которую потом можно обменять на скидки в виртуальном шоуруме «Билайна». Локацию уже посетило более 250 тыс. пользователей.

Ритейл.

К началу прошлого учебного года сеть «М.Видео» создала виртуальный магазин электроники, который знакомил школьников с полезными для учебы девайсами. Пользователи должны были отнести на кассу как можно больше товаров за определенное время.

К зимним праздникам локация превратилась в Новогодний М.Праздник, в котором можно было побродить, поиграть в мини-игры и принять участие в розыгрышах призов. В обеих активациях победители получали бонусные баллы и промокоды, которые можно было применить в офлайн-магазинах. Всего локацию посетило более 200 тыс. пользователей.

Fashion.

Российский бренд детской одежды ACOOLA создал диджитал-аксессуары для аватаров пользователей Roblox, а также провел хакатон для юный создателей метавселенных, в котором участники соревновались в создании различных виртуальных локаций.

А петербургский бренд одежды Befree подготовил лимитированную коллекцию виртуальной одежды в рамках фестиваля Beinopen Dreems, который в этом году открыл свою метавселенную. Пользователям нужно было пройти полосу препятствий, чтобы получить брендированные аксессуары для своего аватара.

Развлечения.

Телеканал «Пятница» открыл в Roblox «Школу леди». Метавселенная была создана по мотивам популярного шоу «Новые пацанки». В виртуальном мире игроки выбирали себе героиню и монстрика, которого нужно было «перевоспитать».

Также пользователи могли перемещаться по локациям, выполнять задания от преподавателей и собирать бонусы. С момента открытия метавселенную посетило более 200 тыс. человек.

В Roblox можно встретить виртуальные миры от совершенно разных компаний. Легко адаптируемый формат и широкие возможности для реализации креативных концепций позволяют бизнесу создать свою метавселенную, в которой пользователи смогут познакомиться с брендом поближе в интерактивной форме.

Помимо вышеперечисленных сфер, Roblox оптимально подходит для коммуникации с аудиториям брендам FMCG, финансовому сектору, ивентам и всему e-commerce.

HR

Не так давно сам Roblox открыл на своей платформе Карьерный центр, в котором молодые соискатели, находящиеся в самом начале своего профессионального пути, могут познакомиться с рабочими процессами компании.

Разработчики считают, что такой формат позволит кандидатам в интерактивной форме узнать о философии и миссии Roblox, послушать лекции от действующих сотрудников и даже пообщаться с рекрутерами лично.

Карьерный центр охватывает соискателей со всего мира, устраняя географические ограничения и другие сложности, которые могут возникнуть в процессе рекрутинга (необходимость в отдельных веб-сайтах, онлайн-конференции и др.).

Главное преимущество, как отмечают создатели платформы, заключается в объединении двух последовательных этапах отбора: кандидаты одновременно и знакомятся с платформой, узнают, с чем они будут работать, и демонстрируют свои профессиональные навыки с помощью преобразований своего аватара.

За месяц существования карьерного центра его посетило более 320 тыс. пользователей. Подобная механика, на наш взгляд, может отлично подойти крупным компаниям в сфере IT, E-commerce и финансов, которые заинтересованы в привлечении в команду молодых специалистов в интерактивном формате.

Подведем итоги

Roblox — это не только популярная игровая метавселенная, в которой пользователи интересно проводят время. Благодаря вовлекающим интерактивным механикам, которые доступны для разработки каждому, платформа является эффективным инструментом для коммуникации бренда с его аудиторией.

Формат взаимодействия создает положительный пользовательский опыт у игроков в виртуальном мире, который напрямую влияет на их восприятие бренда в реальности. А рекламные возможности и брендированные предметы в маркетплейсе выступают в качестве органичного инструмента продвижения внутри метавселенной.

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