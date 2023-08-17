Как заработать робуксы в Roblox?

В материале — о том, что такое Roblox и как заработать ее виртуальную валюту.

Большинство функций на онлайн-платформе Roblox доступны бесплатно, но гораздо больше возможностей открывает игровая валюта — робуксы. Ее можно купить за реальные деньги, но есть и другие способы.

Содержание:

Что такое Роблокс?

Roblox — это онлайн-платформа, где можно создавать игры и играть в них. Виртуальная валюта этой платформы называется Robux, на русском языке — робуксы или робаксы. Она позволяет покупать различные внутриигровые предметы, аксессуары и улучшения для виртуальных аватаров, а также игры, созданные другими пользователями.

Создание учетной записи DevEx

DevEx (Developer Exchange) — это программа от Roblox, которая позволяет переводить робуксы в реальные деньги по установленному курсу. Чтобы зарегистрироваться в этой программе, нужно соответствовать следующим требованиям.

Быть старше 13 лет.

Иметь на счету не менее 30 тыс. заработанных робуксов.

Подтвердить свой адрес электронной почты в Roblox.

Зарегистрировать аккаунт на портале DevEx.

Предоставить форму Налогового управления США для переведенных средств: W-9 (для пользователей из США) и W-8 (для пользователей из других стран).

Соблюдать текущие требования для разработчиков.

Соблюдать условия использования Roblox. Например, участвовать в DevEx не могут пользователи, которые совершают следующие действия: мошенничество, фишинг, ложная реклама, попытка обменять робуксы на реальную валюту способами, отличными от DevEx, и прочие незаконные или неэтичные действия.

Способы заработка в Roblox

Создавать одежду и продавать ее

Это популярный и относительно простой способ заработать робуксы. Например, можно создать похожие или улучшенные версии одежды, которую носят популярные блогеры, и продавать ее по цене ниже рыночной.

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Чтобы упростить создание одежды, нужно освоить базовые функции Photoshop (вырезать, вставить, удалить фон). Если товары будут пользоваться спросом, вы сможете создать собственный бренд одежды и выгодно продавать эксклюзивные предметы.

Однако стоит отметить, что это распространенная практика в Roblox, поэтому ваши предметы должны выделяться среди других.

Торговля труднодоступными предметами

Продажа предметов — популярный способ заработать робуксы. Чтобы совершать такие транзакции, потребуется премиум-аккаунт.

Предметы ограниченной доступности уже не продаются на Roblox, но их можно купить у других пользователей. Среди этих предметов есть уникальные, которые доступны в определенном количестве, а затем исчезают из продажи, после чего их можно приобрести только у реселлеров.

Так, если вы приобрели предмет, который со временем стал пользоваться большим спросом, вы можете перепродать его другому пользователю за большое количество робуксов.

Создавать игровые пропуски

Игровые пропуски или геймпассы предлагают специальные возможности в вашей игре, например открывают доступ к VIP-зонам, наделяют игрока особыми способностями или дают ему определенные привилегии. Через покупку геймпасса другие пользователи также могут сделать пожертвование создателю игры. Это отличный способ заработать робуксы и разнообразить игровой опыт.

Чтобы создать игровой пропуск, сначала нужно разработать игру и сделать ее общедоступной.

Геймпассы можно продавать в игре Please Donate. За такие транзакции Roblox взимает комиссию в 30%.

Создавать картины и продавать их в игре

В игре Starving Artists («Голодающие художники») можно создавать свои оригинальные предметы искусства и продавать их за робуксы.

Игра Starving Artists. Фото в тексте: Roblox

Чтобы торговать в этой игре, для начала нужно занять свободный стенд. Затем выберите холст и создайте любую картину, дав волю своему воображению. Когда все будет готово, нужно прикрепить изображение к футболке, назначить ей цену и добавить ее на свой стенд.

Другие пользователи смогут покупать ваши работы прямо со стенда, а все заработанные робуксы поступят на ваш счет.

Создать сайт по Роблокс и продать его

Это не самый простой, но интересный и прибыльный способ заработать робуксы. Для этого нужно приобрести домен и хороший хостинг, где будут размещены файлы сайта. Затем нужно установить простую систему управления контентом, например WordPress, и опубликовать примерно десять статей о любимой игре или модификации.

Выполнение заданий и просмотр рекламы

Есть множество сайтов, которые предлагают бесплатные робуксы за выполнение простых заданий, например за установку приложений и просмотр рекламы.

На этом зарабатывают и сами сайты, поскольку они привлекают людей, которые устанавливают определенные приложения — это называется заработком на офферах. Затем они тратят часть полученной комиссии на покупку робуксов, которые получаете вы, а другую часть оставляют себе. Один из таких сервисов — rblx.city.

Реферальная программа

Чтобы в ней участвовать, нужно получить специальную ссылку и привлекать в игру новых пользователей, которые будут регистрироваться по этой ссылке. Чем больше игроков вы пригласите, тем больше робуксов заработаете.

Вот что для этого нужно.

Перейдите на сайт rblx.city.

Введите свое имя пользователя (без пароля).

Откройте вкладку Invite Friends (пригласить друзей).

Скопируйте реферальную ссылку в специальном окне.

Делитесь этой ссылкой в тематических группах в соцсетях, на форумах и других площадках, чтобы привлечь как можно больше игроков.

Робуксы за создание карты

Создайте собственную карту и привлекайте туда игроков — так можно получить робуксы не только от самой Roblox, но и от продажи внутриигровых предметов. Чтобы создать карту, потребуется немного времени и знаний, но результат того стоит.

Позинг

Позинг (от англ. posing) — это создание различных поз, эмоций и анимаций персонажа в игре. Так пользователь может не только продемонстрировать свою индивидуальность, но и заработать, продавая позы.

Roblox предлагает различные инструменты для создания позинга, например Roblox Studio. Настройки позволяют менять выражение лица персонажа, положение его рук и ног, а также добавлять дополнительные предметы в его руки.

Как и сколько можно вывести денег из Roblox?

Самый простой способ вывести деньги из Roblox — через сервис Developer Exchange. Для этого нужно накопить на счету не менее 100 тыс. робуксов. Их можно перевести в доллары США и получить на счет PayPal. Однако на данный момент это недоступно пользователям из России, поскольку в прошлом году система приостановила работу в стране.

В статье использовались материалы следующих источников:

Game-roblox.ru, Dexerto.com, Thenerdstash.com, Gamingesports.com, Pillarofgaming.com, En.help.roblox.com, En.help.roblox.com

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock