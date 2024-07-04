Молодая аудитория теряет интерес к спорту — это могут исправить видеоигры

В спортивных симуляторах появляются звезды тенниса, а на платформах Roblox и Fortnite — мини-игры, посвященные этому виду спорта. О том, как индустрия пытается пробудить у молодых людей интерес к реальным спортивным мероприятиям — в переводе материала Financial Times.

Последнее издание симулятора тенниса TopSpin, выпущенное в апреле, позволяет играть за таких великих теннисистов, как Роджер Федерер, Серена Уильямс и Пит Сампрас.

В конкурирующей игре Tiebreak засветился теннисист Новак Джокович. Tiebreak официально поддержали Ассоциация теннисистов-профессионалов и Женская теннисная ассоциация. Игра дебютирует на консолях в августе.

Похоже, руководители в сфере тенниса хотят повторить успех других видов спорта, которые с помощью видеоигр охватывают молодых людей по всему миру и превращают их в поклонников реальных спортивных мероприятий.

«Для многих потребителей наши игры становятся первой точкой соприкосновения со спортом», — говорит Брайс Янг, старший директор по стратегии франшизы и партнерства 2K, американского издателя видеоигр, выпускающего TopSpin.

«Если потом потребители будут играть в теннис или смотреть его в реальной жизни, а мы поможем повысить осведомленность и вовлеченность, то в конечном итоге это хорошо для всех», — добавляет он.

Футбольный симулятор EA Sports FC — самая успешная франшиза в истории игр со 150 млн пользователей по всему миру. Согласно исследованию, проведенному его издателем Electronic Arts, симулятор на 18% повышает вероятность того, что человек купить билет на матч, и на треть — что он сыграет в реальный футбол.

Футбол — самый популярный вид спорта среди игроков по всему миру (% игроков, которые следят за определенными видами спорта). Инфографика: YouGov

Молодая аудитория все реже смотрит спортивные трансляции. Прошлогоднее исследование YouGov показало, что за прямыми эфирами следят менее трети любителей спорта в возрасте от 18 до 24 лет по сравнению с тремя четвертями тех, кто старше 55 лет. По мнению экспертов, игры помогут превратить молодых людей в заядлых зрителей.

«Я думаю, что значительно выиграют те, у кого есть сильная спортивная игра — мобильная или консольная — и сильное присутствие в игровом пространстве. Это уже происходит», — говорит Гарет Балч, основатель консалтинговой компании Two Circles.

Ранее Международная федерация тенниса, Ассоциация теннисистов-профессионалов, Женская теннисная ассоциация и четыре турнира Большого шлема объединились с Tennis Clash — популярной мобильной игрой, которая была загружена более 150 млн раз.

Теперь Tennis Clash предлагает новые функции во время каждого Большого шлема. Во время Уимблдонского турнира пользователи могут играть на траве, а когда начинается Открытый чемпионат США по теннису, переключиться на синие корты. В игре также можно получить тематическую одежду, сумки и теннисные ракетки.

В этом году во время Открытого чемпионата Франции по теннису лучшие игроки Tennis Clash даже участвовали в киберспортивном соревновании Roland-Garros eSeries с призовым фондом в размере €5 тыс.

Три турнира Большого шлема также представлены на Roblox — игровой платформе, популярной среди младших школьников. Платформа насчитывает более 70 млн пользователей в день.

В WimbleWorld доступны мини-игры, такие как стрижка газона, поиск сокровищ на территории Всеанглийского клуба и встреча с мультяшным аватаром бывшего чемпиона Уимблдона Энди Мюррея. С момента запуска в 2022 году игра собрала 17 млн ​​посещений.

Во время прошлогоднего Открытого чемпионата Австралии по теннису на Roblox также появилась игра AO Adventure. Игра оказалась еще более популярной: на данный момент она собрала более 19 млн посещений и планирует коллаборацию с Minecraft. В прошлом году Открытый чемпионат США по теннису тоже представил игру для Roblox — Champions of the Court.

«Год за годом мы учимся вовлекать и удивлять этих детей, — рассказывает Усама Аль-Кассаб, директор по маркетингу и коммерции Всеанглийского клуба. — Мы строим мини-миры в этих мирах. И это дополняет всю ту работу, которую мы делаем через прямые трансляции, цифровые платформа и другие точки соприкосновения».

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Чтобы привлечь детей старшего возраста и подростков, владельцы прав на теннис хотят развиваться на Fortnite — еще одной игровой платформе с более чем 500 млн зарегистрированных пользователей по всему миру.

Открытый чемпионат Австралии по теннису объединился с Fortnite, чтобы проводить ежегодный игровой турнир AO Summer Smash с призовым фондом в $500 тыс., где профессиональные геймеры соревнуются в Fortnite: Battle Royale. Поединки транслируются в прямом эфире по всему миру на Twitch и YouTube на каналах Открытого чемпионата Австралии. Сами игроки находятся на корте внутри Арены Рода Лейвера в Мельбурн-Парк.

«Мы осознаем потенциал игр как платформы, где можно взаимодействовать с молодой аудиторией, которая потребляет спорт и развлечения инновационными способами», — говорит Ридли Пламмер, старший менеджер по цифровым продажам и метавселенной Федерации тенниса Австралии.

«Игры также позволяют бренду Открытого чемпионата Австралии жить в течение всего года на платформах, которые работают круглые сутки 365 дней в году», — добавляет он.

В прошлом году в Fortnite появилась мини-игра Race to Wimbledon, в которой нужно добраться до Всеанглийского клуба, обгоняя гигантские теннисные мячи и клубнику. В конце 2024 года свою мини-игру запустит и Открытый чемпионат США.

Эти каналы не будут приносить доход напрямую — как правило, онлайн-игры доступны бесплатно. У них более высокая цель — рассказать молодой аудитории о теннисе, его главных звездах и самых престижных турнирах, чтобы превратить их в фанатов, которые посетят мероприятие или посмотрят его трансляцию.

«Цифровые каналы подталкивают людей к тому, чтобы посмотреть прямой эфир по телевизору, — говорит Аль-Кассаб. — Мы рассматриваем их как способы взаимодействовать с аудиторией и построить значимые отношения с ней. Затем мы продолжим взаимодействовать еще долгие годы».

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