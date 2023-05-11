В США запустили курс по созданию одежды для Roblox

У аватаров Roblox нет носа, шеи и пальцев, и они ходят, не сгибая колени. Но это не значит, что они не могут выглядеть стильно. Над этим будут работать студенты нового курса, созданного школой Parsons School of Design в партнерстве с Roblox. К концу обучения студенты представят три уникальных образа, которые будут продаваться прямо на платформе.

Parsons School of Design — престижная школа искусств и дизайна, которая может похвастаться такими знаменитыми выпускниками, как Марк Джейкобс, Том Форд, Анна Суи и Донна Каран. Именно в ней снимали первые сезоны реалити-шоу «Проект Подиум».

Курс под названием Collab: Roblox создан в партнерстве с платформой Roblox, на которой доступны тысячи игр и иногда проводятся концерты.

«В цифровом мире можно создавать более безумные образы за меньшие деньги», — говорит Чжэнью Ян, студент Parsons School of Design.

Молодое поколение все активнее использует аватары, чтобы представлять себя в цифровом мире. Согласно исследованию Parsons School of Design и Roblox, половина представителей поколения Z меняет одежду своих аватаров как минимум раз в неделю.

Проект студента Чжэнью Яна. Фото в тексте: Чжэнью Ян, Пин Хе

Декан факультета моды Бен Барри утверждает, что «мы вступили в новую эру», где наряжаемся как в физическом, так и в цифровом мире. Поэтому некоторые начинающие дизайнеры одежды больше хотят работать с цифровыми, а не с реальными моделями.

В Roblox пользователи (многие из них — ученики старшей школы и младше) используют аватары, которые можно наряжать различными способами. Именно для них будут создавать одежду студенты нового курса.

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Мода — важная часть Roblox, у которой по состоянию на март было более 66 млн ежедневных пользователей. На платформе есть виртуальные версии товаров таких люксовых брендов, как Gucci, Ralph Lauren и Burberry.

Одежду и аксессуары можно приобрести на маркетплейсе и в играх. Некоторые можно получить бесплатно, другие — за робуксы, виртуальную валюту платформы, которую покупают за реальные деньги. Цены варьируются от 50 робуксов (примерно $0,04) до 5 тыс. робуксов (около $40).

Проект студентки Леа Мелендес. Фото в тексте: Леа Мелендес, Май Луис Мелендес

Студенты курса работают в группах. До конца семестра они должны создать 3 уникальных образа для аватаров и написать о каждом из них одностраничное эссе. Затем их работы поступят в продажу на Roblox.

Зарабатывать деньги на продаже цифровой одежды непросто. На платформе доступны миллионы топов, сумок, пар обуви и прочих вещей для аватаров, а также автомобили, оружие и питомцы. С каждой продажи взимается комиссия в 30%.

Но студентов это не пугает. Они утверждают, что цифровой мир позволяет больше экспериментировать с дизайном, а полученные на курсе навыки можно будет применять на других платформах и в игровой сфере в целом.

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Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock