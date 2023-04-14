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Как использовать метавселенные в маркетинге: кейсы мировых брендов

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Ольга Нестерович
Ольга Нестерович

CEO digital-хаба Wunder Digital

Анастасия Удальцова

В 2021 Марк Цукерберг с энтузиазмом рассказывал о метавселенной, где люди смогут общаться, работать и развлекаться. Идею активно подхватили крупные бренды: Gucci, Samsung, Nike.

Однако то, что должно было стать соцсетями 2.0, по итогу заглохло. В марте 2023 издание The Street написало, что медиамагнат тихо «похоронил» свою идею.

Так что же такое метавселенные — будущее цифрового мира или неудачный эксперимент? Как они могут использоваться в маркетинге? Ольга Нестерович, CEO инновационного digital-хаба Wunder Digital в России, ответила на эти вопросы.

Как использовать метавселенные в маркетинге: кейсы мировых брендов

Что такое метаверс

Это децентрализованный виртуальный мир — им не может управлять один конкретный человек или компания.

Жизнь в метавселенной идет своим чередом: вы не можете, как в компьютерной игре, нажать на паузу. 

У этого виртуального мира есть собственная экономика, поэтому пользователи могут зарабатывать и тратить деньги. Количество участников не ограничено.

А к числу наиболее известных и популярных метавселенных можно отнести:

  • Roblox,
  • Decentraland,
  • Sandbox,
  • Somnium,
  • Cryptovoxels.

 

Метавселенные + маркетинг — что может получиться? 

Новые технологии открывают для маркетологов дополнительные просторы для творчества: наконец можно уйти от надоевших и заезженных форматов. 

Поэкспериментировать уже успели крупные бренды: модные дома, производители техники и автомобилей. Мы выбрали три наиболее популярных формата продвижения брендов в метаверс и подкрепили рассказ кейсами.

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1. Мероприятия

Еще в 2019 году, за два года до анонса от Цукерберга, DJ Marshmello выступил в метавселенной. Он провел концерт на площадке игры Fortnite: мероприятие посетили более 10 миллионов человек. Постепенно к метаивентам подключились и другие мировые звезды:

  1. Джастин Бибер,
  2. Трэвис Скотт,
  3. Ариана Гранде
  4. Снуп Догг.

Последний, кстати, планирует создать NFT-лейбл.

Еще один вариант проведения метаивентов — презентации. Например, компания Samsung в 2022 году решила продемонстрировать свой новый смартфон сразу в двух мирах: реальном и виртуальном. В метаверс создали магазин и провели в нем мероприятие. Не все прошло идеально, но кейс засчитан, а Samsung привлек к себе внимание.

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В 2022 году компания Hyundai использовала Decentraland для презентации модели Creta в Уругвае. И это сработало: за первые три часа мероприятие собрало 20 тыс. участников, а пользователи так активно упоминали необычную кампанию в Twitter, что тема попала в тренды.

Конечно, не прошли мимо и модные дома: в марте 2022 года на площадке Decentraland прошла первая в истории метавселенных неделя моды. На ней свою коллекцию презентовал Dolce&Gabbana.

 

2. D2C и D2A 

У нового виртуального мира есть собственная экономика. Это позволяет людям не только зарабатывать, но и тратить деньги. Поэтому у брендов появляется сразу несколько возможностей продать свои товары: как физические, так и цифровые.

Первая модель взаимодействия — D2CDirect-to-Consumer. Пользователь может познакомиться с продуктом и купить его виртуально, а использовать в реальной жизни. Например, H&M дали своим клиентам возможность выбирать товары в метавселенной CEEK City — получается настоящий трехмерный шоппинг.

Кстати, этот цифровой магазин работает 24/7.

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Вторая модель взаимодействия — D2ADirect-to-Avatar. В этом случае пользователи покупают предметы, чтобы использовать их в виртуальном мире. Наиболее распространенный вариант реализации — аксессуары для персонажей в играх.

Например: 

 

3. Общение с аудиторией и размещение рекламы

Пользователям приелись классические форматы рекламы, они их просто не замечают. И именно метаверс позволяет брендам зайти с другой стороны. Не просто рекламировать продукт, а начать коммуникацию с аудиторией:

  1. узнать ее интересы,
  2. поделиться своим видением,
  3. рассказать о продукте и ценностях его производителей.

Несколько интересных кейсов есть у спортивных брендов. Например, Nike запустил Nikeland — виртуальный мир, включающий в себя разные виды спорта. Пользователь играет, а попутно обращает внимание на продукты Nike.

Vans сделал акцент на одном, специфическом для этого бренда, виде спорта — скейтбординге. Поэтому в Roblox в 2021 году появился уникальный скейт-парк. Его посетители могут кататься на досках, выполнять трюки, а еще — получать бонусы и делать кастомные кеды.

В такой игровой форме лояльность аудитории и узнаваемость бренда могут хорошо подрасти.

 

А что о будущем метавселенных говорят исследователи? 

Специалисты из крупных исследовательских компаний в целом делают оптимистичные прогнозы. По исследованиям McKinsey, уже к 2030 году экономика метаверс сможет генерировать до $5 трлн. Произойдет это во многом благодаря электронной коммерции.

Gartner пришла к выводам, что к 2026 году: 

  1. Четверть населения планеты будет проводить в метаверс минимум 1 час в сутки. В первую очередь люди будут тратить время на покупки, отдых и работу;
  2. 30% компаний будут готовы представить свои товары и услуги в новом виртуальном мире.

 

Вывод

Кто окажется прав — Марк Цукерберг или исследователи — станет известно только с течением времени. А что же делать сейчас? Рисковать и вкладываться или сосредоточиться на проверенных временем инструментах?

Как показывает опыт крупных брендов, кейсы по использованию метавселенной могут быть как удачными, так и не очень. Но в любом случае эти истории всегда привлекают внимание к компании и говорят о ее открытости новым идеям. 

Идеальный вариант — держать руку на пульсе и следить за тенденциями в мире и маркетинге.

Одни лишь технологии не гарантируют успеха.

Эффективность и запоминаемость будут где-то на стыке креатива и технологий. Поэтому не бойтесь пробовать новое, главное — делайте это со вкусом и включенной головой.

 

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney

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