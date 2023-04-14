Как использовать метавселенные в маркетинге: кейсы мировых брендов

Так что же такое метавселенные — будущее цифрового мира или неудачный эксперимент? Как они могут использоваться в маркетинге? Ольга Нестерович, CEO инновационного digital-хаба Wunder Digital в России, ответила на эти вопросы.

Однако то, что должно было стать соцсетями 2.0, по итогу заглохло. В марте 2023 издание The Street написало , что медиамагнат тихо «похоронил» свою идею.

В 2021 Марк Цукерберг с энтузиазмом рассказывал о метавселенной , где люди смогут общаться, работать и развлекаться. Идею активно подхватили крупные бренды: Gucci, Samsung, Nike.

Что такое метаверс

Это децентрализованный виртуальный мир — им не может управлять один конкретный человек или компания.

Жизнь в метавселенной идет своим чередом: вы не можете, как в компьютерной игре, нажать на паузу.

У этого виртуального мира есть собственная экономика, поэтому пользователи могут зарабатывать и тратить деньги. Количество участников не ограничено.

А к числу наиболее известных и популярных метавселенных можно отнести:

Roblox,

Decentraland,

Sandbox,

Somnium,

Cryptovoxels.

Метавселенные + маркетинг — что может получиться?

Новые технологии открывают для маркетологов дополнительные просторы для творчества: наконец можно уйти от надоевших и заезженных форматов.

Поэкспериментировать уже успели крупные бренды: модные дома, производители техники и автомобилей. Мы выбрали три наиболее популярных формата продвижения брендов в метаверс и подкрепили рассказ кейсами.

1. Мероприятия

Еще в 2019 году, за два года до анонса от Цукерберга, DJ Marshmello выступил в метавселенной. Он провел концерт на площадке игры Fortnite: мероприятие посетили более 10 миллионов человек. Постепенно к метаивентам подключились и другие мировые звезды:

Последний, кстати, планирует создать NFT-лейбл.

Еще один вариант проведения метаивентов — презентации. Например, компания Samsung в 2022 году решила продемонстрировать свой новый смартфон сразу в двух мирах: реальном и виртуальном. В метаверс создали магазин и провели в нем мероприятие. Не все прошло идеально, но кейс засчитан, а Samsung привлек к себе внимание.

Читайте по теме: Конференция на Марсе, виртуальный концерт и совещание у костра: как провести мероприятие в метавселенной

В 2022 году компания Hyundai использовала Decentraland для презентации модели Creta в Уругвае. И это сработало: за первые три часа мероприятие собрало 20 тыс. участников, а пользователи так активно упоминали необычную кампанию в Twitter, что тема попала в тренды.

Конечно, не прошли мимо и модные дома: в марте 2022 года на площадке Decentraland прошла первая в истории метавселенных неделя моды. На ней свою коллекцию презентовал Dolce&Gabbana.

2. D2C и D2A

У нового виртуального мира есть собственная экономика. Это позволяет людям не только зарабатывать, но и тратить деньги. Поэтому у брендов появляется сразу несколько возможностей продать свои товары: как физические, так и цифровые.

Первая модель взаимодействия — D2C Direct-to-Consumer. Пользователь может познакомиться с продуктом и купить его виртуально, а использовать в реальной жизни. Например, H&M дали своим клиентам возможность выбирать товары в метавселенной CEEK City — получается настоящий трехмерный шоппинг.

Кстати, этот цифровой магазин работает 24/7.

Читайте по теме: Можно ли перенести суды в метавселенные?

Вторая модель взаимодействия — D2A Direct-to-Avatar. В этом случае пользователи покупают предметы, чтобы использовать их в виртуальном мире. Наиболее распространенный вариант реализации — аксессуары для персонажей в играх.

Например:

3. Общение с аудиторией и размещение рекламы

Пользователям приелись классические форматы рекламы, они их просто не замечают. И именно метаверс позволяет брендам зайти с другой стороны. Не просто рекламировать продукт, а начать коммуникацию с аудиторией:

узнать ее интересы, поделиться своим видением, рассказать о продукте и ценностях его производителей.

Несколько интересных кейсов есть у спортивных брендов. Например, Nike запустил Nikeland — виртуальный мир, включающий в себя разные виды спорта. Пользователь играет, а попутно обращает внимание на продукты Nike.

Vans сделал акцент на одном, специфическом для этого бренда, виде спорта — скейтбординге. Поэтому в Roblox в 2021 году появился уникальный скейт-парк. Его посетители могут кататься на досках, выполнять трюки, а еще — получать бонусы и делать кастомные кеды.

В такой игровой форме лояльность аудитории и узнаваемость бренда могут хорошо подрасти.

А что о будущем метавселенных говорят исследователи?

Специалисты из крупных исследовательских компаний в целом делают оптимистичные прогнозы. По исследованиям McKinsey, уже к 2030 году экономика метаверс сможет генерировать до $5 трлн. Произойдет это во многом благодаря электронной коммерции.

Gartner пришла к выводам, что к 2026 году:

Четверть населения планеты будет проводить в метаверс минимум 1 час в сутки. В первую очередь люди будут тратить время на покупки, отдых и работу; 30% компаний будут готовы представить свои товары и услуги в новом виртуальном мире.

Вывод

Кто окажется прав — Марк Цукерберг или исследователи — станет известно только с течением времени. А что же делать сейчас? Рисковать и вкладываться или сосредоточиться на проверенных временем инструментах?

Как показывает опыт крупных брендов, кейсы по использованию метавселенной могут быть как удачными, так и не очень. Но в любом случае эти истории всегда привлекают внимание к компании и говорят о ее открытости новым идеям.

Идеальный вариант — держать руку на пульсе и следить за тенденциями в мире и маркетинге.

Одни лишь технологии не гарантируют успеха.

Эффективность и запоминаемость будут где-то на стыке креатива и технологий. Поэтому не бойтесь пробовать новое, главное — делайте это со вкусом и включенной головой.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney