Можно ли перенести суды в метавселенные?

Хотя перенос мероприятий в виртуальное пространство и становится все более популярным занятием, некоторые сферы все еще остаются далеки от технологического прогресса. Суд — одно из самых консервативных учреждений. Что если заседания проходили бы онлайн в метавселенной? Отвечает криптоюрист Карло Д'Анджело.
В конце февраля судья в Колумбии в качестве эксперимента решила провести заседание в метавселенной. Это было гражданское дело, связанное с дорожно-транспортным происшествием.
Онлайн-встреча продлилась два часа, однако вердикт за это время вынесен не был. Как говорится в официальном сообщении, дальнейшее рассмотрение дела будет лишь частично проходить в метавселенной. Участники присутствовали в суде в виде аватаров, а судья Мария Кинонес Триана даже одела своего персонажа в черную мантию, чтобы наиболее точно воссоздать реальную атмосферу.
Хотя многие и считают, что метавселенная изменит жизнь человечества и подобные мероприятия все чаще будут проходить онлайн, существуют и «мета-скептики». В интервью Cointelegraph бывший профессор права и действующий криптоюрист Карло Д'Анджело высказал свои опасения, связанные с переносом судебных разбирательств в виртуальное пространство.
Заседание колумбийского суда в метавселенной / Reuters
Эксперт подметил, что за последние несколько лет суды серьезно продвинулись во внедрении новых технологий. Определенным толчком к этому стала эпидемия COVID, из-за которой немало дел было рассмотрено в формате Zoom-конференций. Тем не менее видеосвязь и метавселенная — не одно и то же.
По мнению Д'Анджело, основная причина, по которой суды не должны проходить с участием виртуальных аватаров — невозможность считать «тонкие визуальные подсказки», а также вербальные и невербальные сигналы без визуального контакта с участниками процесса.
Какими бы качественными ни были аватары, они никогда не смогут отразить все тонкости взаимодействия между людьми
Помимо этого, он криптоюрист заявил, что максимум, чего могут добиться сторонники мета-судов, — это рассмотрение гражданских дел. Перенос уголовных процессов в виртуальное пространство стал бы слишком рискованным делом, ведь там на кону нередко стоят жизни людей.
Д'Анджело сказал, что как юрист и Web3-энтузиаст, он оптимистично относится к будущему технологий. Он уверен, что новое поколение интернета поможет профессии юриста эволюционировать, однако перед судами в метавселенных стоит целая череда препятствий, которую им пришлось бы преодолеть, прежде чем стать нормальной практикой.
Если все стороны будут довольны технологией, возможно, рассмотрение гражданских дел действительно может перейти в метавселенные. Главное, чтобы ценой инноваций не стал справедливый суд
Повсеместное внедрение виртуальных судов серьезно зависит от массового принятия метавселенной как технологии. Это станет возможно только после того, как общественность по-настоящему привыкнет к аватарам и VR-очкам.
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