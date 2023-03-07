Можно ли перенести суды в метавселенные?

Хотя перенос мероприятий в виртуальное пространство и становится все более популярным занятием, некоторые сферы все еще остаются далеки от технологического прогресса. Суд — одно из самых консервативных учреждений. Что если заседания проходили бы онлайн в метавселенной? Отвечает криптоюрист Карло Д'Анджело.

В конце февраля судья в Колумбии в качестве эксперимента решила провести заседание в метавселенной. Это было гражданское дело, связанное с дорожно-транспортным происшествием.

Онлайн-встреча продлилась два часа, однако вердикт за это время вынесен не был. Как говорится в официальном сообщении, дальнейшее рассмотрение дела будет лишь частично проходить в метавселенной. Участники присутствовали в суде в виде аватаров, а судья Мария Кинонес Триана даже одела своего персонажа в черную мантию, чтобы наиболее точно воссоздать реальную атмосферу.

Хотя многие и считают, что метавселенная изменит жизнь человечества и подобные мероприятия все чаще будут проходить онлайн, существуют и «мета-скептики». В интервью Cointelegraph бывший профессор права и действующий криптоюрист Карло Д'Анджело высказал свои опасения, связанные с переносом судебных разбирательств в виртуальное пространство.

Заседание колумбийского суда в метавселенной / Reuters

Эксперт подметил, что за последние несколько лет суды серьезно продвинулись во внедрении новых технологий. Определенным толчком к этому стала эпидемия COVID, из-за которой немало дел было рассмотрено в формате Zoom-конференций. Тем не менее видеосвязь и метавселенная — не одно и то же.

По мнению Д'Анджело, основная причина, по которой суды не должны проходить с участием виртуальных аватаров — невозможность считать «тонкие визуальные подсказки», а также вербальные и невербальные сигналы без визуального контакта с участниками процесса.

Какими бы качественными ни были аватары, они никогда не смогут отразить все тонкости взаимодействия между людьми Карло Д'Анджело, криптоюрист

Помимо этого, он криптоюрист заявил, что максимум, чего могут добиться сторонники мета-судов, — это рассмотрение гражданских дел. Перенос уголовных процессов в виртуальное пространство стал бы слишком рискованным делом, ведь там на кону нередко стоят жизни людей.

Д'Анджело сказал, что как юрист и Web3-энтузиаст, он оптимистично относится к будущему технологий. Он уверен, что новое поколение интернета поможет профессии юриста эволюционировать, однако перед судами в метавселенных стоит целая череда препятствий, которую им пришлось бы преодолеть, прежде чем стать нормальной практикой.

Если все стороны будут довольны технологией, возможно, рассмотрение гражданских дел действительно может перейти в метавселенные. Главное, чтобы ценой инноваций не стал справедливый суд Карло Д'Анджело, криптоюрист

Повсеместное внедрение виртуальных судов серьезно зависит от массового принятия метавселенной как технологии. Это станет возможно только после того, как общественность по-настоящему привыкнет к аватарам и VR-очкам.

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Фото на обложке: Tingey Injury Law Firm / Unsplash