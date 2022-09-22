Юрий Нестеренко, независимый PR-эксперт в digital и IT, объясняет, как новое пространство поможет пользователям, как туда попасть и заработать и почему компании стремятся быстрее создать метавселенную.

Виртуальная реальность, Web 3 — через несколько лет все эти термины соединятся в едином пространстве, метавселенной. В чем ее суть и действительно ли это — проект будущего?

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Суть метавселенной — проекта будущего

По «Википедии», метавселенная — постоянно действующее виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий VR.

Метавселенные — проект не будущего, а уже настоящего, того настоящего которые наступило еще вчера. Но заговорили о них уже давно.

В октябре 2021 года на одной из конференций Марк Цукерберг сказал, что его компания является не только социальной сетью; она нечто большее. Тогда же она поменяла название и ушла в новое измерение.

Это заявление стало толчком к продвижению не только метавселенной как нового проекта Цукерберга, но и сдвинула всю цифровую индустрию в сторону развития «метавселенных».

Что такое метавселенная и зачем она нужна?

Выход научно-фантастического романа «Лавина» американского писателя Нила Стивенсона считают первым упоминанием о метавселенных. Писатель назвал ее новой стадией интернета, где каждый человек может взаимодействовать с уникальным, бескрайним миром.

В описанном виртуальном мире люди живут, работают и отдыхают в новой реальности с помощью аватаров. Эта книга вдохновила Цукерберга на активные действия по созданию метавселенной. Но «Лавина» — не единственный прототип, за последние годы виртуальные миры все чаще упоминаются в книгах, фильмах и компьютерных играх.

Из самых известных можно отметить фильмы «Первому игроку посвящается», «Аватар», «Бегущий по лезвию» — все они объединены одной мыслью, что виртуальное пространство, в котором люди могут взаимодействовать друг с другом и с цифровыми объектами через свои аватары с помощью технологий виртуальной реальности.

Что же такое метавселенная?

Метавселенная — это цифровое (интернет) пространство для взаимодействия при помощи дополненной и VR. Главным инструментом для этого будут аватары — виртуальные модели человека, позволяющие совершать действия или вести деятельность в метавселенных. Еще метавселенные могут называть Web 3.0.

Зачем нужна метавселенная?

Весь смысл метавселенных — это свобода.

Когда пришла эпоха пандемии Covid-19, мир столкнулся с ограничениями, основные из которых были связаны с невозможностью свободного перемещения не только между городами и странами: многие люди были лишены возможности посещений своих рабочих мест, кафе, ресторанов, образовательных и спортивных учреждений.

Виртуальный мир снимает запрет на любые ограничения. По замыслу в них возможно все — теперь границ не существует. Что бы не пришло вам в голову, вы можете реализовать это в метавселенных. Все, что касается работы, развлечений и услуг можно реализовать с помощью них.

Только представьте, что офисы больше не нужны. Можно работать в совершенно любом пространстве — это может быть пляж в Карибском бассейне, open space в хвойном лесу, крыша небоскреба или другая планета.

Чем метавселенная отличается от интернета?

Метавселенные имеют ряд отличий от современных компьютерных игр, хотя некоторые из них можно назвать прототипами, например многопользовательска онлайн-игра «Оазис».

Но все же при внимательном рассмотрении отличий много. Остановимся на основных:

Непрерывный и бесконечный мир. Метавселенная не заканчивается и не останавливается. Она существует в настоящем времени и не зависит от того, что происходит в реальном мире. При этом создатели могут запускать различные события в цифровой вселенной. В метавселенной не будет тесно, места хватит всем. В любой момент каждый может подключиться к виртуальному пространству и принимать участие в ее жизни на равных условиях с другими пользователями. Здесь должна появится своя экономическая модель. Бизнес и люди смогут зарабатывать, получать цифровые деньги за выполнение задач, предоставление услуг и продажу товаров. Метавселенная соединит виртуальный и физический миры, социальные сети, платформы, порталы, общедоступные и закрытые сети. Это «единое виртуальное пространство» Нужна максимально возможная совместимость всего — товаров, услуг, денег, медиа, используемых в разных виртуальных мирах. Пользователь должен иметь возможность пользоваться любыми предметами в разных игровых пространствах. Например, купить машину в Tenchat и использовать ее в GTA. Чем быстрее метавселенные будут наполняться «опытным контентом» пользователей и компаний, тем быстрее они станут совершенным миром.

Как попасть в метавселенную и в чем проблема?

Сейчас полное погружение в метавселенную происходит при помощи специальных приспособлений. Это и обычные компьютеры, и устройства виртуальной и дополненной реальности.

Звучит как фантастика? Однако уже существуют прототипы ограниченных метавселенных: например, на платформах VRChat и Decentraland или в видеоиграх (Second Life). Но все ли так гладко?

Метавселенные уже среди нас, однако в очень сильно ограниченном пространстве.

Мы можем приобрести аппаратуру и оборудование VR или AR, погрузиться в виртуальный мир лишь на некоторое время. Модель метавселенной подразумевает практически полное погружение из внешнего мира, где каждый человек, используя свой аватар, будет встречаться с друзьями и ходить за покупками.

Наша главная цель во всех этих инициативах — помочь воплотить в жизнь метавселенную». (Марк Цукерберг)

Первые эксперименты в MMORPG — Second Life и World of Warcraft — представили концепцию геймифицированных социальных платформ, где цифровые предметы — мечи, дома и другие вещи — имели настоящую ценность. Нельзя упускать из виду и соцсеть Цукерберга, которая заявила, что планирует воссоздать настоящую метавселенную.

Настоящая метавселенная — пока что наши мечты, но уже сегодня можно общаться со своими друзьями, завести тусовку в Twitter Spaces и даже сыграть свадьбу.

В России одним из примеров подобных событий была креативная неделя 2022 (Russian Creative Week 2022), где одна из секций проходила одновременно в живом и виртуальном мирах.

Как заработать в новой реальности?

Давайте узнаем, какая валюта или все же криптовалюта будет в новом мире.

Тут надо вспомнить про NFT и криптовалюты, которые работают по методу блокчейна. NFT — расшифровывается как Non-fungible token, невзаимозаменяемый токен.

Если по-простому — это зашифрованные данные, хранящие ценность владельца. С помощью токена можно доказать, что именно этот предмет находится в вашем распоряжении, что как раз важно для метавселенных, ведь нужно не только сделать вселенную, но и обезопасить ее.

Как многие считают, в новой реальности будет действовать единая криптовалюта — какая именно, еще вопрос.

Отсюда вытекает еще один термин — метаэкономика, которая будет включать все новые технологии блокчейна и NFT.

Почему все компании стремятся создать метавселенную?

Многие IT-гиганты пытаются создать метавселенную. Главные причины, по которым идет работа над таким гигантским проектом:

Виртуальное пространство

Скорее всего, самый важный пункт, ведь на его основе и цели создается новый мир. Не просто так крупнейшие мировые компании открывают офисы и набирают сотрудников в метавселенных.

Например, российская IT-компания Napoleon открыла более 20 вакансий в офис в Minecraft. В офис в виртуальном мире требовались:

А правительство Каталонии разрабатывает свою собственную метавселенную Cataverse, об этом сообщил министр по инновациям Даниэль Макро на Европейской блокчейн конвенции 2022.

Коммуникация

Общение — самое дорогое, что есть у человека. Метавселенная даст больше общения: и не только друзей, но и компаний внутри вселенной. Вместо видеоконференций Zoom уже сейчас используются технологии, приближенные к метавселенной, где обсуждают многие задачи. Цукерберг и его компания уже проводят встречи в VR.

В дальнейшем все будут в метавселенной. С помощью аватаров мы будем коммуницировать с коллегами, создавать собственную приятную виртуальную атмосферу для успешной работы. Сейчас видеоконференции имеют один, но критичный недостаток — нет визуализации.

Новый мир — новые правила

Метавселенная способна воссоздать совершенно новый мир, где каждый решит, кем, где и когда он хочет быть.

23 июня 2022 в метавселенной Decentaland состоялась свадьба основателя Maff Ecosystem Алексея Помыканова и основательницы онлайн-системы «Адвокаты здоровья» Ангелины Свиридовой. Присоединиться к церемонии мог любой желающий, обладающий компьютером и хорошим настроением.

По итогу количество участников перевалило за 500 человек, и все прошло без затрат на обычные свадебные хлопоты — рестораны, лимузины и цветы.

«Сейчас общество, социальные сети, технологии переходят от экономики услуг к экономике впечатлений. Это последняя миля, которая соединяет пользователя и продукт, она как раз и вызывает тот успех, то направление инновации. Чтобы понимать, как это работает, очень хорошо подходят игры.

На примере игр очень легко понять, где будущее метавселенной. Раньше игры были двухмерного формата, потом появились 3D, и сейчас мы видим активное развитие VR-индустрии в метавселенных. За gamedev идут остальные индустрии, начиная от строительства и заканчивая автопромом.

На этом уже можно заработать в новой реальности.

Представьте себе сайт по продаже недвижимости. Вам даже не нужно посещать офис продаж и смотреть объект: все от двора подъезда и заканчивая каждой комнатой с отделкой можно можно посмотреть и потрогать с помощью метавселенных.

Семен Теняев

Создатель Tenchat

Это оказывает влияние на многие профессии — от риелторов, которым придется в корне изменить свою бизнес модель, до технологических компаний.

Создание единой метавселенной

Совсем скоро, практически в ближайшем будущем, мы увидим совершенно разный мир, но будет ли он един?

Многие уверяют, что метавселенная будет одна; в ней расположатся все компании, и люди перейдут в новый и единственный виртуальный мир.

Однако это не совсем так. Более правильное предположение о «Единстве» вселенных — то, что таких метавселенных будет множество.

И тут возникает встречный вопрос: как коммуницировать с остальными вселенными? Кто-то говорит, что это будет что-то вроде «порталов» между мирами, а кто-то заявляет, что придется менять оборудование, чтобы посетить другой мир.

Причины, по которым создание единой метавселенной под вопросом

Важным аспектом здесь будут технологии. Сейчас только разрабатывается прототип полноценной метавселенной, но он ограничен в некоторых пунктах.

В оборудовании, с помощью которого можно будет попасть в этот мир. Метавселенной потребуется бесчисленное множество новых технологий, протоколов, компаний, инноваций и открытий.

Компаниям нужно будет договориться между собой ради создания единого и безопасного мира, чтобы не чувствовать угрозы. Следует определиться, как будет работать метаэкономика и как защитить цифровые ценности от злоумышленников.

Ведь где есть правила, есть и нарушители

Итоги

Мы больше не увидим наш прежний мир. А технологии будут развиты до такой степени, что нам не нужно будет ехать в другой город, чтобы навестить своих родных — достаточно будет зайти в метавселеную и переместиться в необходимую часть. Огромный потенциал виртуальный мир откроет людям с инвалидностью, физические ограничения уйдут на второй план.

Нам остается только гадать, как будет выглядеть новая реальность:

будут ли там правоохранительные органы или искусственный интеллект, который будет ловить преступников;

как будем расплачиваться за товары: материальными ресурсами или криптовалютой, сказав свой токен;

а может, будет нечто такое, что мы даже представить не можем.

Сегодня метавселенная переходит из далекого будущего в настоящее. Фантастика станет реальностью, а самые смелые фантазии обретут жизнь. Мир уже никогда не будет прежним. Мы входим в новую эпоху цифровой реальности, где возможно все.

* Meta и входящие в нее Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями, деятельность которых запрещена в РФ.

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Фото на обложке: Unsplash / julien Tromeur