Метавселенная Цукерберга: сможет ли она улучшить нашу продуктивность

В рамках Meta Марк Цукерберг хочет создать подобие виртуального мира, который можно встретить в научно-фантастических романах. В случае успеха «Метавселенная» изменит то, как люди живут и работают. Вот несколько размышлений о том, произойдет ли это и сколько времени на это потребуется.

В 1992 году писатель Нил Стивенсон выпустил книгу «Лавина», в которой представил собственную концепцию «метавселенной» — всемирного виртуального пространства, где люди взаимодействует с помощью цифровых аватаров. Это была первая виртуальная реальность, описанная столь детально.

Марк Цукерберг утверждает, что концепция Метавселенной активно развивается в современном технологическом мире. Оксфордский словарь гласит, что «это пространство виртуальной реальности, в котором можно взаимодействовать с компьютерной средой и другими пользователями».

Метавселенная описывается как общий виртуальный мир, где человек (вернее его голограмма или цифровой аватар) может, среди прочего, ходить в школу и на работу, играть в игры, посещать концерты и магазины. Эта концепция в сочетании с доминирующим положением среди социальных сетей открывает для Meta путь на новые и более крупные рынки.

Футурист Кэти Хакл описала Метавселенную как «альтернативные цифровые реальности, где люди могут работать, играть и общаться». Это определение напоминает обещания футуристов в эпоху развития интернета, многие из которых превзошли ожидания.

Например, еще совсем недавно прямые трансляции считались роскошью, которая станет возможной, только когда пропускную способность интернета можно будет расширить для хранения и загрузки объемов данных, требуемых новыми сервисами. Сейчас эта технология широко распространена, и мы принимаем ее как должное.

Кроме того, виртуальная реальность уже активно используется в разных сферах. К примеру, в американском шоу Alter Ego конкурсанты сражаются в виде цифрового аватара за звание следующей поп-звезды.

С другой стороны, некоторые обещания все еще не оправдали ожидания: наша производительность не выросла в той мере, которую можно измерить. И этому есть множество возможных объяснений.

Людям нужно научиться пользоваться технологиями. Ранняя деятельность в интернете мало влияла на продуктивность. В некотором смысле интернет приносит и отнимает продуктивность (с точки зрения развлекательной деятельности). Однако он принес несомненную пользу обществу во многих аспектах, которые обеспечивают реальную, а не измеряемую продуктивность.

Вероятно, для некоторых Метавселенная — всего лишь место, в которое можно сбежать от реального мира. Но не стоит забывать, что в этом виртуальном мире человек сможет как работать, так и развлекаться.

Как же Метавселенная повлияет на продуктивность? Возможно, она пойдет по пути многих новых технологий, то есть будет разочаровывать человечество в течение нескольких лет. Или же привнесет столь значительные инновации в корпоративную среду, что рост продуктивности можно ожидать уже в скором времени.

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