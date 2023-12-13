Метавселенные и AI: изменится ли образование в 2024 году

Премьер Британии на днях заявил, что скоро технологии на базе ИИ позволят каждому школьнику в стране перейти на индивидуальное обучение. В российском образовании у GenAI пока немного кейсов, но их количество растет — даже в госучреждениях. Директор научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании» ВШМ СПбГУ Сергей Лукашкин рассказал, поменяет ИИ российское образование или нет.

Как работает ИИ в образовании

В ноябре 2023-го ИИ использовали при проведении ЕГЭ. Нейросети обращали внимание на подозрительное поведение учеников и помогли выявить около 500 нарушений во время экзаменов в 84 регионах. Для сравнения: в 2020-м их было всего 17. В МГПУ впервые разрешили писать дипломы при помощи нейросетей, и это — на фоне недавнего скандала с дипломом, написанным ChatGPT. Нейросети уже проверяют школьные сочинения, а в ближайшее время их планируют использовать для проверки всех домашних заданий.

Это значит, с одной стороны, что модели на базе ИИ развиваются с каждым годом, а с другой — что есть широкие перспективы для их применения в государственных и частных школах.

Активнее всего задействуют GenAI для изучения иностранных языков. Это могут быть простейшие сервисы для перевода слов в контексте: «Яндекса — с Алисой», Quizlet или Dictionary. Или сервисы для проверки грамматики: Grammarly, Lingiux, Reverso, Ginger.

Популярные приложения вроде Duolingo и Babbel помогают быстро набирать словарный запас и преодолевать языковые барьеры. FluentU или ChatGPT умеют не только обучать языку, но и объяснять правила.

Образовательные чат-боты помогают мгновенно отвечать на вопросы студентов, повышая их вовлеченность и удовлетворенность. Такой есть, например, в Университете штата Джорджия в США.

ИИ-репетиторы для развития навыков

Репетиторы на основе искусственного интеллекта Carnegie Learning и Squirrel AI предлагают персонализированный опыт обучения. Эти системы анализируют успеваемость учащихся, определяют области для улучшения и предоставляют адресную помощь, дополняя традиционные методы обучения.

ИИ-сервисы отлично справляются с геймификацией обучения. Например, Kahoot! и Classcraft превращают класс в интерактивное игровое пространство.

Существуют также целые адаптивные обучающие платформы на основе ИИ: Khan Academy, DreamBox, Carnegie Learning и Squirrel AI. Они корректируют содержание и темп обучения в зависимости от прогресса учащегося, обеспечивая индивидуальный подход и помогая поднажать там, где есть проблемы.

ИИ и метавселенные

Метавселенная — это виртуальная реальность, которая все больше воспроизводит обычную. Здесь уже появились не только игры и соцсети, но и представительства крупнейших компаний и даже госучреждений.

Благодаря цифровым аватарам каждый пользователь метавселенных может получить доступ к общению и услугам, которыми он привык пользоваться онлайн. И образование не является исключением.

Здесь открывается большой простор для геймификации, чтобы ученики могли полностью погружаться в предмет, а учителя — подавать материал в самой интересной форме, включая сторителлинг.

Стоит вспомнить недавний пример, когда учитель геометрии провел урок в VR-игре Half Life и прославился на весь мир. Представьте, во что могут превратиться уроки истории или географии, если проводить их в метавселенных с полным погружением. А главное — как это сократит дистанцию между учителем и учениками, чье поколение буквально с рождения окружено технологичными девайсами и сервисами.

Искусственный интеллект и иммерсивные технологии, включая метавселенные, виртуальную (VR) и дополненную реальность (AR) постепенно превращают процесс обучения из универсального в адаптивный. По словам Сандьи Деванатхана, вице-президента Meta* India, AR-эффектами в метавселенной уже пользуются более 750 млн человек по всему миру.

Кому и как это поможет

Применение генеративного ИИ улучшает процесс обучения для обеих сторон.

Ученикам будет доступно более персонализированное образование: когда программа подстраивается под их особенности и потребности. Это помогает не только в процессе обучения, но и в выборе будущей профессии.

Например, в «Сбере» работают над тем, чтобы у каждого школьника был профиль с данными о его обучении, включая результаты экзаменов и склонности к определенным предметам. На его основе ученик, учитель и родители смогут принимать решения о том, где и чему учиться дальше, каким предметам уделить больше внимания.

ИИ поможет в персонализации обучения. Пример персонализации реализован в математическом тьюторе. Пользователи платформы проходят тестирование, после чего ИИ выдает предполагаемый план обучения.

Knowji — аудиовизуальное словарное приложение, использующее текущие исследования в области образования. Knowji предназначен для изучающих язык и использует различные методы и концепции, чтобы помочь учиться быстрее.

Учителям ИИ будет экономить до 30% времени, автоматизируя рутинные задачи: подготовку и проверку заданий, проставление оценок, проведение тестов, заполнение отчетов. Например, при помощи Fetchy — генеративной платформы на базе ИИ, которая помогает заполнять учебные документы, отправлять электронные письма и многое другое. Или Khanmigo — ИИ-ассистента, который облегчает планирование уроков.

Checker AI проверяет работы на уникальность с впечатляющей точностью — 99,7% и даже умеет распознавать куски текста, написанные ChatGPT. Quizgecko — удобный генератор тестов и контрольных работ на основе искусственного интеллекта.

Обе стороны заинтересованы в том, чтобы хорошее образование стало более доступным. Тогда даже в самых удаленных точках талантливые студенты смогут учиться в престижных вузах и колледжах, не покидая родной город.

Алгоритмы, в свою очередь, смогут выявлять таланты на ранних стадиях, минуя городские и международные олимпиады и подбирая оптимальные программы и образовательные треки. Это поможет сделать обучение более инклюзивным и непредвзятым: когда у детей разных национальностей, социальных слоев и физических возможностей будут абсолютно одинаковые шансы наравне с остальными.

Искусственный интеллект изменит образование. Но не так, как мы предполагаем

ИИ стремительно ворвался в сферу образования на волне хайпа вокруг ChatGPT. Но использование больших языковых моделей и генерирование картинок не несет радикальных изменений. ИИ — лишь еще один инструмент для работы и учёбы, который предстоит освоить и студентам, и педагогам.

Поначалу учителя относились к ИИ-технологиям с опасением, но по мере понимания сильных и слабых сторон нашли им практическое применение. В конце концов, студенты и школьники и раньше списывали, просто теперь за них это делает ChatGPT.

Вместо того чтобы запрещать, нужно научить детей «воровать как художники»: использовать сгенерированные тексты открыто, но дорабатывать их, вникая в задачу. Это поможет преодолеть проблему «чистого листа» — когда впадаешь в ступор и не знаешь, куда двигаться дальше в своём исследовании.

Чем быстрее мы все научимся применять новый инструмент во благо, тем больше шансов перейти на новый уровень — когда мы сами сможем научиться чему-то у ИИ и отдать ему все рутинные операции без постоянного контроля.

Возможно, для этого стоит внедрять изучение работы с данными и моделями ИИ как базовые предметы. Но для этого сначала нужно решить проблему IT-инфраструктуры в школах и вузах.

*Meta признана экстремистской организацией и запрещена в России, внесена в перечень террористов.

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