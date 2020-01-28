Как улучшить ночную съемку со смартфона

Главная проблема камер на смартфонах — слишком маленький размер фотоматрицы: она в 30-60 раз меньше, чем на профессиональных фотоаппаратах. Ей хватает дневного света, но кадры, сделанные в темноте, обычно выглядят расплывчатыми. Расскажем, как можно улучшить их качество.

Включить ночной режим

Эта опция существовала и раньше, но никогда не приносила ощутимых результатов. Значительный сдвиг в этой области показали смартфоны Google Pixel 3 и 3XL — ниже можно увидеть снятые на них кадры в режиме HDR+ и в ночном режиме.

Камера в ночном режиме делает несколько снимков, а затем комбинирует их, чтобы уменьшить шумы и получить лучший результат.

Близкий по качеству ночной режим есть и у Huawei, но только на флагманах Huawei P30 и P30 Pro. Стоит опробовать эту возможность на всех относительно новых смартфонах, но, если вы купили свое устройство достаточно давно, обратите внимание на следующие советы.

Добиться большей светочувствительности

Чтобы получить яркое изображение при слабом освещении, нужно усилить светочувствительность фотоматрицы. При съемке в автоматическом режиме камера на смартфоне делает это самостоятельно.

Однако усиление светочувствительности также приводит к появлению шумов, потере деталей и размытию цветов. Иными словами, фотографии действительно получаются яркими и четкими, но в большинстве случаев не слишком качественными.

Если смартфон не позволяет настроить светочувствительность, для этого можно скачать специальные приложения: Camera FV-5 Lite (для Android) или Pro Camera (Apple). Но, в отличие от iPhone, большинство Android-смартфонов все же предлагают ручную настройку.

Получить больше света

Для сохранения низкой чувствительности фотоматрицы (и, соответственно, уменьшения шумов на изображении) требуется больше света. Это прозвучит очевидно, но здесь помогут его дополнительные источники, например, встроенная в смартфон светодиодная вспышка. Во многих современных моделях есть даже несколько светодиодов для регулировки вспышки в зависимости от имеющегося освещения.

Тем не менее, у встроенных светодиодов тоже есть свои недостатки. Вспышка в непосредственной близости от камеры устраняет все тени, в результате чего объект может выглядеть плоским. По этой причине встроенную вспышку следует использовать только в случае крайней необходимости.

Обычно есть другие способы получить больше света. Если вы фотографируете движущийся объект, подождите, когда он приблизится к более освещенному участку. Делая портрет, подойдите к ближайшему уличному фонарю или к более светлому месту в баре. Убедитесь, что свет не падает на человека строго сверху, иначе на лице останутся некрасивые тени.

Использовать долгую выдержку

Увеличение времени выдержки позволяет фотоматрице «видеть» объект дольше и собирать больше фотонов. Благодаря этому не только получаются более яркие цвета, но и размываются движущиеся объекты. В худшем случае снимок окажется полностью замыленным, но можно получить и художественный эффект, например, превращение проезжающих мимо машин в длинные полосы света. На снимке ниже скорость затвора — 1/20 секунды. Ночью можно поставить и больше.

Чтобы увеличить время выдержки, вам понадобится ручной режим, который часто обозначают как «профессиональный». Опция называется скоростью затвора, временем выдержки или обозначается буквой S. Большинство смартфонов в автоматическом режиме делают снимки с максимальной скоростью 1/10 секунды — более долгая выдержка потребует, чтобы вы держали руку неподвижно, иначе снимки получатся размытыми.

Проезжающие мимо трамваи и машины, а также фейерверки в небе превратятся в красивые линии за две-восемь секунд. Чтобы сфотографировать лунный пейзаж, вам может понадобиться 30-секундная выдержка, которая является максимальной во многих телефонных камерах. Если при более длительной выдержке изображения получаются слишком яркими, необходимо убедиться, что уровень светочувствительности «авто» или более низкий. Если это не помогает, следует уменьшить время выдержки.

На фотографии ниже смартфон Mate 9 просто прислонен к мокрому от снега окну офиса. Для таких снимков камера Huawei предлагает опцию «светлое изображение», которая открывает затвор на нужное пользователю время, — в данном случае примерно на 65 секунд.

Для долгой выдержки крайне важно, чтобы во время съемки смартфон не двигался. Его можно закрепить на какой-либо поверхности или воспользоваться специальными аксессуарами.

Подобрать аксессуары

Самое актуальное дополнение для ночной съемки — это штатив. Смартфоны легче и компактнее профессиональных камер, то же самое можно сказать и о штативах для них. Например, маленький Gorillapod обойдется менее чем в $15, а в наборе с универсальным адаптером для смартфона — в $20. Оба устройства помещаются в карман, а их подготовка к использованию занимает не больше нескольких секунд.

Некоторые смартфоны, например, старые модели Sony Xperia, Razer Phone и Razer Phone 2, могут стоять на боковой панели без дополнительной поддержки, вовсе не требуя дополнительных аксессуаров для съемки в темноте.

Источник.

Фото: AndroidPIT