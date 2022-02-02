Как использовать Pinterest для продвижения бизнеса

Pinterest — не просто социальная сеть, но и поисковая система, в которой можно найти контент самой разной тематики, а также широкий круг потенциальных новых клиентов, который очень ценят Pinterest как источник вдохновения. Здесь бренды получают уникальную возможность рекламировать себя через визуальный поиск. Делимся советами, которые помогут сделать маркетинговую стратегию эффективнее.

По состоянию на конец 2021 года Pinterest занимает 14 место среди социальных сетей по числу посещений — около 460 млн ежемесячных активных пользователей.

Рекламный охват Pinterest не менее широк. Он позволяет охватить аудиторию более 200 млн человек и наращивать охват без каких-либо затрат благодаря росту компании. Большинство пользователей Pinterest постоянно находят там новые продукты или бренды. В материале — как создавать контент, который поможет представить им вашу компанию.

1. Создавайте привлекающий контент

Поскольку Pinterest представляет собой полностью визуальную коллекцию досок и изображений, для решения бизнес-задач необходим качественный визуал.

Что влияет на популярность пина?

Вертикальные фото. Статистика показывает, что более 80% пользователей заходят на Pinterest с мобильных устройств. Стремитесь к соотношению сторон 2: 3, чтобы фотографии не обрезались нежелательным образом.

Статистика показывает, что более 80% пользователей заходят на Pinterest с мобильных устройств. Стремитесь к соотношению сторон 2: 3, чтобы фотографии не обрезались нежелательным образом. Качество и разрешение. Чтобы избежать уродливой пикселизации, Pinterest рекомендует минимальные размеры.

Чтобы избежать уродливой пикселизации, Pinterest рекомендует минимальные размеры. Подробный, описательный и увлекательный сопроводительный текст. Это повысит SEO, добавит контекста и поощрит пользователей перейти по встроенным ссылкам.

Это повысит SEO, добавит контекста и поощрит пользователей перейти по встроенным ссылкам. Расположение текста. Подумайте, как добавить к картинке текст (хотя бы заголовок), чтобы усилить визуальное сообщение.

Подумайте, как добавить к картинке текст (хотя бы заголовок), чтобы усилить визуальное сообщение. Хороший брендинг. Добавьте привлекательный и узнаваемый логотип, чтобы бренд не остался незамеченным.

Добавьте привлекательный и узнаваемый логотип, чтобы бренд не остался незамеченным. Ссылки. Проверьте встроенные ссылки и убедитесь, что они не ведут на страницу с ошибкой 404 и загружаются достаточно быстро, чтобы обеспечить пользователю наилучший опыт.

Кроме того, важна последовательность публикаций. Гораздо полезнее выкладывать пины ежедневно, чем множество — за один день. Более того, регулярные пины гарантируют, что контент охватит как можно более широкую аудиторию. Упростить задачу помогут инструменты для планирования публикаций.

2. Экспериментируйте с форматами

Несмотря на то, что Pinterest в основном является платформой для обмена изображениями, сами картинки не отражают всей истории. Видео часто могут подтолкнуть к покупке. Ведущие бренды мира предпочитают разнообразный контент: например, PUMA часто использует видео для продвижения товаров.

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Попробуйте загрузить несколько изображений, чтобы получилась карусель. Это позволит показать разные ракурсы или продукты в одном пине.

Хотя более 80% пользователей находят новые товары и бренды на Pinterest, платформа помогает не просто представить продукты и бренды, но и создавать новые форматы. Инструкции и обучающие посты с реальными клиентами станут ценным источником вдохновения.

3. Формируйте привлекательные подборки

Целых 97% поисковых запросов на Pinterest не содержат упоминание бренда. Попробуйте включить брендированный контент в подборки (доски), чтобы охватить тех, кто интересуется темой в целом или ищет для себя что-то новое.

Например, на странице производителя сладостей Reese's представлены пины, связанные с такими сезонными праздниками, как Хэллоуин и Пасха. Их можно чередовать с досками, которые содержат более рекламный контент.

4. SEO-оптимизация

Как и все другие социальные сети и магазины ecommerce, Pinterest — это живая, дышащая поисковая система. Поэтому стоит убедиться, что пользователю будет легко найти пины, представляющие ваши продукты и услуги. Включите достаточное количество ключевых слов в свои описания, доски объявлений и хэштеги.

Подробные пины (Rich Pin), в частности, предназначены для того, чтобы брать контент прямо с сайта вашей компании и избегать дублирования. Это в достаточной степени помогает повысить SEO.

5. Используйте платную рекламу

Хотя Pinterest предлагает практически все инструменты, которые бизнес может использовать для получения бесплатного органического трафика с помощью правильного SEO и реализации ключевых слов, маркетологи могут использовать для пинов платную рекламу, таргетированную по ключевым словам, возрасту, местоположению, интересам и другим показателям.

Многие люди, занимающиеся онлайн-маркетингом, предпочитают общую стратегию: инвестировать в охват огромного числа клиентов без каких-либо особых фильтров. Затем, основываясь на том, кто ответил, они выполняют так называемый детальный ретаргетинг.

Pinterest также предоставляет эту важную функцию. Возможность выполнять детальный ретаргетинг аудиторий позволяет рекламодателям охватывать конкретных пользователей, в том числе:

посетителей сайта,

те, кто взаимодействовал с пинами,

тех, кто взаимодействовал с аналогичным контентом на той же платформе,

подписчиков.

Pinterest позволяет реализовать множество стратегий — от продвигаемых пинов до кураторских коллекций и видеорекламы. Здесь представлено подробное руководство.

6. Отслеживайте метрики

Данные — ключ к успешной маркетинговой стратегии на любой платформе, не говоря уже о Pinterest. И в цифровую эпоху это как никогда справедливо.

Анализ, отслеживание и измерение ключевых показателей / поведения предоставляют менеджерам социальных сетей информацию, необходимую для определения того, какой контент приносит результаты, а какой нет.

7. Продвигайте свой профиль

Наконец, убедитесь, что постоянные подписчики из других социальных сетей, где присутствует ваш бизнес, знают, что вы активны на Pinterest. Это означает активное продвижение через:

размещение ссылок на ваш профиль на вашем сайте,

включение ссылки в подпись электронной почты,

размещение аккаунта в других социальных сетях,

упоминание информации, относящейся к профилю, в информационных рассылках.

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