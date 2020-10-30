Ключевые элементы для успешной смены бизнес-модели

Несколько известных компаний уже изменили бизнес-стратегию во время пандемии. Вот что нужно учесть, чтобы пивот прошел успешно.

Мировая экономика переживает самый масштабный спад, и бизнес вынужден адаптироваться. Чтобы описать смену бизнес-модели, часто используется термин пивот .

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Успех зависит от возможности увидеть проблему и решить ее.

Spotify изменил бизнес-модель с музыкального провайдера на дистрибьютора подкастов. Изначально платформа зависела от бесплатных пользователей, которые слушали рекламу. Во время пандемии у компаний оставалось все меньше доходов, чтобы тратить их на рекламный бюджет, и компании вроде Spotify терпели убытки.

Вместо того, чтобы бороться за постоянно падающие доходы от рекламы, Spotify изменил бизнес-стратегию.

У компании уже была платформа распространения аудио, и она стала монетизировать бесплатных пользователей. Так же, как несколько лет назад поступила Netflix, Spotify начал скупать исключительные права на популярные подкасты и привлекать пользователей эксклюзивным контентом.

Как малый бизнес меняется во время пандемии

Небольшие компании, пострадавшие от пандемии, переходят в интернет. Онлайн-платформы дают им возможность поделиться связями, установленными до пандемии, и помочь другим малым предприятиям. Например, Moxe уже присутствовала в интернете до пандемии и больше инвестировала в продвижение своей витрины, чем в дистрибуцию в физических точках продаж.

Фермеры, потерявшие доступ к первичному рынку ресторанов, могут переключиться на прямые поставки клиентам. Рестораны, у которых больше нет клиентов, могут инвестировать в мобильное приложение для доставки или предлагать свои услуги в качестве «облачной кухни».

Такая долгосрочная адаптация гарантирует, что бизнес продолжит получать доход, пока продолжается пандемия и экономический спад.

Что необходимо для смены бизнес-модели

Для пивота нужно учесть три ключевых фактора.

Понимать тренды, вызванные пандемией

Потребители начали по-новому работать, играть и делать покупки. Они больше работают удаленно и их зависимость от технологий растет.

Для взаимодействия с клиентами компании инвестируют в онлайн-витрины и мобильные приложения. Те, кто успел переключиться на цифровой образ жизни, опережают конкурентов, которые ждут возобновления работы офлайн-магазинов.

Расширить существующую бизнес-модель компании

Успешный пивот не означает выход на совершенно новый рынок. Некоторые бренды ассоциируются с определенными вещами, например, Prada производит модные аксессуары. Если компании необходимо добиться успеха в своей основной деятельности, ей стоит обратить внимание на смежные рынки, связанные с их основным продуктом. Новая линия дизайнерских масок Prada показывает, что она использовала узнаваемость бренда для производства важного продукта, который нужен в мире после пандемии.

Вносить прибыльные и долговременные изменения

Если бизнес готов вносить изменения, он должен быть одновременно прибыльным и устойчивым. Продукт или услуга, предлагаемые компанией, должны сохранять и повышать ценность бренда, а также побуждать клиентов к покупкам. Со временем бизнес сможет перейти от своей первоначальной бизнес-модели к новой, устойчивой в долгосрочной перспективе.

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Фото на обложке: Surapol USanakul / Shutterstock