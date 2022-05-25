Играть и зарабатывать: подборка игр в жанре play-to-earn

Игры давно перестали считаться бесполезным занятием — даже самые занятые предприниматели сочетают бизнес с геймерством. В последнее время все большую популярность обретает жанр play-to-earn, который позволяет игрокам зарабатывать, например, сдавать в аренду виртуальные участки земли или продавать виртуальные ценности. В материале — о самых ярких проектах.

Axie Infinity

Игра напоминает серию игр Pokemon, к которой добавили функции блокчейна. В Axie Infinity можно коллекционировать цифровых NFT-питомцев и отправлять их в бой с питомцами других игроков.

У каждого персонажа собственный набор генов. Их можно скрещивать, передавая потомкам слабые и сильные стороны, или продавать на маркетплейсах. Цена будет зависеть от редкости и уникальных характеристик питомца.

Axie Infinity — одна из самых популярных криптоигр мира, которая обеспечила заработком множество людей. Однако подобные проекты не только прибыльны, но и рискованны: 23 марта Axie была взломана, и со счетов было украдено $620 млн.

Gods Unchained

Gods Unchained — это бесплатная игра, которая добавляет NFT в популярный жанр игр с карточками. Карты можно покупать у других игроков или выигрывать в PVP-матчах, где победа часто зависит от качества карт и игрового навыка игроков.

Большую роль играют навыки и стратегия. Для поединков подбираются игроки с одинаковыми рейтингами.

Победа наступает, когда жизнь одного из противников падает до нуля. За каждую победу начисляются очки опыта. Как только панель опыта заполнена, уровень или рейтинг игрока повышается, а он получает в коллекцию новую колоду карт.

К каждой карте прикреплен токен ERC-721. Ими можно торговать на собственном маркетплейсе платформы или открытом рынке. Те, кто хочет продать карты, получают внутренний токен платформы GODS в качестве оплаты.

Splinterlands

Как и Gods Unchained, это игра с возможностью торговать карточками. Для начала игры в Splinterlands нужно купить стартовый набор карт, зарегистрировать учетную запись в Steam и открыть купленные карты на Splinterlands.

В некоторых случаях в первом купленном наборе попадаются редкие карты. Дубли можно объединить в более мощные карты и продать за криптовалюту.

После можно приступить к сражению с другими игроками или участию в квестах. Результат определит, сколько карточек заработает игрок.

The Sandbox

The Sandbox — это игровая метавселенная и одна из самых активных игровых платформ NFT, где игроки могут создавать виртуальные активы и торговать ими. Это блокчейн-вариация на тему таких популярных проектов, как Minecraft и Roblox.

В The Sandbox доступны инструменты для создания и анимации объектов и последующей продажи их на торговых площадках. В качестве строительных блоков используются 3D-кубы воксели (от англ. volumetric (объемный) и pixel (пиксель).

Кроме того, пользователи могут создавать собственные игры и играть в них на платформе.

Собственный токен метавселенной — SAND на базе ERC-20. За него можно приобретать внутриигровые предметы на внутреннем маркетплейсе. Существуют также NFT-токены LAND, одни из самых ценных и востребованных активов в Sandbox. Только в апреле зафиксировано рекордное количество продаж LAND на $8,5 млн.

Sorare

Sorare — это фантазийная карточная игра о футболе, созданная на блокчейне Ethereum. Игроки собирают или покупают карточки, чтобы участвовать в еженедельных соревнованиях, и у них есть шанс разблокировать редкие карты или выиграть Eth.

В Sorare есть официально лицензированный контент таких клубов, как «Реал Мадрид», «Ливерпуль», «Пари Сен-Жермен» и «Бавария Мюнхен», и каждую неделю их число растет.

Карты бывают четырех категорий: обычные, редкие, очень редкие и уникальные. Игра бесплатна, и игрокам выдается колода случайных общих карт, когда они выполняют определенные задания после регистрации в игре. Однако, чтобы продвигаться по лигам и выигрывать призы, игрокам понадобятся редкие карты, которые можно купить на маркетплейсе за эфиры.

Из своей колоды карт игроки собирают пять игроков, назначают капитана и отправляют команду на еженедельные соревнования. Основываясь на выступлениях игроков в реальных футбольных матчах, он определит количество очков, которые получит команда. Игроки владеют собранными NFT-картами и могут продавать их другим игрокам на маркетплейсах.

Star Atlas

Возможно, одна из самых ожидаемых блокчейн-игр всех времен, Star Atlas, как ожидается, установит новые стандарты для play-to-earn. Она сочетает исследования космоса, тщательно продуманные элементы стратегии и высококачественную графику. Результат — одна из первых блокчейн-игр класса AAA.

Игра в первую очередь сосредоточена на освоении космоса и добыче ископаемых. Путешествуя по вселенной, пользователи могут создавать свои собственные звездолеты, экипажи и аватары, а также объекты для добычи полезных ископаемых.

У кораблей есть и боевой функционал. Игроки могут сражаться в режиме PvP (а потенциально и в PvE), чтобы получать ресурсы и контроль над разными секторами.

Большинство внутриигровых активов будут представлены в блокчейне в виде NFT и будут доступны для торговли на маркетплейсе Star Atlas. Некоторые предметы можно использовать как расходные материалы.

Некоторые базовые функции игры, такие как маркетплейс Star Atlas, внутриигровой кошелек и выбор фракции, уже работают. Полноценный запуск состоится в конце 2022 года.

Illuvium

Illuvium — планируемая к запуску RPG с открытым миром, которая имеет некоторое сходство с Pokemon. Предполагается, что здесь игроки путешествуют по цифровому миру, наполненному редкими и необычными монстрами («иллювиалами»), которых можно ловить, собирать, обучать и сражаться.

Цель игры состоит в том, чтобы создать мощную команду «иллювиалов», которые используются для победы над противниками в бою и получения наград. Игра сочетает в себе как элементы бесплатной игры, так и платный опыт, поскольку многие внутриигровые активы (включая LAND и иллювиалов) представлены в виде NFT, которые можно покупать и продавать.

В отличие от большинства проектов в формате play-to-earn, команда Illuvium решила создать игру на блокчейне Ethereum (несмотря на его текущие ограничения).

Чтобы гарантировать, что платформа остается доступной, она будет использовать решение уровня 2 Immutable X для переводов и транзакций NFT с нулевыми затратами. Illuvium — это не только одна из самых амбициозных игр с возможностью зарабатывать на сегодняшний день, но и одна из крупнейших (по рыночной капитализации).

В настоящее время рыночная капитализация игры составляет более $500 млн, что делает ее, возможно, четвертой по величине P2E-игрой после Axie Infinity, The Sandbox и My Neighbor Alice.

Стоит также отметить, что Illuvium является одной из самых красивых игр с поддержкой NFT.

Открытое бета-тестирование начнется в 2022 году.

NFT Champions

Если вы знакомы с Pokemon, то, скорее всего, у вас уже есть некоторое представление о том, как работает NFT Champions. Это еще одна игра с поддержкой блокчейна, основанная на битвах, коллекционировании и приключениях.

В дополнение к основному сюжету игрокам предлагается целый ряд побочных квестов. Это гарантирует, что игровой процесс у всех будет разным. Как и в Pokemon, действие игры разворачивается в различных регионах, в каждом из которых есть свои уникальные персонажи, чемпионы и квесты.

Игроки могут выбрать либо прохождение игры в одиночку, либо объединиться с другом для какого-либо совместного действия.

Основная цель игры — собрать редких и могущественных зверей (Чемпионов), чтобы сформировать идеальную команду. Каждый представлен в блокчейне как NFT и может эволюционировать в более мощные формы, которые могут значительно различаться по их индивидуальной статистике и навыкам атаки.

Игроки получают награды по мере прохождения игры и могут сражаться друг с другом в онлайн-матчах в формате 1 на 1 или 3 на 3.

Игра спроектирована так, чтобы быть бесконечно расширяемой, с новыми регионами, чемпионами, событиями и игровыми режимами, которые будут вводиться с течением времени. Запуск открытой бета-версии NFT Champions запланирован на 2 кв. 2022 года.

Dogami

Этот проект предназначен для тех, кто играл в тамагочи, но считал его недостаточно реалистичным.

В игре представлена настоящая «метавселенная для питомцев, состоящая из более чем 300 различных пород собак, каждая из которых имеет свои собственные отличительные черты. Питомцы могут иметь четырех уровня редкости — бронзовый, серебряный, золотой и бриллиантовый — и обладают уникальными чертами характера.

Dogami — одна из немногих блокчейн-игр и проектов DeFi, которые будут построены на блокчейне Tezos и будут включать в себя NFT и функции play-to-earn. Накапливая NFT в различных игровых режимах, игроки будут получать доход в виде токенов DOGA.

История Dogami разрабатывается выпускниками Image Comics и Marvel Comics. Игру также поддерживают несколько крупных инвесторов, в том числе такие бренды, как The Sandbox, Ubisoft и Animoca, и консультируют выходцы из этих компаний.

Первый дроп NFT DOGAMI представлен в 1 кв. 2022 года, а бета-версия игры с функциями AR выйдет во 2 кв.

Spider Tanks

Игра от нидерландской гейм-студии Gamedia использует технологию play-to-earn от Gala Games. Цель Spider Tanks — стать одной из первых киберспортивных игр с возможностями блокчейна.

Игра представляет собой масштабное PVP-сражение с различными игровыми режимами. В качестве боевых единиц используются модифицированные пользователем танки.

Многие предметы в игре (включая танки, тела и оружие) представлены в формате NFT и доступны для торговли, а их уникальные свойства и редкость сильно влияют на их стоимость. Аналогичным образом, каждый танк можно значительно модернизировать, и игроки могут менять тела, оружие и предметы, чтобы повысить свои шансы на успех.

В ​​Spider Tanks можно играть бесплатно, что отличает игру от прочих проектов play-to-earn и NFT. Благодаря этому она доступна для всех без каких-либо первоначальных вложений.

The Walking Dead: Empires

Проект от создателей популярнейшего сериала «Ходячие мертвецы» разрабатывается совместно с Gala Games и Ember Entertainment. Пожалуй, это одна из крупнейших NFT-игр, которая находится в разработке.

Это будет блокчейн-ММО, в которой игроки работают вместе, чтобы собирать ресурсы и выживать в мире ходячих мертвецов.

The Walking Dead: Empires с PvE и PvP сражениями, сложным игровым процессом и обширным постапокалиптическим миром, полным сюрпризов и опасностей, — это прежде всего совместный опыт, в котором игроки объединяются, чтобы сразиться с нежитью (а иногда и друг с другом).

Функционал play-to-earn подразумевает, что игроки в The Walking Dead: Empires могут получать доход самыми разными способами. Во-первых, игроки могут строить базы на любом участке земли LAND (актив прикреплен к NFT), что позволяет им укреплять свою оборону и держать врагов на расстоянии. Владельцы LAND будут получать награды, когда игроки используют участки, например, продают, сражаются или убивают на них.

Игра была анонсирована в декабре 2021 года. Дата релиза пока не озвучивалась.

MAD Metascientists

MAD Metascientists — игра на базе NFT, в которой будет представлен широкий спектр уникального игрового процесса и play-to-earn механик, которые предоставляют игрокам обширный цифровой ландшафт развлечений и возможностей.

Сюжет строится вокруг уникальных ученов-токенов, которым поручено раздвинуть «границы знаний и творчества», собирая редкий ресурс «безумное метатопливо» (MAD Metafuel). Эти ученые могут создавать «безумные метаклетки» и «безумные наноклетки» — коллекционные NFT, которые могут различаться по своим характеристикам и редкости и используются для сражений с другими клетками, чтобы заработать ресурсы и награды игрока.

Одновременно с запуском игры будет представлена эксклюзивная коллекция из 10 тысяч NFT-ученых. Игроки смогут использовать их для создания метавселенной и поиска топлива. Те, кто пропустит первый дроп, в качестве основного элемента игры смогут использовать метаклетки: развивать их, продавать, покупать и обменивать.

За внутриигровые действия можно получать награды в виде токенов MAD ($MAD) и MAD Metafuel, продавать их на маркетплейсе или использовать для различных игровых механик.

MAD Metascientists отличается от других NFT-игр тем, что ее запатентованная технология host protocol позволяет менять игровой процесс, используя цифровые предметы коллекционирования из других популярных коллекций, например Bored Ape Yacht Club, CryptoPunks и Meebits.

Первый дроп и запуск внутриигровой панели мониторинга запланированы на 3 кв. 2022 года.

Gold Fever

Gold Fever — это play-to-earn игра, которая призвана имитировать ощущения и механику золотой лихорадки с помощью обширного ролевого опыта.

Действие игры разворачивается в джунглях, полных возможностей и опасностей. Игроки получают права владения и использования участками в формате NFT. Игроки могут строить на участках, чтобы получать пассивный доход и увеличивать свое состояние.

В игре представлено несколько различных фракций игроков, включая авантюристов, туземцев, капиталистов и торговцев. Каждого ждет свой опыт в мире Gold Fever и они часто будут сталкиваться лицом к лицу в борьбе за ресурсы.

Геймплей включает отражение постоянных атак вражеских фракций, борьбу с местной дикой природой и климатическими проблемами, базовое выживание и совместную работу. Все это позволяет исследовать и максимально использовать огромный виртуальный мир игры.

Игровой процесс Gold Fever сосредоточен вокруг токена NGL, который игроки могут добывать и использовать для покупки внутриигровых активов. Токен также используется для управления игрой: с его помощью пользователи могут голосовать, определяя ход развития игры.

Бета-версия игры недавно открылась для избранных тестировщиков. Команда ожидает, что во 2 кв. 2022 года будет запущена по крайней мере частично функционирующая игровая экономика, квесты и инфраструктура NFT.

Sidus Heroes

Одно из самых новых имен в этом списке, Sidus Heroes — это MMORPG-игра для исследования космоса и сражений, в которой есть огромная открытая вселенная, которую можно исследовать и завоевывать.

Игроки продвигаются по игре и исследуют различные территории метавселенной SIDUS, чтобы обнаружить как колонизированные, так и неколонизированные планеты. NFT участков на разных планетах станут доступны со временем. Их можно будет приобрести с помощью дополнительного игрового токена SENATE.

Эта земля может быть использована для строительства инфраструктуры, добычи и добычи ресурсов, помогая игрокам получать пассивный доход. Внутриигровые награды выплачиваются в токенах SIDUS.

Игроки берут на себя роль NFT-героев, которые могут различаться по своей редкости, атрибутам и желательности. Помимо этого, в игре представлено большое разнообразие NFT, включая монстров, сырье, снаряжение и землю — каждого можно использовать или продать на внутриигровом маркетплейсе.

Благодаря высококачественной графике, элементам сражений PvE и PvP, глубокой и сложной внутриигровой экономике, совету управления, принадлежащему игроку, и широкому разнообразию различных игровых режимов, Sidus Heroes превращается в одну из самых полнофункциональных play-to-earn игр.

Игра построено на базе Ethereum и будет использовать одно или несколько нераскрытых в настоящее время решений уровня 2, чтобы гарантировать ее доступность.

Публичная бета-версия игры была представлена 1 кв. 2022 года.

Cosmic Champs

Это первая play-to-earn игра на базе Algorand, которая задумана как игровая экосистема на примерно 10 млн пользователей.

Cosmic Champs разработана так, чтобы быть доступной, и стремится использовать скорость и экономическую эффективность блокчейна Algorand, одновременно обеспечивая захватывающий опыт работы с мобильными устройствами.

Игра в основном сосредоточена вокруг исследования космоса, а также PvP и PvE сражений. Пользователи могут свободно выбирать своих персонажей (чемпионов) и исследовать игровую вселенную, проходить многочисленные испытания, получать награды и улучшать свои предметы.

В игре есть четыре основных класса NFT:

Чемпионы: Обычные и NFT-чемпионы используются для участия в сражениях и могут быть выиграны в бою.

Обычные и NFT-чемпионы используются для участия в сражениях и могут быть выиграны в бою. Корабли: используется для исследования вселенной Cosmic Champs и путешествий на планеты (play-to-earn арены). Характеристики и внешний вид кораблей можно улучшать.

используется для исследования вселенной Cosmic Champs и путешествий на планеты (play-to-earn арены). Характеристики и внешний вид кораблей можно улучшать. Планеты: Это активы, принадлежащие игрокам, которые используются на полях сражений PvP и приносят владельцам часть добычи после каждой битвы.

Это активы, принадлежащие игрокам, которые используются на полях сражений PvP и приносят владельцам часть добычи после каждой битвы. Сокровища: Космические золотые жетоны (COSG) и различные награды, поддерживаемые NFT, можно найти во вселенной Cosmic Champs.

Среди play-to-earn Cosmic Champs отличается наличием сражений в реальном времени и киберспортивных турниров. Редкой ее делает и принцип разработки: на первом месте стоит геймплей, что делает ее интересной и в то же время доходной.

Как и большинство игр P2E, Cosmic Champs вознаграждает пользователей своим собственным служебным токеном — в данном случае Cosmic Gold ($COSG). Этот токен выполняет множество функций в игровом мире и экосистеме Cosmic Champs, используется для стейкинга, покупок NFT и управления сообществом.

Thetan Arena

Одна из немногих многопользовательских онлайн-игр battle arena (MOBA) на основе блокчейна, Thetan Arena стремится составить конкуренцию Dota 2, Smite и League of Legends. Площадка позволяет пользователям объединяться и сражаться с другими игроками, чтобы получать реальный доход от своих навыков.

Игра сочетает в себе множество проверенных и проверенных элементов, включая ставки, гильдии, внутриигровых питомцев, стриминг и многое другое, чтобы может сделать ее одной из первых массовых play-to-earn игр.

Игроки вознаграждаются за свои навыки и командную работу различными NFT и токенами gTHC — в зависимости от результатов каждого матча и редкости участвующих героев (и их скинов).

В 1 кв. 2022 года был запущен режим «королевской битвы». В течение года будут представлены дополнительные игровые режимы.

Untamed Isles

Одна из немногих MMORPG с поддержкой блокчейна, Untamed Isles — амбициозный проект, напоминающий популярную серию игр Monster Hunter.

Игра сочетает в себе охоту на монстров, приручение, разведение, борьбу и коллекционирование с пошаговой MMORPG, чтобы создать глубокий, увлекательный опыт для игроков.

В отличие от многих других игр с целью заработка, Untamed Isles задумана как социальный опыт, позволяющий игрокам создавать группы, вступать в гильдии, вместе перемещаться по открытому миру и участвовать в квестах. Он также имеет функцию голосового чата, чтобы помочь игрокам лучше общаться.

Каждого монстра, найденного на островах, можно поймать, приручить, а также смешать и сопоставить с другими с помощью мощной системы разведения, чтобы получить уникальные результаты, такие как новый внешний вид, навыки и движения. Их возможности можно расширить за счет оборудования, доступного в игре.

Помимо простой охоты на монстров и сражений с ними, игроки также могут участвовать в ряде других мероприятий, включая рыбалку, сражения за территории на основе гильдий, подземелья, PvP-сражения и многое другое.

Благодаря партнерству с Direwolf Productions, Untamed Isles получит возможности play-to-earn, NFT и многое другое. В отличие от многих игр 'njuj жанра, Untamed Isles была одной из первых, кто собрал средства через Kickstarter, вместо того, чтобы идти традиционным путем IDO (Initial DEX Offering, первоначальное децентрализованное предложение).

Untamed Isles будет запущена в 2022 году.

Guild of Guardians

Guild of Guardians — это ролевая игра в жанре фэнтези, в которой разыгрывается знакомая модель создания команды героев, выполнения квестов в подземельях и зарабатывания ресурсов.

Как и в других играх, сбор ресурсов позволяет создавать внутриигровые предметы, которые можно использовать для получения прибыли. Однако Guild of Guardians, как следует из названия, в значительной степени сосредоточена на создании сообществ — в данном случае, гильдий. Стражи объединяются для прохождения внутриигровых испытаний, а взамен получают драгоценный камень — нативную валюту игры.

Кроме того, разработчики хотят, чтобы проект позволял играть и зарабатывать, но не за счет других игроков. В Guild of Guardians нет PVP-геймплея; игроки соревнуются с монстрами в подземельях, поэтому пользователям не нужно тратить деньги, чтобы победить других игроков.

В настоящее время игра находится в разработке. NFT основателя в настоящее время находятся в продаже, а софт-запуск (то есть выход для ограниченной аудитории) запланирован на 2022 год. У проекта есть много крупных спонсоров, в том числе Ubisoft и NRG, и он определенно заслуживает внимания.

Neon District

Neon District — это ролевая RPG, которая позволяет пользователям коллекционировать персонажей, снаряжение и поделки. Как и во всех играх, описанных в этом руководстве, игровые предметы и персонажи являются NFT-токенами. Заработать можно за счет продажи заработанных или приобретенных активов другим игрокам.

Цель состоит в том, чтобы создать команду и соревноваться с другими игроками в миссиях или боях в реальном времени. В частности, в одном многопользовательском соревновательном игровом режиме, называемом Neon Pizza, игроки соревнуются друг с другом за шанс заработать собственный токен платформы Neon, детали и так далее.

Все, что требуется, — отправить своих персонажей на доставку пиццы, чтобы накормить голодных граждан. Можно действовать коварнее, например, устраивать засаду на чужую команду и красть их заработок.

Внутриигровую валюту Neon можно использовать для покупки персонажей, оружия, деталей, доспехов, сока и других игровых предметов, необходимых для улучшения персонажей.

Источник.

Фото на обложке: Diego Thomazini / Shutterstock