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Истории

Почему мы дарим друг другу подарки

Истории
Артём Маилян
Артём Маилян

Редактор рубрики «Истории»

Артём Маилян

Покупка подарков к празднику практически всегда сопряжена со стрессом. И на то есть немало причин — паника перед поездкой в переполненный торговый центр, трудности с выбором, разочарование из-за задержек с доставкой или удар по кошельку. В чем же смысл всего этого? Разве праздничный сезон не должен быть посвящен семье, друзьям и еде? И не лучше ли каждому потратить свои собственные деньги на то, что ему точно нужно?

Почему мы дарим друг другу подарки

Обмен подарками может показаться расточительным и непрактичным. Но, как показывают социологические исследования, эта традиция имеет неожиданные преимущества.

Круг Кула

Во время полевой работы в Папуа-Новой Гвинее антрополог Бронислав Малиновский задокументировал необычную традицию жителей архипелага Массима. В островных поселениях существовала сложная церемониальная система обмена ожерельями и браслетами из раковин. Каждый подарок сначала передавался между жителями поселения, а затем — и между островами по кругу, который стал известен как «круг Кула».

Артефакты не имели практической пользы или денежной ценности. Более того, их продажа была строго запрещена обычаями. А поскольку предметы постоянно находились в движении, владельцы редко их носили. Тем не менее, жители Массима совершали долгие путешествия, чтобы обменять их, рискуя жизнью и конечностями, плавая по коварным водам Тихого океана на своих шатких каноэ.

Не похоже на эффективное использование времени и ресурсов. Но антропологи поняли, что круг Кула сыграл важную роль в культивировании человеческих связей.

По отдельности дары не были фактически бесплатными; они приходили с расчетом на возврат в будущем. Но в целом они служили для создания цикла взаимных обязанностей, что привело к созданию сети взаимных отношений, охватывающих всю общину.

Эффект дарения

Подобные обмены существуют в обществах по всему миру. Во многих частях Азии вручение подарков является неотъемлемой частью корпоративной культуры. Как и для жителей Массима, традиция способствует развитию деловых отношений.

В большей части западного мира один из наиболее знакомых обычаев — обмениваться подарками на праздники. В такие праздники, как Новый год, Рождество или Ханука, мы тратим много времени, сил и денег, чтобы порадовать своих близких.

пара выбирает подарки
Фото в тексте: BearFotos / Shutterstock

Если посмотреть на это с точки зрения холодной логики, то такая практика кажется расточительной. Каждый должен платить за чужие вещи. Некоторые в итоге остаются неиспользованными или возвращаются. Если бы никто не дарил подарки, гораздо лучше тратить свои деньги и время в соответствии с собственными потребностями и желаниями.

Однако психология говорит об обратном.

Исследования показывают, что тратить деньги на себя не так приятно, как на других . Неврологи пришли к выводу, что когда мы совершаем пожертвование, активность области вознаграждения в мозге выше, чем при получении подарка. Более того, радость от дарения длится дольше, чем мимолетное удовольствие от его принятия.

Обмениваясь подарками и распространяя чувство благодарности, мы получаем двойную выгоду. Кроме того, поскольку семьи и друзья знают вкусы, предпочтения и потребности друг друга, есть шанс, что большинство людей в итоге получат то, что хотели, с дополнительным бонусом в виде сближения.

Формирование связей

Ритуал обмена происходит не только внутри семьи, но и между семьями. Вспомните вечеринки по случаю дня рождения, свадьбы или детские праздники. Гости должны принести подарок, часто очень ценный. Как они, так и хозяева часто учитывают их стоимость, и ожидается, что получатели в будущем ответят сюрпризом по аналогичной цене.

Кроме того, подарки помогают повысить символический статус дарителей и получателя, который в состоянии организовать пышную церемонию, частично или полностью финансируемую гостями. Самое главное, эти обмены помогают создать сеть ритуальных связей между семьями.

новогодний подарок, внучка с дедушкой

Фото в тексте: Halfpoint / Shutterstock

Подобные обычаи распространяются даже на политику: когда дипломаты или лидеры стран посещают иностранные государства, принято обмениваться подарками. Французские чиновники часто привозят бутылки вина, а итальянские, как известно, предпочитают вручить модный галстук.

Есть и более необычные дипломатические подарки. Когда президент США Ричард Никсон в 1972 году приехал с визитом Китай, председатель Мао Цзэдун отправил двух гигантских панд по имени Линлин и Синсин, в Национальный зоопарк в Вашингтоне. Правительство США в ответ отправило в Китай двух волов.

От раковин, которыми обмениваются жители тихоокеанских островов, до игрушек и свитеров, которые кладут под рождественские елки, обмен всегда был в центре многих ритуальных традиций. Дарение принципиально отличается от других форм материального обмена, таких как торговля или бартер.

Для поселений Массима обмен ожерелья на браслет — не то же самое, что обмен ямса на рыбу, так же как подарок на день рождения — не то же самое, что передача денег кассиру для покупки продуктов.

Это говорит о более общем правиле: церемонии и ритуалы — не то, чем кажутся. В отличие от обычных действий, ритуальные не утилитарны. Именно это отсутствие очевидной пользы делает их особенными.

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Фото на обложке: George Dolgikh / Shutterstock

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