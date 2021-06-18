9 советов, которые помогут подготовиться к отпуску

Усердная работа без отдыха может стать причиной различных проблем со здоровьем. Однако своевременный отпуск позволяет восполнить силы и вернуться к работе даже более замотивированным и продуктивным, чем до него. Вот девять советов, которые помогут подготовиться к поездке и безболезненно влиться в работу.
Выделите время на подготовку
По возможности выделите две недели на подготовку и планирование поездки. Этого будет достаточно, чтобы уладить все дела, и после отдыха вы сможете спокойно вернуться к работе.
Ничего не планируйте на первый день после отпуска
Посвятите первый день (или хотя бы его утро) тому, чтобы плавно войти в курс дел и настроиться на работу. Полезно поставить в рабочий календарь встречу, где вы будете единственным участником. Так коллеги не смогут занять вас.
Выполните срочные задачи
Оцените весь объем задач и определите те, которые требуют решения до отъезда. Сосредоточьтесь исключительно на том, что необходимо выполнить, а не на том, что вам хотелось бы завершить.
Что касается оставшихся проектов, заранее запишите план действий, которые нужно будет предпринять по возвращении. Это позволит быстрее влиться в работу.
Определите, кто будет заниматься вашими клиентами
- Кто будет заниматься вашими главными клиентами или проектами? Могли бы вы переложить эти обязанности на коллегу и предоставить ему данные от вашей учетной записи, пока вас нет?
- Кто будет вашим контактным лицом по ключевым проектам?
- Кто сможет связаться с вами в экстренных случаях? Какой номер им оставить?
Продумайте все эти пункты и поделитесь информацией с коллегами.
Напишите шаблон письма с контактами
- Подготовьте контактные данные тех, с кем следует связываться по различным проблемам.
- Перед отъездом укажите в подписи к электронному письму информацию о предстоящем отпуске. Например, «обратите внимание, что с 27 мая по 5 июня я буду отсутствовать в офисе, так как уезжаю в отпуск».
Сообщите всю актуальную информацию коллегам
- Предоставьте данные обо всех проектах, которые могут им понадобиться.
- Напомните сотрудникам, кто будет контактным лицом, пока вы отсутствуете.
- Сообщите им, будете ли вы заходить в систему и в какое время вы будете на связи. К сожалению, не всегда получается полностью отключиться от работы во время отпуска.
Оповестите всех заинтересованных лиц
Ваши клиенты, поставщики и любые другие заинтересованные стороны должны знать статус своих проектов и к кому обращаться во время вашего отсутствия.
Продумайте список вещей
- У вас есть вся необходимая одежда и снаряжение для отпуска? Солнцезащитный крем? Шляпа? Купальник?
- Собираетесь путешествовать на самолете? Убедитесь, что контейнеры для туалетных принадлежностей разрешены для перевозки.
- Скачали ли книги, которые вы планируете прочитать в отпуске?
- Зарядили ли все электронные устройства?
- Что нужно взять для того, чтобы отпуск был незабываемым?
Подготовьте дом к отъезду
- Приостановили ли вы подписку на журналы или планируете, что их будет кто-то забирать вместо вас?
- Кто будет приглядывать за вашими домашними животными, поливать растения и проверять дом, пока вас нет?
- Почистили ли холодильник, чтобы не застать по возвращении неприятные запахи в квартире?
Фото на обложке: Unsplash
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