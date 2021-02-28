Девять признаков того, что пора увольняться

Люди уходят с работы по множеству причин, но часто это связано с требованием начальства, необоснованными дедлайнами и профессиональным выгоранием. Когда каждый рабочий день больше похож на пытку, это верный знак, что необходимо сменить обстановку. Вот распространенные признаки того, что пора задуматься об увольнении.

1. Вас недооценивают

По данным опроса PayScale, в котором приняли участие 38 тысяч респондентов, низкое жалование — основная причина, по которой люди решают бросить работу.

«Расхождение в оплате труда женщин и мужчин все еще актуально. Заработная плата должна соответствовать нашему профессиональному вкладу, а когда это не так, мы чувствуем себя недооцененными», — говорит Кени Домингес, стратег по работе с клиентами.

Если вы удостоверились, что на текущей позиции не стоит ждать прибавки в ближайшее время, Домингес советует обратиться к знакомым и коллегам за помощью. Возможно, они подскажут вакансию, которая могла бы вам подойти.

«Чем дольше вы остаетесь в таком положении, тем больше вероятность того, что вы сами начнете себя недооценивать. Это может повлиять на восприятие карьеры в целом, — отмечает Сисели Хоршем-Брэтуэйт, лицензированный психолог и тренер. — На фоне этого самооценка может упасть, и вы начнете воспринимать себя так, каким видят вас менеджер или компания».

2. От вас слишком многого ждут

Когда компания считает, что сотрудник должен быть круглосуточно доступен, это признак того, что компания совершенно не думает о благополучии работников и поддерживает культуру трудоголизма. В таком случае необходимо как можно скорее менять место работы.

«Руководители гораздо больше заинтересованы в том, чтобы вы служили компании, а не в компании, — рассуждает Лиза Орбе-Остин, лицензированный психолог и инструктор. — Такой тип организаций очень опасен, потому что часто они оставляют сотрудников ни с чем. После длительного периода работы в подобных условиях работнику может быть сложно предпринять следующий шаг и искать новое место».

3. Работа отнимает у вас слишком много энергии

Выгорание — это состояние хронического стресса на рабочем месте, которое приводит к отстраненности и циничности по отношению к своей работе.

В результате люди на протяжении всей недели только и думают о выходных, чтобы просто отстраниться от трудовой деятельности.

Чтобы определить, связано ли выгорание с работой, необходимо отслеживать частоту и причины возникновения симптомов.

4. Вы находитесь в состоянии стресса

Если вы страдаете от бессонницы, мышечных болей, мигрени и других симптомов стресса, это, вероятно, признаки того, что ваша работа токсична. Эксперты по организационному поведению считают, что переработки, отсутствие автономии и экономическая незащищенность могут способствовать созданию вредной рабочей среды, от которой вам нужно избавиться, а не пытаться справиться.

Когда мы находимся в состоянии сильного стресса, трудно принимать рациональные решения. Хоршем-Брэтуэйт советует обратиться к специалисту по психическому здоровью, чтобы взвесить все возможные варианты.

5. Работа вызывает у вас чувство тоски

«Если вы дошли до той стадии, когда вам страшно и грустно идти в офис, необходимо срочно сменить место. Пусть работа может быть не единственной причиной подобного состояния, но ни одна из них не стоит вашего рассудка и психического благополучия», — отмечает тренер по развитию карьеры Мелани Денни.

6. На работе нельзя быть собой

Необходимость постоянно притворяться кем-то иным ради успеха на работе может негативно отразиться на психическом состоянии.

«Среда, которая поощряет конформизм ради достижения успеха, может отрицательно влиять на ваше самочувствие, — говорит Хоршам-Братвейт. — Некоторые люди из теплых и заботливых становятся манипулятивными или беспощадными на работе».

«Если вы чувствуете необходимость постоянно подстраивать поведение ради одобрения руководителя, это несправедливо по отношению к вам, — рассуждает Денни. — Вы не можете выкладываться на 100%, если вы не являетесь тем, кто вы есть. Существует множество компаний, которые приветствуют индивидуальность и открытость в сотрудниках».

7. Вам скучно

Обучение поддерживает нашу мотивацию, а его отсутствие часто является признаком того, что вы переросли свою работу. «Работа, которая не позволяет чувствовать собственный профессиональный и личностный рост, вызывает лишь скуку», — замечает Хоршам-Братвейт.

Если вам кажется, что вы делаете одно и то же изо дня в день, это может быть признаком того, что пора двигаться дальше.

8. Вы мечтаете о смене деятельности

Если вы увлечены чем-то, что не относится к текущей должности, вероятно, вы готовы к кардинальным изменениям в профессии.

«Один из важных признаков — чувство неуверенности», — говорит Рамона Ортега, основательница инструмента для управления финансами My Money My Future.

Она заметила, что когда она начинает изучать различные источники о новом направлении карьеры, это, как правило, сигнал о том, что она готова к переменам. Когда она думала о создании My Money My Future, она действовала по принципу: «Я должна сделать это, потому что кто если не я?».

9. Вы чувствуете беспокойство

«Прислушайтесь к себе. Если у вас возникает чувство, что что-то не так и вы находитесь не в своей тарелке, это значит, что следует задуматься о переменах, — рассуждает медиамагнат Опра Уинфри. — Необходимо успокоиться и спросить себя: "Каков следующий шаг?"».

Взвесьте все «за» и «против», является ли увольнение верным шагом. Оцените свое эмоциональное состояние и насколько оно сказывается на профессиональной сфере.

«Разумеется большинству людей не нравится работа, однако у нее есть и некоторые приятные аспекты. Это могут быть коллеги, офис, или карьерные возможности внутри компании, — говорит Ортега. — Но когда вы чувствуете себя неловко на протяжении большей части времени на рабочем месте, возможно, самое время уйти».

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Фото на обложке: IgorVetushko / Depositphotos