Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Истории

Что делает разработчик запросов для чат-ботов и зачем он нужен компаниям

Истории
Дарья Сидорова
Дарья Сидорова

Редактор отдела «Истории».

Дарья Сидорова

На фоне популярности ChatGPT возникла новая профессия — «инженер запросов». Такие специалисты тестируют ИИ с помощью текста на английском языке, чтобы найти ошибки и скрытые возможности. Так они помогают разработчикам улучшать крупные языковые модели.

Рассказываем о профессии и ее перспективности в будущем.

Что делает разработчик запросов для чат-ботов и зачем он нужен компаниям

Чат-бот ChatGPT используют для многих задач: он пишет статьи и сценарии для сериалов и даже выполняет за людей домашние задания. Однако с таким инструментами стоит быть осторожнее, так как они могут генерировать дезинформацию и довольно странные ответы.

Задача специалиста по составлению запросов заключается в том, чтобы выявлять такие недостатки и указывать на них разработчикам. Для этого он проверяет способность ИИ рассуждать логически, предлагая ему «мыслить поэтапно», а также корректирует запрос по несколько раз, чтобы понять, какие слова дают лучший ответ.

«Написание отличного запроса для чат-бота — это навык высокого уровня и ранний пример программирования на довольно естественном языке», — написал CEO OpenAI Сэм Альтман в своем Twitter.

Заставь искусственный интеллект самообучаться и совершенствоваться – выбирай онлайн-курсы в каталоге курсов по машинному обучению.

В октябре прошлого года инженер запросов Scale AI Райли Гудсайд, занимающий должность с декабря, показал, как он прорабатывает неправильные ответы с ИИ-системой. На вопрос «Какая команда Национальной футбольной лиги выиграла Супербоул в год рождения Джастина Бибера?» чат-бот сначала отвечает, что это «Грин-Бей Пэкерс». Однако Бибер родился в 1994 году — тогда Суперкубок выиграли «Даллас Ковбойс».

После Гудсайд просит ИИ «перечислить цепочку пошаговых логических выводов». Пройдя эти шаги, чат-бот признает ошибку. Задав вопрос в третий раз, Гудсайд получает правильный ответ.

Не «профессия будущего»

Некоторые ученые сомневаются в том, что инженеры запросов могут эффективно тестировать ИИ.

Шейн Штайнерт-Трелкелд, профессор лингвистики из Вашингтонского университета, говорит, что такие специалисты не могут предсказать ответы ботов. Он сравнивает этот процесс с тем, чтобы «дразнить медведя разными способами и смотреть, как он рычит в ответ».

Итан Моллик, профессор Уортонской школы бизнеса, который просит своих студентов использовать ChatGPT во время занятий, уверен, что в долгосрочной перспективе эта профессия потеряет актуальность.

Востребованность в разных отраслях

Тем не менее пока эти специалисты требуются в компаниях из разных отраслей. Так, BoardingArea, новостной сайт для часто летающих пассажиров, хочет нанять «специалиста по ChatGPT» на неполный день, который будет «создавать и совершенствовать подсказки для оптимизации контента».

В одном из объявлений на бирже фриланса Upwork также ищут на разовый проект человека, который должен составить запросы для генерирования контента на сайт. Плата — до $40 в час.

Читайте по теме:

Учите английский, а не Python: как ИИ меняет программирование

Не просто эксперимент, но и способ заработка: разработчики запустили маркетплейс шаблонов для DALL-E

Klarity, компания по автоматизированному анализу документов, ищет инженера, который за $230 тысяч в год будет придумывать запросы для крупных языковых моделей, настраивать их и «общаться» с ними.

«Английский — новый востребованный язык программирования», — считает Андрей Карпати, бывший директор по ИИ Tesla.

Источник.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Популярность ChatGPT и Midjourney привела к росту пользователей нейросетей в России в пять раз
  2. 2 Нейросеть ChatGPT: новый бесплатный чат-бот с искусственным интеллектом
  3. 3 Стартап Doczilla для создания и управления документами запустил ИИ-технологию для юристов
  4. 4 5 технологий, которые изменят маркетинг в 2023 году
  5. 5 Кому в России с ChatGPT хорошо
FutureFood
Кто производит «альтернативную» еду
Карта

ВОЗМОЖНОСТИ

03 марта 2023

Конкурс грантов от МШУ Сколково

05 марта 2023

Startup Tour 2023 Казань

06 марта 2023

Олимпиада по информатике от «Яндекс Учебника»

06 марта 2023

«Метод»

06 марта 2023

Лаборатория инноваций MedLab

Все ВОЗМОЖНОСТИ