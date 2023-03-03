Что делает разработчик запросов для чат-ботов и зачем он нужен компаниям

Рассказываем о профессии и ее перспективности в будущем.

На фоне популярности ChatGPT возникла новая профессия — «инженер запросов». Такие специалисты тестируют ИИ с помощью текста на английском языке, чтобы найти ошибки и скрытые возможности. Так они помогают разработчикам улучшать крупные языковые модели.

Чат-бот ChatGPT используют для многих задач: он пишет статьи и сценарии для сериалов и даже выполняет за людей домашние задания. Однако с таким инструментами стоит быть осторожнее, так как они могут генерировать дезинформацию и довольно странные ответы.

Задача специалиста по составлению запросов заключается в том, чтобы выявлять такие недостатки и указывать на них разработчикам. Для этого он проверяет способность ИИ рассуждать логически, предлагая ему «мыслить поэтапно», а также корректирует запрос по несколько раз, чтобы понять, какие слова дают лучший ответ.

«Написание отличного запроса для чат-бота — это навык высокого уровня и ранний пример программирования на довольно естественном языке», — написал CEO OpenAI Сэм Альтман в своем Twitter.

В октябре прошлого года инженер запросов Scale AI Райли Гудсайд, занимающий должность с декабря, показал, как он прорабатывает неправильные ответы с ИИ-системой. На вопрос «Какая команда Национальной футбольной лиги выиграла Супербоул в год рождения Джастина Бибера?» чат-бот сначала отвечает, что это «Грин-Бей Пэкерс». Однако Бибер родился в 1994 году — тогда Суперкубок выиграли «Даллас Ковбойс».

После Гудсайд просит ИИ «перечислить цепочку пошаговых логических выводов». Пройдя эти шаги, чат-бот признает ошибку. Задав вопрос в третий раз, Гудсайд получает правильный ответ.

Не «профессия будущего»

Некоторые ученые сомневаются в том, что инженеры запросов могут эффективно тестировать ИИ.

Шейн Штайнерт-Трелкелд, профессор лингвистики из Вашингтонского университета, говорит, что такие специалисты не могут предсказать ответы ботов. Он сравнивает этот процесс с тем, чтобы «дразнить медведя разными способами и смотреть, как он рычит в ответ».

Итан Моллик, профессор Уортонской школы бизнеса, который просит своих студентов использовать ChatGPT во время занятий, уверен, что в долгосрочной перспективе эта профессия потеряет актуальность.

Востребованность в разных отраслях

Тем не менее пока эти специалисты требуются в компаниях из разных отраслей. Так, BoardingArea, новостной сайт для часто летающих пассажиров, хочет нанять «специалиста по ChatGPT» на неполный день, который будет «создавать и совершенствовать подсказки для оптимизации контента».

В одном из объявлений на бирже фриланса Upwork также ищут на разовый проект человека, который должен составить запросы для генерирования контента на сайт. Плата — до $40 в час.

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Klarity, компания по автоматизированному анализу документов, ищет инженера, который за $230 тысяч в год будет придумывать запросы для крупных языковых моделей, настраивать их и «общаться» с ними.

«Английский — новый востребованный язык программирования», — считает Андрей Карпати, бывший директор по ИИ Tesla.

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Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney