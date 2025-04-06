Проверки малого и среднего бизнеса в 2025 году

В статье расскажем, как правильно подготовиться к проверкам, кто их проводит и как бизнесу не попасть на штрафы.

Какие проверки ожидают малый и средний бизнес

С проверками контролирующих органов рано или поздно сталкивается каждый владелец бизнеса и индивидуальный предприниматель. Мероприятия могут инициироваться налоговой инспекцией или прокуратурой.

Цель проверки малого и среднего бизнеса — определить правильность расчета и уплаты налогов, наличие задолженностей, фактов незаконного ухода от налогов, установить нарушения правового характера и других законодательных норм.

Проверки бывают:

камеральными — представители контролирующих органов не выезжают на объект, а анализируют предоставленные документы;

— представители контролирующих органов не выезжают на объект, а анализируют предоставленные документы; выездными — по согласованному плану инспекторы посещают объект, где проверяют документы, проводят экспертизы, выполняют выемку документов и инвентаризацию;

— по согласованному плану инспекторы посещают объект, где проверяют документы, проводят экспертизы, выполняют выемку документов и инвентаризацию; плановыми — в 2025 году, согласно Постановлению Правительства РФ, будут выполняться только на высокорисковых объектах;

— в 2025 году, согласно Постановлению Правительства РФ, будут выполняться только на высокорисковых объектах; внеплановыми —проводятся в течение года, вне графика, по поступившим жалобам и обращениям, в случаях реорганизации или ликвидации предприятия.

Решение о выездной налоговой проверке принимается после анализа хозяйственной деятельности организации и ее отчетности. По итогам формируется список компаний с высоким риском налоговых нарушений и составляется график проверочных мероприятий.

Критерии, по которым определяются высокие риски:

низкая налоговая база (и, соответственно, небольшие отчисления) по сравнению со средними показателями по отрасли у аналогичных компаний;

убыток по результатам деятельности компании более двух календарных лет;

дисбаланс между ростом доходов и расходов;

отображены большие вычеты по НДС на протяжении года (выше 89% от начисленной суммы налога);

большие расходы (практически приравненные к сумме дохода);

размер заработной платы сотрудников значительно ниже, чем у аналогичных специалистов в регионе и отрасли;

выявлено экономически нецелесообразное сотрудничество с контрагентами;

неоднократное в течение года максимальное приближение к показателям, позволяющим перейти на специальный режим налогообложения;

неоднократное снятие организации с учета и постановка на учет в другом налоговом органе в связи с изменением своего местонахождения;

доля профессиональных вычетов, заявленная ИП, превышает 83% от суммы доходов;

отказ от пояснений, предоставления документов и ответов на запросы налоговой инспекции, связанных с несоответствиями в декларациях;

показатели рентабельности более чем на 10% ниже средних данных по отрасли;

высокие комплексные риски — нарушение сроков уплаты налогов, взаимодействие с сомнительными контрагентами, юридический адрес совпадает с местом регистрации множества юрлиц (так называемый «массовый адрес»).

ФНС оценивает риски как основания для выездной налоговой проверки, базируясь на Письме Министерства Финансов №03-02-07/1/74372. В соответствии с данным документом особое внимание налоговых органов должно привлечь отсутствие следующей информации о контрагенте:

прохождения госрегистрации в ЕГРЮЛ;

местонахождения самого контрагента, а также его дополнительных помещений (складских, торговых, производственных);

документов, подтверждающих полномочия и личность представителя контрагента.

Финансово-хозяйственные операции с такими контрагентами классифицируются как сомнительные, а сама компания попадает в первоочередной список для выездной налоговой проверки. Косвенными признаками приближающейся налоговой проверки могут служить запросы контрагентам по определенным сделкам, вызов их в налоговую для объяснения отклонений от среднестатистических показателей.

Пошаговая инструкция: какие моменты нужно проверять перед проверками

План налоговых проверок для большинства компаний —закрытая информация. Исключение — виды деятельности, которые регулируются государством. Инспектор не обязан сообщать налогоплательщику о времени посещения. Но на практике, обычно за несколько дней, компанию предупреждают о планируемых мероприятиях. Перед началом проверки налоговики обязаны под роспись предъявить постановление о ее проведении.

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Руководство компании или индивидуальный предприниматель могут самостоятельно оценить степень риска исходя из особенностей своей деятельности и заранее подготовиться к налоговой проверке.

Шаг 1. Изучить Налоговый Кодекс

Перед визитом инспектора полезно узнать права и обязанности — свои и проверяющего. Эта информация придаст уверенности при общении с ним и исключит превышение полномочий налоговика.

Знание порядка прохождения процедуры даст возможность подготовиться к ней и определиться с тактикой взаимодействия с налоговыми органами.

Шаг 2. Подготовка документов

1. Основной пакет уставных документов предприятия

Необходимо проверить наличие и подготовить оригиналы:

учредительных и правоустанавливающих документов (устава, решения или протокола о создании ООО, приказа о назначении директора и главного бухгалтера, протоколы собраний, документацию на собственность предприятия);

регистрационных документов (свидетельства о постановке на учет в налоговой по месту юрадреса и СФР, квитанции об уплате государственной пошлины, при наличии — уведомления о выборе спецрежима налогообложения);

разрешительных документов (если деятельность компании подлежит лицензированию или аккредитации).

2. Документация по учетной политике предприятия

Должна соответствовать реальным принципам применяемого бухгалтерского и налогового учета.

3. Договора с контрагентами

Первичная документация на бумажном носителе должна быть подписана от руки (со своей стороны и со стороны контрагента). Также нужно проверить наличие печатей и сквозной нумерации, полноту заполнения, идентичность экземпляров компании и контрагента.

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В отношении счетов-фактур и книг покупок и продаж проверить:

наличие документов;

полноту заполнения;

наличие ошибок;

соответствие сведений в них налоговой декларации;

полномочий подписантов (наличие доверенностей, сроки полномочий).

Не лишним будет уведомить партнеров о предстоящей налоговой проверке и провести сверку данных и наличия необходимых документов.

4. Расходные документы, принятые к налоговому учету

Подтверждением расходов служит первичная учетная документация, «закрывающая» указанные суммы.

5. Кадровая документация

Необходимо проверить:

наличие трудовых договоров и корректность указанных в них сведений;

сроки действия коллективного договора;

приказы о приеме на работу, переводах, увольнениях;

внутренние нормативные акты.

Эти сведения будут служить обоснованием расходов на оплату труда.

ФНС может потребовать предъявить оригиналы проверяемых документов или предоставить их заверенные копии. Строгих правил удостоверения копий нет.

Как правило, на копии делается надпись от руки «копия верна» (или ставится аналогичный штамп), подпись руководителя с расшифровкой или подписанта по доверенности, дата заверения, при наличии — печать.

Без постановления о выемке документов налоговая не может забрать оригиналы, они предоставляются только для ознакомления.

Что касается документооборота в электронной форме, важно удалить «лишние» файлы, информация в которых не предназначена для посторонних.

Шаг 3. Проверка контрагентов

Задача проверки — удостовериться в том, что партнер добросовестный, ведет реальную хозяйственную деятельность, не является фирмой-однодневкой. А взаимодействие с ним не приведет к налоговым рискам.

Несмотря на то, что проверять контрагента по закону компания не обязана, сотрудничество с неблагонадежными партнерами повышает риски и вероятность налоговых проверок малого бизнеса.

Проверками контрагента занимаются по определенному алгоритму. Необходимо:

запросить копии основных уставных документов (выписку из ЕГРЮЛ, устав, данные генерального директора, ИНН);

проверить правомочность директора заключать договора и подписывать документы;

оценить соблюдение статей НК (наличие налоговой задолженности, своевременное предоставление отчетности);

оценить оборот компании;

узнать, не инициировано ли в отношении организации банкротство, есть ли судебные производства.

Факт сбора этих сведений станет доказательством, что компания проявила должную осмотрительность в отношении контрагента.

Получить необходимые сведения можно, воспользовавшись следующими ресурсами:

сайт ФНС (регистрация организации в ЕГРЮЛ, отчетность и налоговая задолженность);

сервис «Клерк» (выписка из ЕГРЮЛ, налоговая задолженность, блокировка счетов, информация о проверках, банкротстве, предъявленных исковых требований);

сервис «Прозрачный бизнес» (дата регистрации, название, юридический адрес, ИНН/КПП, ОГРН, учредители, уставной капитал, виды деятельности и другие данные);

сайт ФСПП (исполнительные производства).

Это основные ресурсы для получения сведений о контрагенте. В качестве дополнительных можно использовать электронные сервисы «Федресурс», «СПАРК», «Всероссийский Бизнес Центр», «Контур.Фокус».

Таким образом на контрагента собирается досье — вся информация сохраняется в бумажном или электронном виде, заводится карточка с данными партнера.

Если появились сомнения в благонадежности, от сделок с ним лучше отказаться.

Шаг 4. Экономическая обоснованность сделок

Для доказательства экономической целесообразности сделок налоговикам необходимо предоставить доказательства осмотрительности в отношении контрагента. К ним относится:

собранная информация о юридическом статусе компании-контрагенте, его регистрация в фондах и ФНС;

деловая переписка;

наличие у партнера производственных мощностей и оборудования, складских и торговых площадей;

доказательства личных встреч;

подтверждение платежеспособности и возможности выполнить договорные обязательства;

наличие соответствующего штата персонала.

Кроме своеобразного «досье», необходимо сохранить всю первичную документацию по сделке.

Доказав экономическую обоснованность сделки, можно использовать ее для уменьшения налоговой базы в том случае, если соблюдены два условия:

сделку нельзя интерпретировать как специальный уход от налоговых обязательств, проведения для сокращения или зачета суммы налога;

законное (договорное) исполнение обязательств стороной договора.

Если у налоговиков появятся сомнения в экономической обоснованности сделки, организации могут отказать в вычетах по НДС и учтенных расходах по налогу на прибыль относительно данной операции с контрагентом.

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Несмотря на отсутствие требований закона, компания должна показать ФНС, что использовала все возможности, чтобы проверить контрагента, и убедилась в его добросовестности.

Шаг 5. Подготовка помещений

Если налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика, помещение, где она будет проходить, лучше подготовить заранее. Рекомендуется выделить для инспектора отдельный кабинет или другое помещение, чтобы исключить его бесконтрольное перемещение по объекту в поисках нужных специалистов и документов.

Доступ к документации, не имеющей отношения к налоговой проверке, а также общение с персоналом компании следует ограничить для предотвращения «утечки» информации.

Целесообразно для общения с инспектором выделить специально проинструктированного сотрудника, который будет предоставлять проверяющему документы и обеспечивать взаимодействие с руководством.

С объекта необходимо убрать документацию, оборудование, образцы продукции, печати и имущество, наличие которого не обосновано с юридической и логической точек зрения для ведения профильной хозяйственной деятельности. По такому же принципу подготовить рабочие места. Все «лишнее» удалить с объекта. На территории налогоплательщика должно находиться только имущество и документы самой организации.

Шаг 6. Подготовка персонала

В интересах компании свободное общение инспектора с сотрудниками следует минимизировать. Но полностью исключить взаимодействие с персоналом не всегда возможно – инспектор имеет право на допрос свидетелей. Поэтому перед приездом налоговиков нужно проинструктировать персонал относительно возможных вопросов и ответов.

При подготовке персонала руководствуются следующими принципами:

показания персонала не должны противоречить друг другу;

озвученная информация не должна противоречить сведениям, содержащимся в документах;

показания должны основываться лишь на фактах, никаких умозаключений и личного мнения;

ответы должны быть ясными и краткими, строго относящимися к поставленному вопросу, без затрагивания других сфер;

озвучить ситуации, в которых сотрудники обязаны отвечать, а в каких имеют право отказаться от ответа;

ответы должны быть прямыми и не допускать двусмысленного толкования ситуации.

В идеале – поручить общение с налоговиками сотруднику с опытом подобных проверок.

Таким образом, все шаги подготовки к проверкам заключаются в прохождении по всем факторам налоговых рисков в деятельности компании и максимальной их коррекции или исключению.

Особенности проверок в 2025 году и сроки проведения

С 2025 года контроль над бизнесом усилился. Налоговые проверки ужесточились, запрашивать данные и требовать пояснения могут даже за небольшие расхождения в отчетности.

Под особым контролем:

дробление бизнеса — налоговики анализируется искусственное распределение доходов, наличие взаимозависимых лиц, местоположение бизнеса;

налоговая миграция — частая смена места регистрации организации;

контроль за НДС — внимание налоговых органов привлекают крупные налоговые вычеты и расхождения в отчетах.

Сроки проведения налоговых проверок:

Камеральные — стандартный срок 2 месяца. В случае выявления расхождения сведений мероприятия могут быть продлены до 3 месяцев, а в отдельных случаях – до 6 месяцев.

— стандартный срок 2 месяца. В случае выявления расхождения сведений мероприятия могут быть продлены до 3 месяцев, а в отдельных случаях – до 6 месяцев. Выездные — стандартный срок 2 месяца. Может быть продлен до 4-6 месяцев. Возможна приостановка.

— стандартный срок 2 месяца. Может быть продлен до 4-6 месяцев. Возможна приостановка. Встречные — документы необходимо предоставить в срок до 10 дней с момента запроса. При нарушении сроков предусмотрен штраф — 200 рублей за каждый документ.

Для большинства компаний мораторий на проверки в 2025 году не действует. Несогласие с представленными доказательствами можно оспорить в суде.

Какие штрафы и наказания предусмотрены при выявлении нарушений?

При нарушении налогового законодательства предусмотрены наказания: штрафы и уголовная ответственность.

Штрафные санкции:

Непредоставление документации по запросу налоговых органов : по учету прибыли контролируемой иностранной организации — 100 тыс. рублей; стандартные документы – 200 руб. за единицу; по НДФЛ сотрудников — 1000 рублей за каждый просроченный месяц.

: по учету прибыли контролируемой иностранной организации — 100 тыс. рублей; стандартные документы – 200 руб. за единицу; по НДФЛ сотрудников — 1000 рублей за каждый просроченный месяц. Непредоставление декларации : для ИП и организаций — 5% от просроченной суммы налога, за каждый месяц просрочки (минимум — 1000 руб., максимум — 30%), блокировка счетов при 20-дневной просрочке; для должностных лиц — 300-500 руб.

: для ИП и организаций — 5% от просроченной суммы налога, за каждый месяц просрочки (минимум — 1000 руб., максимум — 30%), блокировка счетов при 20-дневной просрочке; для должностных лиц — 300-500 руб. Грубые нарушения в доходно-расходном учете (неправильные проводки по операциям, отсутствие первички): от 10000 до 30000 руб.; если в результате нарушений произошло занижение налоговой базы — 20% от суммы налоговой задолженности, но не менее 40000 рублей.

(неправильные проводки по операциям, отсутствие первички): от 10000 до 30000 руб.; если в результате нарушений произошло занижение налоговой базы — 20% от суммы налоговой задолженности, но не менее 40000 рублей. Частичная или полная неуплата налогов: в непредумышленных случаях — 20% от этой суммы: в предумышленных случаях — 40%.

— 20% от этой суммы: в предумышленных случаях — 40%. Нарушение обязательств налогового агента : 20% от суммы неуплаченного налога.

: 20% от суммы неуплаченного налога. Предоставление недостоверных сведений : 500 рублей за документ.

: 500 рублей за документ. Нераскрытие информации по запросу : 5000 рублей за первый случай, 20000 рублей за повторные нарушения.

: 5000 рублей за первый случай, 20000 рублей за повторные нарушения. Уголовная ответственность предусмотрена за нанесение бюджету ущерба в крупном и особо крупном размере.

Вывод: как не попасть в поле зрения налоговиков?

Следить за правильным заполнением и сроками предоставления деклараций. Допущенная ошибка — повод для налоговой проверки.

Не дробить бизнес без необходимости. При наличии нескольких взаимосвязанных юридических лиц должна быть логическая причина такого разделения.

Не менять место регистрации без веских оснований. Налоговики за этим строго следят.

Документация должна быть в порядке и готова для предоставления налоговым органам. Без штрафных санкций необходимо ответить на запрос в десятидневный срок.

Внимательно относиться к контрагентам — сомнительные партнеры могут стать причиной проверок.

Если проверки все же не избежать, нужно все тщательно продумать: дать инструкции персоналу, подготовить документы и объект, проконсультироваться с юристами.

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