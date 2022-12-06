15 быстрых способов улучшить финансовое положение

Одно из решений — разбить финансовые стратегии на небольшие и простые задания. Описанные 15 идей можно реализовать за час, поэтому они кажутся более легкими и менее пугающими. Достаточно вычеркнуть хотя бы несколько пунктов из списка, чтобы почувствовать себя увереннее и сэкономить немного денег.

Управление деньгами — сложная тема, которой посвящены тысячи книг, сайтов и подкастов. При этом она имеет и эмоциональную окраску: людям трудно подступиться к своей финансовой ситуации, если она вызывает смущение, стыд, разочарование или злость.

Составьте простой бюджет

Это поможет определить, сколько денег вы тратите в настоящее время и как изменить финансовые привычки и практики, чтобы улучшить результат.

Составляя бюджет и распределяя средства в соответствии с расходами, вы сможете увеличить остаток на счете или в кошельке. Придерживайтесь бюджета — и вы точно не окажетесь без денег к концу недели.

Загрузите приложение для контроля расходов

Реалии современной жизни показывают, что иногда вести бюджет удобнее при помощи приложения, а не карандаша или бумаги. Сейчас существуют сервисы для любых платформ и потребностей.

Главное — изучить независимые отзывы и подобрать инструмент, который подойдет вам.

Пересмотрите свои траты

Бюджет должен быть гибким и подстраиваться к изменениям в вашей жизни и работе. Потратьте немного времени, чтобы пересмотреть его и при необходимости обновить — это позволит убедиться, что вы живете по средствам.

Обсудите повышение зарплаты

Когда вам в последний раз увеличивали оклад? Обсудите возможность повышения в ближайшие 30 дней.

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Для начала подготовьте короткий сценарий, на который можно будет опираться в разговоре с текущим работодателем. Перечислите свои достижение, подкрепите их данными и потренируйтесь произносить просьбу уверенно и прямолинейно.

Научитесь чему-нибудь новому

Инвестируйте в себя: пройдите обучение или прочтите книгу по интересующей теме из области личных инвестиций.

Чего вы не знаете? О чем хотели бы узнать? Если вы не уверены, что включить в инвестпортфель или как пользоваться иностранными счетами, найдите специализированный ресурс.

Начните копить на черный день

В идеале рекомендуется иметь накопления, которых хватит на 3-6 месяцев жизни, но можно начать с малого.

Откройте счет, положите на него небольшую сумму и запланируйте пополнять его время от времени. Постарайтесь тратить его только при серьезной причине, например, на непредвиденные медицинские расходы или ремонт машины, который требует больше денег, чем есть на руках.

Автоматизируйте финансы

Найдите возможность автоматически пополнять сберегательный счет с каждой зарплаты. Таким же образом можно настроить оплату счетов.

Это позволит лучше понимать свою финансовую ситуацию и не беспокоиться о несвоевременной оплате.

Сократите обслуживание по кредитной карте

Скорректировать условия по кредитке — относительно простой способ улучшить финансовую ситуацию. Кредитные карты печально известны высокими ставками, но даже если ваш тариф кажется выгодным, не лишним будет изучить другие возможности.

Возможно, у вашего банка или его конкурента найдут более выгодные финансовые продукты, и это ваш шанс сэкономить.

Создайте план сбережений

Если вы еще не начали регулярно откладывать деньги, пора об этом задуматься.

Изучите свой бюджет и определите, сколько сможете отложить. Затем откройте специальный счет и вносите на него процент с каждой зарплаты (или счета, если вы работаете на фрилансе).

Отмените подписки

Это довольно быстрый и простой способ улучшить финансовую ситуацию. Стриминговые сервисы, покупки по подписке и прочие приятные мелочи могут «съедать» существенную сумму, хотя по отдельности кажутся вполне доступными.

Изучите все текущие подписки и отмените те, которые больше не используете или те, без которых можете обойтись.

Обновите тарифный план мобильного

Наши смартфоны быстро накапливают непредвиденные платежи. Отключите ненужные услуги и изучите доступные тарифы — возможно, у вашего мобильного оператора или его конкурентов появились более выгодные предложения.

Продайте что-нибудь ненужное

Почти у каждого из нас есть одежда, игрушки или книги, которые не используются и лишь занимают место. Почему бы не выставить их на продажу?

Замените лампочки

Коммунальные платежи могут ощутимо повлиять на финансовое положение. Не забывайте выключать за собой свет и неиспользуемые электроприборы.

Кроме того, если вы используете стандартные лампы, замените их на LED. Они почти на 75% более эффективны и служат в 25 раз дольше, чем стандартные лампы.

Найдите себе подработку

Какие специфические навыки вы приобрели за свою жизнь? Наверняка хотя бы один мог бы принести вам немного дополнительных денег и улучшить вашу финансовую ситуацию.

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Создание контента и графики, SMM, редактирование подкастов, аффилиат-маркетинг и работа по фрилансу могут стать основой вашей стороннего бизнеса. Если вас не интересует запуск полноценного бизнеса, попробуйте создать дополнительный источник дохода.

Вспомните про невостребованные деньги

Изучите, какие налоговые вычеты и льготы вам полагаются. Возможно, эта сумма значительно улучшит ваше финансовое состояние или позволит масштабировать бизнес.

Не стоит воспринимать управление личными финансами как огромную и пугающую задачу. Чтобы обрести чувство контроля, начинайте с простых и очевидных заданий, и со временем сможете вывести свою финансовую стратегию на новый уровень.

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