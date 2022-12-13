Больше обязанностей с сохранением зарплаты: что такое тихое повышение и как на него реагировать

Quiet Promotion или тихое повышение — явление, при котором сотруднику дают больше обязанностей, но при этом он остается на той же должности и получает ту же зарплату. Это может произойти при любых обстоятельствах, но чаще всего — после ухода или увольнения одного из членов команды. Разбираемся, как определить, что вас «тихо повышают», и что делать в такой ситуации.

В своем недавнем исследовании сервис JobSage обнаружил, что 78% работников сталкивались с увеличением рабочей нагрузки без дополнительной оплаты, а 67% — выполняют задачи коллеги, ушедшего из компании.

Спустя некоторое время такие сотрудники могут испытать обиду и сменить работу. Согласно исследованию, 57% опрошенных почувствовали, что ими манипулируют, когда работодатель попросил их выполнять больше задач в дополнение к текущим.

Признаки тихого повышения

«Иногда это очевидно, например когда кто-то уходит в декретный отпуск и вы вынуждены занимать временную позицию», — рассказывает главный бренд-менеджер Sky Nile Consulting Дженнифер Уолтон. Однако обычно количество работы просто продолжает расти, а работодатель позиционирует это как дополнительные «возможности».

Работников могут просить помочь команде или взять на себя часть работы того, кто недавно уволился. Вскоре они замечают, что делают значительно больше, чем год или даже квартал назад, но не получают за это никакого вознаграждения. Один из советов на этот случай: сравнить, насколько ваши должностные обязанности совпадают с увеличенным рабочим планом.

Тихие повышения также могут происходить в период, когда компания пытается закрыть вакантную должность. Поэтому во время изменений особенно важно наблюдать за тем, как перераспределяется работа.

Почему это опасно

«Если работа сотрудников не ценится и не оплачивается справедливо — это серьезная проблема как для работодателей, так и для сотрудников, — утверждает контент-менеджер JobSage Кэти Дункан. — Перегруженность приводит к выгоранию, что вредит продуктивности и повышает текучесть кадров».

Ситуация, когда работнику кажется, что его не ценят, может нанести ущерб и корпоративной культуре. «Для работодателя всегда будет выгоднее справедливо относиться к сотруднику», — говорит Дункан.

Как правило, есть предел тому, сколько дополнительных задач может взять на себя человек. «После найма вы обычно выполняете немного больше обязанностей, чем в описании вакансии», — утверждает Дункан.

Однако она добавляет, что в один момент их количество начинает соответствовать должности, стоящей выше вашей текущей. Если работнику кажется, что им пользуются, или его не планируют повышать, он, вероятно, будет искать другую работу.

Как говорить об этом с менеджером

«Если вы не выступите в свою защиту, никто не сделает этого за вас», — утверждает Уолтон.

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Уолтон и сама сталкивалась с тихим повышением на одном из предыдущих мест работы. Она собрала документы, подтверждающие, что она работает больше и эффективнее, и предоставила их менеджеру, попросив о повышении зарплаты или должности. Уолтон рекомендует поступить так и другим. Это пригодится в будущем: если вы покинете организацию, то сможете продемонстрировать свой рост следующему работодателю.

Даже если поначалу вам откажут (что вполне вероятно), вернитесь к этому вопросу позже. Если компании не хватает финансовых средств, чтобы повысить вам зарплату, предложите другие варианты. Например, можно попросить дополнительные оплачиваемые отгулы, больше гибкости в выборе графика и места работы, а также прочие льготы.

«Настало время научиться отстаивать свои интересы, — утверждает Уолтон. — Подготовьтесь к этим разговорам».

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Фото на обложке: Martin Lauge Villadsen / Shutterstock