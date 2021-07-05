Как понять, что пора провести ребрендинг: советы от экспертов

Ребрендинг — это серьезное и рискованное мероприятие, требующее наличия верной стратегии, времени и инвестиций. Вот некоторые характерные признаки того, что его нужно проводить как можно скорее.

Сильный бренд — это гораздо больше, чем просто удачный логотип или шрифт на сайте. Он должен прослеживаться во всем, что делает компания и представлять ее основные ценности. Однако со временем бренд может устареть.

Эл Дэвис, руководитель креативного отдела Hallam

Аудитория сама намекнет вам, когда нужно провести ребрендинг. Это будет проявляться в реакции на компании или изменениях на соседних рынках.

Если аудитория уже не разделяет основной посыл бренда или переключила внимание на что-то другое — это сигнал к действию. Идеальное время для ребрендинга — за десять минут до того, как клиенты осознают, что это необходимо.

Джейсон Бол, основатель Considered Content

Ребрендинг следует проводить только тогда, когда у вас нет другого выбора. Это очень дорогое, сложное и трудоемкое занятие. Однако есть несколько веских причин для этого.

Если на рынке произошло существенное изменение, то есть текущий бренд ставит компанию в невыгодное положение.

Если нынешний бренд вызвал какие-то токсичные ассоциации ( хотя это не исправить только при помощи ребрендинга ).

Если нужно объединить несколько компаний в единое целое.

Если требуется сообщить о смене позиционирования и выходе на новый рынок.

Но существуют и другие, более простые и быстрые способы этого добиться. Так что необходимо очень ответственно рассматривать все варианты.

Джо Стивенсон, управляющий директор в PHD Marketing & Strategy

Брендинг, особенно его визуальная составляющая, часто бывет самым ценным бизнес-активом. Именно он поддерживает капитал, репутацию и, как следствие, является мощным коммерческим инструментом в арсенале компании. Мы часто сталкиваемся со случаями ребрендинга в результате копирования визуального стиля предприятия. Мы всегда говорим клиентам, что его лучше проводить как часть долгосрочной стратегии роста, а не как резкий ответ на краткосрочные вызовы.

Самые успешные примеры всегда имеют что-то общее — они развивают бренд, а не переделывают его. Большинство предприятий в какой-то момент сами понимают, что ребрендинг — это естественный следующий шаг для развития.

Эте Дэвис, CEO Engine

Причины для ребрендинга могут быть разными: от конкуренции до устаревшего бренда. Однако всегда стоит начинать с анализа, как лучше всего решить проблему.

Все вышеперечисленное и любые другие причины, по сути, направлены на выживание и процветание предприятия в будущем. Сперва необходимо подумать об инновационных решениях, которые может предложить компания для удержания клиентов. Бренд — это больше, чем просто имя и логотип. Только после того, как весь бизнес будет ориентирован на будущее, вы сможете подумать о том, как это отразить в бренде.

Якс Остле-Эванс, управляющий директор в Stink Studios

Сейчас прекрасное время для ребрендинга. Компании могут показать своим клиентам и остальным представителям своего сектора, что они многому научились за этот непростой год.

Если вы не сделаете этого сейчас, то, скорее всего, останетесь в стороне. Как минимум, можно проявить «виртуозное бездействие» — решите все необходимые дела и будьте готовы к ребрендингу. Однако не стоит с этим медлить, жизнь уже не станет прежней.

Ники Джеймс, основатель Just Brand You

Подходящее время для ребрендинга — это когда вы понимаете, что бренд больше не отражает основные идеи компании. Мы стремимся получить идеальный логотип, привлекательный сайт и качественные фото, но часто в этом нет глубины.

Мы часто делаем то, что, по нашему мнению, должны делать. Следуем за толпой, создаем то, что, по нашему мнению, люди хотят видеть. Однако ребрендинг стоит делать тогда, когда вы четко осознаете, что глубоко связаны со своей целью, и вам нужен бренд, чтобы донести ее до клиентов. Не причудливый логотип или высокотехнологичный сайт, а ваши ценности и идеи. Именно в этом и заключается настоящая сила бренда.

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