Как записать телефонный разговор на Android

Понадобилось записать телефонный разговор? Рассказываем, как сделать это на Android.

Законно ли записывать телефонные разговоры?

Это разрешено не во всех странах. В России записывать частные разговоры можно, но при условии, что тот, кто ведет запись, сам участвует в разговоре. Уведомлять о записи собеседника необязательно.

Как записывать телефонные разговоры на Android?

Во время текущего вызова просто нажмите «Записать». Чтобы остановить запись, нажмите «Остановить». Аудиофайлы находятся на вкладке «Последние».

На Samsung Galaxy во время разговора нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу. В меню выберите «Запись вызова». Аудиофайлы можно найти в разделе «Настройки» → «Запись звонков» → «Записанные звонки».

Если эти функции отсутствуют, скорее всего, в вашем регионе запрещено записывать разговоры.

Как записывать телефонные разговоры с помощью внешних устройств?

Для записи не обязательно использовать приложение на самом смартфоне. Просто включите «громкую связь» и воспользуйтесь диктофоном на другом телефоне или обычным диктофоном.

Сторонние приложения не помогут

В апреле 2022 года Google объявила, что приложения, размещенные в Play Store, больше не смогут использовать API специальных возможностей Android для функций, несвязанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями. Именно этот метод позволял сторонним приложениям записывать звонки. Политика вступила в силу в мае 2022 года.

Источник.

Фото на обложке: Dean Drobot / Shutterstock