Как записать телефонный разговор на Android

Понадобилось записать телефонный разговор? Рассказываем, как сделать это на Android.
Законно ли записывать телефонные разговоры?
Это разрешено не во всех странах. В России записывать частные разговоры можно, но при условии, что тот, кто ведет запись, сам участвует в разговоре. Уведомлять о записи собеседника необязательно.
Как записывать телефонные разговоры на Android?
Во время текущего вызова просто нажмите «Записать». Чтобы остановить запись, нажмите «Остановить». Аудиофайлы находятся на вкладке «Последние».
На Samsung Galaxy во время разговора нажмите на иконку с тремя точками в правом верхнем углу. В меню выберите «Запись вызова». Аудиофайлы можно найти в разделе «Настройки» → «Запись звонков» → «Записанные звонки».
Если эти функции отсутствуют, скорее всего, в вашем регионе запрещено записывать разговоры.
Как записывать телефонные разговоры с помощью внешних устройств?
Для записи не обязательно использовать приложение на самом смартфоне. Просто включите «громкую связь» и воспользуйтесь диктофоном на другом телефоне или обычным диктофоном.
Сторонние приложения не помогут
В апреле 2022 года Google объявила, что приложения, размещенные в Play Store, больше не смогут использовать API специальных возможностей Android для функций, несвязанных с обеспечением доступности для людей с ограниченными возможностями. Именно этот метод позволял сторонним приложениям записывать звонки. Политика вступила в силу в мае 2022 года.
Фото на обложке: Dean Drobot /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Приятное дежавю: обзор Huawei Watch GT4
- 2 OEM-площадки: как рекламодателям воспользоваться новым трендом
- 3 Android или iOS: что выбрать для старта карьеры в мобильной разработке
- 4 Как парни из Пензы делают миллионы на пиксельных раскрасках
- 5 «iPhone X — наконец хоть какой-то прорыв» — Дмитрий Рябинин (Hi-Tech Mail.Ru) о новом айфоне
ВОЗМОЖНОСТИ
26 декабря 2023
27 декабря 2023
28 декабря 2023