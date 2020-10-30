Как правильно покупать бывшие в употреблении гаджеты

Бывшие в употреблении гаджеты — вариант для тех, кто хочет купить конкретную модель устройства, но не готов тратить много денег. Подержанные товары продаются со скидкой, однако могут оказаться недолговечными или с серьезными изъянами. Разберемся, на что следует обращать внимание при покупке такой техники.

Покупка восстановленной техники не только дает ей вторую жизнь, но и позволяет покупателю значительно сэкономить. Однако многие относятся к этой практике с осторожностью. Несмотря на то, что такая покупка более доступна, у нее есть и свои риски.

Стоит учесть, что под категорию восстановленных товаров попадают не только те, что были сломаны или сильно изношены, но также возвращенные в магазин практически сразу после покупки.

При приобретении восстановленной техники стоит обращать внимание на несколько критериев. Они не дают стопроцентной гарантии, но помогут снизить риски и получить отличные устройства по более низким ценам.

На какие критерии обратить внимание при покупке

Восстановленные товары могут поставляться как оригинальным производителем, так и сторонним продавцом. Как правило, покупка у оригинального производителя менее рискованна, потому что у него более высокие стандарты для восстановления и, что особенно важно, есть возможность заменить комплектующие детали и аксессуары на новые.

Однако компании, которые занимаются исключительно восстановлением, также могут поставлять отличные продукты. Главное — быть внимательным при покупке и обращать внимание на следующие критерии.

В каком состоянии находится устройство? Имеет ли оно какие-либо внешние повреждения?

Было ли устройство очищено и продезинфицировано перед перепродажей?

Идут ли в комплекте все оригинальные аксессуары и инструкция?

Какая у него гарантия и кто ее предоставляет?

Выбор же зависит от ваших предпочтений. Если главный приоритет — низкая цена, то, скорее всего, небольшие внешние повреждения, неофициальная упаковка и маленькая гарантия, не будут играть столь важной роли. Главное — уточнить все эти моменты заранее.

Если же вы хотите приобрести практически новое устройство, но с небольшой скидкой, то обратите внимание на openbox-товары. Этот термин используется для обозначения товаров, который были открыты покупателем, в большинстве случаев из любопытства, а затем возвращены в магазин в оригинальной упаковке со всеми комплектующими. Другими словами, такой продукт не нуждается в восстановлении, потому что либо вообще не использовался, либо использовался только один раз. Как правило, openbox-товары продаются в идеальном состоянии, но лучше уточнить эту информацию на сайте продавца.

Какие бывшие в употреблении гаджеты лучше не покупать?

Все зависит от ваших взглядов и предпочтений. Некоторые эксперты издания The Verge полагают, что не стоит приобретать восстановленные наушники из-за соображений гигиены. Отметим при этом, что многие компании тщательно очищают товары перед их перепродажей.

Самое важное, в чем следует убедиться при покупке восстановленной техники, — наличие гарантии и соответствие заявленным продавцом критериям.

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