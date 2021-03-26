«Основная работа инвестора — продать компанию с прибылью»

RB.RU запустил серию дискуссий с предпринимателями и инвесторами на площадке Clubhouse. 9 марта главный редактор RB Светлана Зыкова и консультант по коммуникациям Елена Шушунова пообщались с Ренатой Джордж , венчурным инвестором, управляющим директором Zenmen Venture Fund. На счету Ренаты — инвестиции в два «единорога» и несколько экзитов, школа венчурных инвестиций, несколько книг и проектов по развитию diversity в бизнесе. Публикуем интересные тезисы из беседы.

Рената Джордж

От предпринимательства к инвестициям

Моя первая работа была на радиостанции «Европа Плюс», потом в печатных медиа. Когда мы не сошлись по идеологии с издательским домом, где я работала, я решила, что теперь буду делать так, как считаю правильным, и запустила свое издательство. Мы создали несколько франшиз глянцевых журналов, одна из них была удивительно успешна — мы подписали на нее 38 регионов по всей России.

Через несколько лет после продажи этого бизнеса, в 2008-09 годах, я ушла в сферу инвестиций и начала работать с инновационными стартапами. Тогда началась эта волна в России и Восточной Европе, появились «Сколково», РВК, первые фонды и ангелы. Некоторые стартапы, в которые мы инвестировали, стремились выйти на американский рынок, мы им помогали и временами я почти жила в самолетах. Через год мы с моим партнером по бизнесу решили, что для меня есть смысл осесть в Калифорнии.

Про «волшебный пинок»

Первый год в США я изучала Долину — ходила на мероприятия, общалась с людьми. Однажды утром я проснулась и увидела сообщение в Twitter, что я попала в список женщин, за которыми надо следить в VC-индустрии — список был опубликован в американском Forbes. Я удивилась — я же еще ничего не сделала! Список был составлен голосованием предпринимателей, которые называли тех, кого они знали. И это стало таким «пинком» для меня — публичная ответственность как стимул перейти от исследований к делу.

Вскоре пришло предложение управлять деньгами компании как венчурный инвестор, и в 2012 году мы подняли первый фонд на $75 млн от российских и европейских инвесторов.

Об экзитах и инвестиционном фокусе

Десять лет назад мы с первым фондом, где я была управляющим партнером, приняли решение проинвестировать в несколько компаний, и у них уже случились успешные выходы. Первый — это финтех-проект Credit Karma (сейчас — бренд Intuit), сервис по мониторингу кредитного рейтинга на основе комплекса данных. В 2020 году он был приобретен за $7,1 млрд, причем in cash (редкость для такой крупной суммы) — полноценный «единорог» на моем счету.

Был менее крупный выход — поглощение портфельной компании всего за $120 млн. Но это случилось уже через год после принятия инвестрешения — это очень быстрый экзит и мы сделали на нем 10х. Я работала еще в нескольких фондах, мои основные выходы случились в финтехе, хотя были вложения и в другие секторы.

Наш фонд также является инвестором в сервис Canva — ждем экзита, когда компания пойдет на IPO через год-два. Оценка по последнему раунду — $6 млрд, еще один «единорог».

С 2015 года я работала управляющим директором корпоративного фонда, учрежденного китайским стартапом-«единорогом» WiFi Master. Мы инвестируем в американские стартапы, которые комплементарны нашему основному продукту. Лучшие из них мы стараемся купить и встроить новые функции в наше приложение.

WiFi Master — очень популярное приложение, которое сохраняет пароли к публичным WiFii-сетям и помогает автоматически подключаться к ним, — его установили 75% владельцев мобильных девайсов в Китае. Но задача стартапа — увеличить число доступных пользователям функций. В частности, мы смотрим на проекты в области IoT, Cybersecurity, IT&Software.

О реализации

Я прошла через все роли в венчуре — была ангел-инвестором, управляющим партнером классического фонда, управляющим директором в корпоративном фонде. И несколько лет я следую еще одной моей страсти — вдохновлять людей новыми знаниями и возможностями. В нашей школе я обучаю всех, кто интересуется венчурными инвестициями в технологические проекты. Школа стартовала в 2014 году в США, сейчас я перевожу эту программу на русский язык.

О роли женщины в бизнесе

Я совершенно не обращала внимания на позиции женщин в бизнесе — я росла и начинала свою карьеру в России, где на повестке дня не стоял вопрос дискриминации женщин, мое поколение не знало, что это такое. Если я сталкивалась с тем, что руководитель-мужчина как-то принижает мои способности — это просто был еще один барьер, который нужно было преодолеть, и я его преодолевала. А когда я приехала в США, действительно начала интересоваться этой историей. Несмотря на всю прогрессивность Америки, здесь очень выражено это наследие, неравенство, когда женщина — как будто субъект «второго сорта». И сами женщины подсознательно ощущают неуверенность в своих силах.

Мы провели исследование о том, сколько женщин с правом принятия инвестиционных решений работает в венчуре — только 5% по состоянию на 2014 год. В 2016 году Sequoia Capital ввела на пост генерального партнера женщину — Джесс Ли (Jess Lee), впервые за свою 40-летнюю историю. Примечательно, что незадолго до этого я встретилась с одним из первых партнеров фирмы Майклом Морицом (Michael Moritz) и представила ему наше исследование о женщинах в венчурном мире. Думаю, внесла и свой небольшой вклад в это историческое решение.

Мы все еще в середине пути в преодолении такого положения дел. Безусловно, все знают об этом и стараются изменить ситуацию. Но ничего не бывает по взмаху волшебной палочки.

За шесть лет работы нашей академии венчурных инвестиций не более 25% заявок на обучение приходит от женщин. Более низкая активность женщин на старте обуславливает и значительно меньшую долю основанных ими стартапов и, соответственно, полученных ими инвестиций. Изменить это может правильное становление образа мышления без барьеров в голове — начиная с детства, со школы и семьи.

О принятии женщинами решений

Компании, в которых женщины принимают управленческие решения, более эффективны, что подтверждает и статистика. Это можно объяснить тем, что женщинам нужно собрать больше информации для принятия решений. Они в большей степени основывают свои выводы на итогах предварительно проделанной «домашней работы». Мужчины больше склонны к риску, меньше опираются на данные.

Но при этом инвесторы часто «гнобят» женщин за то, что они менее рискованные, особенно в начале работы стартапа. Получается, что фактор взвешенности и минимизации рисков играет против женщин в начале пути, но в процессе построения компании он становится преимуществом. Такой дуализм объясняется тем, что женщин судят не по потенциалу, как мужчин, а по прошлым достижениям.

О начале инвестирования

Когда люди поднимают свой первый фонд, большое значение имеет опыт. Это должен быть либо предприниматель, причем успех, как и неуспех, могут быть одинаково полезны; либо человек, который уже работал в инвестиционной сфере или в стратегическом консалтинге.

Инвестирование в стартап — это инвестиции в долгую. Очень важно понимать стратегию и выбрать правильный момент как для инвестирования, так и для выхода.

О главной задаче инвестора

Основная работа инвестора — это продать компанию с прибылью для себя, основателей и других совладельцев. У нас нет задачи стать «жилеткой» для фаундеров компаний. Помощь должна быть сопроводительной, но не ключевой функцией. У нас нет на это времени и это не наша зона ответственности — не все фаундеры помнят об этом и иногда ждут попечительского отношения.

О главной ошибке предпринимателей

Самая большая ошибка у любых предпринимателей — это создать продукт, который не нужен аудитории. Несмотря на очевидность такого критерия, эта ошибка в числе самых распространенных и в России, и в США. Предприниматели часто могут быть очень «упертыми» в видении своего продукта и не слышать клиентов. Или вариация этой ошибки — создать бизнес, который не привлекателен для венчурных инвесторов, поскольку у них свои критерии и ожидания темпов роста и доходности от вложений.

Предпринимателю важно посмотреть на свой продукт с разных сторон, с нескольких точек зрения. Если вы создали бизнес, который будет приносить вам определенный доход или просто очень вам нравится, но при этом он не соответствуют критериям венчурной истории, — не идите за венчурными инвестициями. Мы называем их «лайфстайл»-бизнесами, и это прекрасно, что они могут кормить вас и ваших сотрудников годами.

О неприемлемом в стартапах

Многие российские предприниматели любят принести на встречу с инвесторами соглашение о конфиденциальности (NDA), так как их идея — это «крутая инновация, которую все хотят украсть». Инвесторы не хотят тратить время на это, если речь не идет о какой-то ядерной разработке, вакцине или подобном. В сфере технологий, в стартапах такое неприемлемо. У профессиональных инвесторов нет времени на кражу и реализацию идей.

Еще одна распространенная ошибка фаундеров из России и Европы — консервативные оценки роста, венчурных инвесторов это отталкивает. Но здесь необходимо знать грань между мышлением быстрого роста и откровенной переоценкой собственных возможностей.

Когда нужны венчурные инвестиции

Венчурные инвестиции надо брать только тогда, когда они вам помогут значительно ускориться. Иногда можно без инвестиций ускорить развитие своей компании, но бывают ситуации, когда дополнительные вливания просто необходимы здесь и сейчас — например, когда у компании появились конкуренты. Когда думаете о венчурных инвестициях, вспоминайте гонки в фильме «Форсаж»: вы можете победить и без оксида азота, но с ним надежнее.

О самым важном навыке в жизни

Если бы меня попросили назвать один навык, которому должны учить в школе, я бы назвала критическое мышление. Это означает, что вы подвергаете сомнению абсолютно все — с целью доказать, что это верно, или опровергнуть. Не воспринимаете ничего как догму и даете себе больше вариативности. И когда человек это делает, у него может открыться неиссякаемый ресурс креативности. Я так часто об этом говорю, что, видимо, это станет моей следующей книгой.

Предстоящие дискуссии: https://rb.ru/news/clubhouse-room/

Над текстом также работала: Ксения Мельникова.

Фото на обложке: Unsplash.