Робот-повар: как применяется эта технология и заменят ли машины мастеров кулинарии в будущем

Если мысль о готовке праздничного ужина на всю семью вызывает ужас, вы точно не одиноки. Возможно, в будущем у нас появится выход — пригласить робота-повара, который сделает все сам. Технологические компании разрабатывают роботов, умеющих готовить и сервировать целые блюда, как для коммерческих, так и для домашних кухонь.

На передовой таких разработок стоит лондонская компания Moley Robotics, которая в следующем году должна выпустить свой новый продукт — роботизированную кухню.

Две роботизированные руки, двигающиеся по маленьким рельсам на потолке, свисают над духовкой и варочной панелью и могут приготовить более 5 тысяч различных блюд. Нужно просто выбрать нужное блюдо на сенсорном экране, добавить ингредиенты во встроенные контейнеры, а остальное робот возьмет на себя.

Он может включать духовку и варочную панель, поднимать и опускать кастрюли и лопатки, перемешивать, взбивать и переворачивать.

Для разработки робота компания Moley воспользовалась услугами профессионального шеф-повара Тима Андерсона, который в 2011 году победил в кулинарном телешоу BBC «МастерШеф».

Он объяснял, как будет готовить блюда, а робота программировали таким образом, чтобы копировать движения шефа.

«Я готовил блюда по рецепту на кухне с планировкой, аналогичной кухне Moley, и мои движения записывались, а затем переносились на руки и манипуляторы робота», — рассказывает Андерсон. — Затем команда робототехников их систематизировала, и в итоге мы получили последовательную программу, которая каждый раз готовила одно и то же блюдо».

Генеральный директор компании Moley Марк Олейник говорит, что система работает за стеклянным экраном, чтобы роботизированные руки не задели человека.

«У нас дополнительно установлены радарные системы безопасности, способные обнаружить любое нежелательное столкновение робота с любой поверхностью и немедленно остановить работу, что полностью снижает подобные риски» — пояснил он.

По словам Олейника, робот-повар действительно может помочь в приготовлении рождественских блюд. Но для желающих поскорее его заказать пока есть существенная проблема — стоимость.

Минимальная цена роботизированной кухни Moley составляет 150 тысяч фунтов стерлингов. Другие, настолько же дорогие кухонные роботы разрабатываются израильской компанией Kitchen Robotics и американской фирмой Dexai Robotics.

Тем не менее, цена таких систем, скорее всего, будет снижаться, считает Джулия Сигал, старший стратег американской консалтинговой компании The Culinary Edge: «Цены на такие технологии сильно превосходят финансовые возможности тех, кто готовит дома. Однако, по мере их распространения стоимость снизится».

Одна из ресторанных групп, которая уже использует роботов для приготовления пищи, — французская мини-пиццерия Pazzi.

Этот бизнес принадлежит двум студентам-робототехникам, которые разработали собственного робота для приготовления пиццы, а затем открыли свой первый филиал в Париже в 2019 году. Теперь у них есть вторая точка в столице Франции и еще одна в Брюсселе.

После получения заказа робот выполняет весь цикл: прессует тесто, добавляет соус и выбранные начинки, готовит пиццу, кладет ее в коробку, нарезает на куски и передает заказчику. Как утверждается, на одну пиццу уходит всего пять минут.

Сооснователь и CEO Pazzi Филипп Голдман говорит, что роботы были запрограммированы, чтобы поддерживать высочайший контроль качества. «Когда робот прессует тесто, если он обнаружит в нем дырки, он его отбракует, положит в мусорное ведро и сделает новое».

Кухня полностью автономна, когда рестораны открыты, но в Pazzi работают и люди. Они готовят ингредиенты и загружают роботов по утрам, а затем встречают и рассаживают клиентов.

Голдман добавляет, что компания уже получила более 1000 запросов о своих роботах, в том числе «много из Италии», а также из Великобритании, США и Германии.

Специалист по изучению данных и машинному обучению в консалтинговой компании Rootstrap Микаэла Пизани Леал считает, что роботы-повара дают ресторанам множество преимуществ: «Эти роботы могут сократить попадание в пищу инфекций, улучшить и поддерживать чистоту и гигиену... они могут кардинальным образом изменить индустрию».

Но она также предупреждает, что это может привести «к потере рабочих мест, и людям придется заново изобретать самих себя».

По мнению владельца и шеф-повара британского ресторана высокой кухни Seasonality Уэсли Смолли, кухонные роботы обеспечивают удобство, но высшему сегменту рынка они будут не интересны.

«Я не верю, что робот может заменить человека, особенно когда речь идет об элитных ресторанах и пабах, — объясняет он. — Изменения и вариации продуктов не позволят роботу скорректировать рецепт в соответствии с их вкусовыми характеристиками. Человек привносит в готовку природную страсть и связь с происхождением ингредиентов, что явно проявляется при составлении и исполнении меню».

«Я, конечно, согласен с тем, что робототехника поможет повысить эффективность и последовательность выполнения рутинной работы, но не стоит забывать, что кому-то все равно придется ее программировать и снабжать продуктами» — добавляет Смолли.

Тем не менее, для многих из нас, кому не хочется готовить праздничный ужин, кухонные роботы — очень заманчивая мысль.

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